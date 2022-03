Krievijas iebrukuma Ukrainā devītā diena. Teksta tiešraides arhīvs

Ir sākusies otrā nedēļa kopš Krievijas vadonis Vladimirs Putins paziņoja par "militārās operācijas" sākumu Ukrainā, kas patiesībā nozīmēja pilna mēroga iebrukumu. Soli pa solim tas ir nonācis pie nežēlīgas asinspirts, okupantu spēkiem nevairoties tiešā veidā ar raķetēm un artilēriju graut pilsētu dzīvojamos kvartālus. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (astotā diena)

Krievijas iznīcinātāji ir nopostījuši Sumu apgabala Ohtirkas pilsētas termoelekrostaciju (TES), tādēļ steidzami ir jāevakuē cilvēki no pilsētas, paziņoja Sumu apgabala militārās administrācijas vadītājs Dmitro Živickis. "Pilnībā tika sabombardēta mašīntelpa. Pilsētā nav apkures, elektroenerģijas," viņš rakstīja vietnē "Telegram". (LETA)

"Nekas neliecina par tuvojošos katastrofu," secina enerģētikas eksperti. Kā patieso draudu Ukraiņu dzīvībām ASV Kodolenerģijas biedrība nosauc vardarbīgo Krievijas iebrukumu un bombardēšanu Ukrainā. (Sky News)

Apšaude AES tuvumā ir beigusies, norāda Enerhodaras mērs. (NEXTA)

Arī Valsts vides dienests informējis, ka paaugstināts radiācijas līmenis nav konstatēts. Dati par radiācijas līmeņa mērījumiem ir publiski pieejami, norāda vides dienests. https://twitter.com/videsdienests/status/1499575482391662592?ref_src=twsrc%5Etfw

ASV aktivizē kodolincidentu reaģēšanas komandu. "Krievijas militārās operācijas AES tuvumā ir neapdomīgas, un tās jāpārtrauc," sacīja Dženifera Granholma (Jennifer Granholm,) kas pārrauga ASV kodolarsenālu. (BBC)

Šeit atrodas Zaporižjas AES, kas ģenerē aptuveni 20% Ukrainas elektrības.

Atomelektrostacijas tuvumā joprojām deg viena no ēkām - trīs no pieciem stāviem mācību centrā ir ugunī. Krievijas karaspēks joprojām traucē ugunsdzēsēju darbu, tomēr pati atomelektrostacija šobrīd netiek apdraudēta. (NEXTA)

"Pirmais kodolterors cilvēces vēsturē," sacīja Ukrainas prezidents Zelenskis. Viņš aicināja uz tūlītēju Eiropas rīcību, lai apturētu Krievijas spēku uzbrukumus. https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1499572543853891584?ref_src=twsrc%5Etfw

Kaujas starp okupantiem un ukraiņiem atomelektrostacijas tuvumā ir beigušās, un radiācijas līmenis šobrīd ir normāls. (CNN) Jau ziņojām, ka ugunsdzēsēji sākotnēji nevarēja piekļūt degošajai elektrostacijai, lai novērstu pasaules mēroga katastrofu, jo viņus sagaidīja ar ieročiem.

Ugunsgrēks nav skāris "būtiskākās" iekārtas atomelektrostacijā, ziņo Starptautiskā atomenerģijas aģentūra. (AFP)

ASV prezidents Džo Baidens runājis ar Ukrainas galvu Zelenski par ugunsgrēku atomeleketrostacijā. (Sky News)

Zaporižjas AES kodoldrošība tagad ir nodrošināta, paziņoja Zaporižjas apgabala administrācijas vadītājs Oleksandrs Staruhs, atsaucoties uz AES direktora teikto. (LETA)

Ukraina šobrīd ziņo, ka radiācijas līmenis Zaporižjas apgabalā nav mainījies. (CNN)

Amerikāņu nacionālās drošības konsultants mudina "neizdarīt pārsteidzīgus secinājumus" saistībā ar ugunsgrēku Eiropas lielākajā atomelektrostacijā Ukrainā. Viņš uzsver, ka reaktors nav tāda paša tipa, kā Černobiļas AES. https://twitter.com/JBWolfsthal/status/1499549822713569282?ref_src=twsrc%5Etfw

Starptautiskā atomenerģijas aģentūra ziņo, ka Eiropas lielākās atomelektrostacijas, kur šobrīd izcēlies ugunsgrēks, apvidū nav konstatēts paaugstināts radiācijas līmenis. https://twitter.com/iaeaorg/status/1499562515340177416?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas pilsētā Žitomirā izsludināta gaisa uzlidojumu trauksme. Iedzīvotāji ir mudināti doties uz tuvāko patvērumu. (The Kyiv Independent).

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens aizvadījis sarunu ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu. Viņi apsprieduši, kā nodrošināt Ukrainai papildu drošību, kādas ir Ukrainas ekonomiskās vajadzības un kāds ir nepieciešamais humānais atbalsts. (Sky News).

Arī ASV Baltais nams šobrīd uzrauga situāciju Eiropas lielākajā atomelektrostacijaā, kurā izcēlies ugunsgrēks. (CNN) Medija “NBC” korespondente vietnē “Twitter” ziņo, ka šobrīd notiek saruna starp ASV prezidentu Džo Baidenu un Ukrainas vadītāju Volodomiru Zeļenski. https://twitter.com/KellyO/status/1499556968830316575?ref_src=twsrc%5Etfw

Ugunsdzēsējiem ļauts iekļūt Eiropas lielākajā atomelektrostacijā, lai varētu dzēst ugunsgrēku, kuru izraisīja Krievijas militāro spēku apšaudes. (Nexta).

Eiropas lielākās atomelektrostacijas (AES), kurā šobrīd izcēlies ugunsgrēks, apkaimē radiācijas līmenis ir normas robežās, atsaucoties uz AES pārstāvja pausto, ziņo ārvalstu mediji.

Starptautiskā atomenerģijas aģentūra vietnē “Twitter” ziņo, ka ir informēta par ugunsgrēku Eiropas lielākajā atomelektrostacijā un ka šobrīd ir saziņā Ukrainas varas iestādēm.

Kāda Ukrainas valdības amatpersona ziņu aģentūrai “The Associated Press” paudusi, ka Zaporižjas apgabalā, kur atrodas Eiropas lielākā atomelektrostacija, konstatēts paaugstināts radiācijas līmenis.“Eiropas lielākajā atomelektrostacijā pastāv reāli kodolbīstamības draudi,” norādījis AES pārstāvis.https://twitter.com/AP/status/1499542002790195202?ref_src=twsrc%5Etfw

Video redzamas liesmas Eiropas lielākajā atomelektrostacijā. Tāpat arī redzams, ka Krievijas militārie spēki turpina apšaudi – tas ir arī iemels, kāpēc ugunsdzēsēji nevar uzsākt glābšanas darbus. https://twitter.com/davasko63/status/1499548593459548166?ref_src=twsrc%5Etfw

Izsludināti gaisa uzlidojuma brīdinājumi Odesā, Bila Cerkvā un Volīnas apgabalā.Visi iedzīvotāji mudināti doties uz tuvāko patvērumu. (The Kyiv Independent).

Aplēses liecina, ka katastrofas apmērs, kas rastos, ja Eiropas lielākajā atomelektrostacijā (AES) notiku eksplozija, būtu vismaz desmit reižu lielāks par Černobiļas AES katastrofu. https://twitter.com/phildstewart/status/1499544650922831874?ref_src=twsrc%5Etfw

Saņemtas ziņas, ka liesmas Eiropas lielākajā atomelektrostacijā (AES), iespējams, sasniegušas arī vienu AES ģeneratoru, kurā atrodas kodoldeglviela.https://twitter.com/lookner/status/1499544042379558913?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs ziņojis, ka Baltkrievijas militārais spēks ceturtdien saņēmis pavēli šķērsot Ukrainas robežu. (BBC).

Ugunsgrēku Eiropas lielākajā atomelektrostacijā (AES) šobrīd arī nevar apdzēst. Ugunsdzēsēji nevar nokļūt notikuma vietā, jo Krievijas militārie spēki turpina apšaudīt AES, vietnē “Twitter” ziņo žurnālists Deniss Kazakevičs (Denis Kazakiewicz).

Enerhodaras mērs Dmitrijs Orlovs (Dmitry Orlov) video paziņojumā lūdz Krievijas militāros spēkus pārtraukt apšaudīt Eiropas lielāko atomelektrostaciju. https://twitter.com/nexta_tv/status/1499534978664837124?ref_src=twsrc%5Etfw

Gruzijas prezidente Salome Zourabičvili CNN pauda, ka, viņaprāt, Krievijas prezidents Putins tiecas nevis ieņemt atsevišķus Ukrainas reģionus, bet gan "iznīcināt visu valsti". Vērtējot Krievijas sākto karu, Zourabičvili arī norādīja, ka Putina plāns neīstenojas kā iecerēts, jo viņš nenovērtēja Ukrainas pretošanās apmēru. “Protams militāri viņam (Putinam) ir pārākums, kas vienu vai otru dienu izpaudīsies. Bet ukraiņu tautas un vadības apņēmība un pretestība ir tiešām ļoti apbrīnojama,” pauda prezidente. (CNN).

Lielākajā atomelektrostacijā Eiropā pēc Krievijas militāro spēku īstenotas apšaudes izcēlies ugunsgrēks.Žurnālists Deniss Kazakevičs (Denis Kazakiewicz) vietnē “Twitter” dalās ar video, kurā redzams, ka lielākā atomelektrostacija Eiropā, kas atrodas Enerhodarā, pilsētā uz dienvidiem no Zaporižjas, ir liesmās.https://twitter.com/Den_2042/status/1499531372125474823?ref_src=twsrc%5Etfw

Enerhodarā, kur atrodas lielākā atomelektrostacija Eiropā, šobrīd notiek smagas kaujas, atsaucoties uz Enerhodaras mēra pausto, ziņo “Nexta”. Enerhodaras iedzīvotāji divas dienas ar kailām rokām un barikādēm noturēja Krievijas armiju ārpus pilsētas.

Arī “App Store” un “Google Play” pakalpojumi Krievijas teritorijā vairs nav pieejami. (Nexta).

"Ikea" pēdējās darba stundās pirms tā aizvēršanas uz nezināmu laiku, mazumtirdzniecības milzim pametot Krieviju pēc tās agresijas pret kaimiņvalsti, maskavieši šturmē veikalu.

Krievijas militārajam spēkam pastiprinot uzbrukumu Ukrainai, Kijevas iedzīvotāji izveidojuši barikādes un prettanku šķēršļus, lai neļautu karaspēkam iekļūt pilsētā. https://twitter.com/dwnews/status/1499520494638407690?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas teritorijā, iespējams, daļēji bloķēts sociālais medijs “Facebook”, kā arī vietne “Meduza” un BBC, ziņo Krievijas neatkarīgais laikraksts "Novaja gazeta". Medijs “Nexta” ziņo, ka Krievijas teritorijā bloķēts arī “Radio Liberty” un medijs “Deutsche Welle”.

Čehija drīzumā Ukrainai nosūtīs papildu militāro aprīkojumu – simtiem ložmetēju, triecienšauteņu, kā arī vairāk nekā 100 000 munīcijas vienību. Čehijas premjerministrs arī paziņojis, ka Čehijas pilsoņiem būs iespēja pievienoties Ukrainas aizsardzības spēkiem, lai cīnītos pret Krievijas iebrukumu. (Sky News). Arī Latvijā Saeima lēma, ka līdz ar 1. martu Latvijas pilsoņi drīkst dienēt Ukrainā.

Kopš kara sākuma Ukrainā, no tās izceļojuši vairāk nekā miljons kara bēgļu, raksta ANO bēgļu aģentūra. “Delfi” jau ziņoja, ka kopš kara sākuma Ukrainā līdz otrdienai Latvijā bija ieradušies 760 Ukrainas valstspiederīgie . Informācija par to, kā ikviens Latvijas iedzīvotājs var palīdzēt Ukrainai, pieejama vietnē "www.palidziukrainai.lv".

Globālajam milzim "CocaCola", izrādās, ir vienalga. Arī somu ātrās ēdināšanas ķēde "Hesburger" ziņo, ka darbu Krievijā un Baltkrievijā turpinās. (Ilta Sanomat) https://twitter.com/petersoon_com/status/1499500828276711424

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) sociālajos medijos uzskaitījis, kā Latvija šobrīd palīdz Ukrainai un kā Latvija stiprina savu drošību. “Eiropā jau otro reizi pēdējo 100 gadu laikā krīt dzelzs priekškars, Krievija cenšas sevi izolēt no civilizētās pasaules un atjaunot ļaunuma un melu impēriju. Atšķirībā no iepriekšējās reizes, esam priekškara pareizajā pusē, bet esam arī pirmajā rindā, tas uzliek lielu atbildību un pienākumu jebkuram no mums. Pienākumu strādāt un rīkoties, un nebaidīties. Draugi, nebūs viegli, bet beigu beigās viss būs labi,” raksta ministrs. Zemāk redzamajā attēlā lasāms pilnais ministra paziņojums. https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1499511187276447748?ref_src=twsrc%5Etfw

Sergejs pie sava artilērijas apšaudēs mirušā padsmitgadīgā dēla Iļjas Mariupoles dzemdību namā, kas kopš Krievijas iebrukuma pārvērsta par vispārēju klīniku.

Medija “Meduza in English” redaktors Kevins Rotroks (Kevin Rothrock) pārpublicējis foto, kurā redzama jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa Kijevā. Fotogrāfijā redzams, kā tā mēģina nodrošināties pret kara briesmām. https://twitter.com/KevinRothrock/status/1499506378678886401?ref_src=twsrc%5Etfw

Arī Apvienotā Karaliste ceturtdien noteikusi jaunas papildu sankcijas Krievijas oligarhiem, vietnē “Twitter” raksta Apvienotās Karalistes premjerministrs Boriss Džonsons. Sankcijas vērstas uz Kremļa domubiedru Ališeru Usmanovu, Igoru Šuvalovu. Lielbritānija iesaldējusi viņu aktīvus, tāpat šiem oligarhiem piemēroti arī ceļošanas aizliegumi. “Kamēr Putins turpinās savu barbarisko uzbrukumu nevainīgajiem ukraiņiem, mēs turpināsim pielikt visas savas spējas, lai Putinam un viņa kara mašīnai radītu maksimālu ekonomisko sāpi,” raksta Džonsons. https://twitter.com/BorisJohnson/status/1499465124834422798?ref_src=twsrc%5Etfw

Iepriekšējais Ukrainas prezidents Petro Porošenko aicina savus tautiešus nepadoties cīņā pret Krievijas militāro spēku. Porošenko sarunā ar BBC norādīja, ka visa ukraiņu tauta šobrīd “sit” Krievijas līderi Putinu. “Viņš var izslēgt gaismu, viņš var izslēgt siltuma padevi, bet viņš nevar nogalināt ukraiņu dvēseli," pauda bijušais Ukrainas prezidents. Viņš bija Ukrainas vadītājs piecus gadus, līdz 2019. gadā viņa amatu ieņēma Volodimirs Zelenskis.

Arī Čehijas pilsoņiem valdība atļāvusi pievienoties Ukrainas aizsardzības spēkiem, lai cīnītos pret Krievijas iebrukumu, nebaidoties no soda, paziņojis Čehijas premjerministrs Petrs Fiala. (Sky News)

Šovakar artilērijas apšaudes piedzīvo Luhanskas apgabala pagaidu administratīvais centrs Severodonecka, Harkiva un Izjuma, kura pirmo smago Krievijas uzbrukumu piedzīvoja vakar. Šonakt sākusies arī cīņa par Enerhodaru, kuras iedzīvotāji divas dienas ar kailām rokām un barikādēm noturēja Krievijas armiju ārpus pilsētas. Tajā atrodas lielākā atomelektrostacija Eiropā. https://twitter.com/ua_industrial/status/1499483958471532550

Ukrainas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka pie Hostomeļas lidostas iznīcinājusi 20 Krievijas militāros transportlīdzekļus. Šie transportlīdzekļi bijuši marķēti ar "V" zīmi, kas liecina, ka viņi bijuši starp Krievijas spēkiem, kas ieradušies no Baltkrievijas, raksta CNN. Vairāk nekā 60 kilometrus garās bruņutehnikas kolonnas sākums, kas identificēts satelītattēlos, atrodas tieši uz ziemeļiem no Hostomeļas lidostas.

"Nekad mūžā nebūtu domājis, ka man Kijevā būs jāvelk bruņuveste," šodien raksta Ukrainas tenisa zvaigzne Sergijs Stakhovskis. View this post on Instagram A post shared by Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

ASV 1. martā izveidojušas tiešo sakaru līniju ar Krievijas Aizsardzības ministriju, lai novērstu "pārrēķināšanos, militāros incidentus un eskalāciju". (Sky News)

Mobilizācija jāveic 90 diennakšu laikā no šī dekrēta spēkā stāšanās dienas. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainas-parlaments-apstiprina-dekretu-par-vispareju-mobilizaciju.d?id=54118566

"Šis jau ir Trešais pasaules karš. Putins to sāka jau sen un Ukraina ir tikai pašreizējā fronte. Viņš jebkurā gadījumā eskalēs situāciju, un varbūtība, ka viņš to darīs, kļūst vēl lielāka, ja viņam izdosies iznīcināt Ukrainu, jo jūs atkal esat viņu pārliecinājuši, ka jūs viņu neapturēsit, kaut arī varētu," NATO valstis uzrunā Kasparovs. https://www.delfi.lv/news/arzemes/kasparovs-nato-valstim-rikojieties-tresais-pasaules-kars-jau-sacies.d?id=54118614

Smagus Krievijas uzlidojumus un artilērijas apšaudes jau kopš kara pirmajām dienām pieredzējušajā Donbasa piefrontes pilsētā Volnovahā uz ziemeļiem no ielenktās Mariupoles jau trešo dienu turpinās civiliedzīvotāju evakuācija. Līdz šim evakuēti ap 800 cilvēku. Zem gandrīz nepārtrauktas uguns policija, glābēji un citi dienesti palīdz iedzīvotājiem iespēju robežās atstāt apšaudes zonu. Pārsvarā evakuētas sievietes ar bērniem. "Šodien apšaude atsākusies drīz pēc cilvēku sakāpšanas autobusos. Pa ceļam policisti ciematos savāca vēl divas ģimenes, kas lūdza palīdzību. Evakuētie pārvietoti uz pilsētām, kur nenotiek apšaude.

Baltais nams ceturtdien paziņoja par jaunām sankcijām pret Krievijas oligarhiem. Sankciju sarakstā atrodas personas, kuras uzskatītas par "Putina līdzcilvēkiem". Sankcijas būs vērstas arī pret šo cilvēku ģimenes locekļiem. Personas, pret kurām ieviestas sankcijas, tiks izslēgtas no ASV finanšu sistēmas, viņu aktīvi ASV tiks iesaldēti un viņu īpašumus nedrīkstēs izmantot. ASV arī nosaka sankcijas Putina runasvīram Dmitrijam Peskovam, kuru Baltais nams raksturo kā "galveno Putina propagandas piegādātāju". "ASV un valdības visā pasaulē strādās, lai identificētu un iesaldētu Krievijas elites un viņu ģimenes locekļu īpašumus, kas atrodas mūsu attiecīgajās jurisdikcijās — viņu jahtas, luksusa dzīvokļus, naudu un citus nelikumīgi iegūtos ienākumus," ziņo Baltais nams. Jaunāko sankciju sarakstā iekļauti: Nikolajs Tokarevs, Boriss Rotenbergs, Arkādijs Rotenbergs, Sergejs Čemezovs, Igors Šuvalovs, Jevgēņijs Prigožins, Dmitrijs Peskovs, Ališers Usmanovs. (CNN)

Kompānija "ImageSat Intl.", kura specializējas satelītattēlu analīzē, ziņo, ka Baltkrievijā un Dienvidrietumkrievijā pie Ukrainas robežas sapulcināts izteikti liels skaits lidaparātu – gan kaujas helikopteru, gan iznīcinātāju un kravas lidmašīnu. https://twitter.com/ImageSatIntl/status/1499461606324916251

"Puses panākušas saprašanos par kopīgu humāno koridoru nodrošināšanu mierīgo iedzīvotāju evakuēšanai, kā arī medikamentu un pārtikas produktu piegādei vissmagāko kauju vietās, ar iespēju uz laiku pārtraukt uguni uz periodu, kad tiek veikta evakuācija," sacīja Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraina-un-krievija-vienojas-par-kopigu-humano-koridoru-nodrosinasanu.d?id=54118258

Borodjanka uz ziemeļrietumiem no galvaspilsētas Kijevas, kura pēdējās dienās piedzīvojusi ļoti smagus Krievijas kara aviācijas uzlidojumus. Borodjanka un blakus esošā Irpene kļuvušas par Kijevas frontes līnijas pilsētām. https://twitter.com/SkyNews/status/1499463368981323776

Šodien rīta pusē Irpenē uz rietumiem no Kijevas nogāztā Krievijas kaujas lidmašīna "Su-30". Tā nogāzās uz dzīvojamās ēkas. https://twitter.com/Kyruer/status/1499337309333958658

Pirmais mēģinājums izvest dzīvniekus cieta neveiksmi, jo smagā mašīna sastapa Krievijas tankus un netika tiem garām. https://www.delfi.lv/mansdraugs/zveru-dzive/54118160_beglu-gaitas-devusies-ari-lauvas-un-tigeri-no-zoodarza-kijeva

"Ja tagad nevarat slēgt debesis, tad norādiet termiņu, kad tas notiks. Ja nevarat to izdarīt tagad, pasakiet man, cik cilvēkiem ir jāuzsprāgst, cik rokām, kājām, galvām ir jāaizlido, lai to sasniegtu? Sakiet, cik! Es iešu skaitīt un gaidīšu to brīdi," Zelenskis preses konferencē skarbi komentē Ukrainas galveno lūgumu Rietumiem un rietumvalstu atteikšanos to sniegt, jo tas varētu karu eskalēt plašāk.https://twitter.com/ANTAC_ua/status/1499436847885393929

Krievija ved tautiešus mājup. Krievijas Federācijas vēstniecības Igaunijā "Facebook" profilā 28. februārī un atkārtoti 2. marta vakarā publicēts paziņojums, ka "šobrīd notiek darbs pie krievu izvešanas no Eiropas valstīm". "Krievijas pilsoņi, kas dzīvo vai īslaicīgi uzturas Igaunijā, var sazināties pa Krievijas Ārlietu ministrijas 24 stundu tālruni (..). Krievijas vēstniecības Latvijā "Facebook" profilā šāda informācija nav atrodama. https://www.facebook.com/RusEmbEst/posts/329459632543465

Deripaska jau 27. februārī nāca klajā ar pretkara paziņojumu, savā "Telegram" kanālā deklarējot: "Miers ir ļoti svarīgs! Sarunas jāsāk iespējami drīz!" https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-oligarhs-deripaska-atkartoti-aicina-apturet-karu-ukraina.d?id=54118010

Krievijā nupat aizliegtais un slēgtais neatkarīgais telekanāls "Dožģ" atvadās no saviem skatītājiem ar krievu komponista Pētera Čaikovska baleta iestudējumu "Gulbju ezers". Kontekstam: Pēc tam, kad 1982. gadā nomira PSRS līderis Leonīds Brežņevs, valsts mediji neziņoja par viņa nāvi un jauna līdera meklējumiem, bet gan pilnībā pārraidīja trīs stundas garo "Gulbju ezera" iestudējumu. Tas pats notika pēc viņa pēcgājēju Jurija Andropova un Konstantīna Čerņenko nāves. Savukārt 1991. gada augustā puča laikā "Gulbju ezeru" pārraidīja pat vairākas dienas no vietas, iezīmējot neskaidrību valsts vadībā un tās ruporos. https://twitter.com/annavellikok/status/1499402876988248065

Atklāto vēstuli parakstīja 32 šahisti no Krievijas, starp kuriem bija arī vairāki titulēti lielmeistari. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/krievijas-vadosie-sahisti-atklata-vestule-putinam-iestajas-pret-karu-ukraina.d?id=54117730

Putins daudzkārt atliktā tiešraides uzrunā paziņo, ka "specoperācija" ejot pēc plāna.Putins, pirmkārt, slavēja Krievijas karavīrus kā "īstus varoņus".Viņš izsludināja arī pēcnāves apbalvojumu kādam kritušam krievu karavīram, kurš esot "uzspridzinājis sevi" ar granātu, lai izvairītos no sagūstīšanas.Putins saka, ka ukraiņi un krievi ir "viena tauta", bet ukraiņi ir "apdraudēti un viņiem tiek izskalotas smadzenes".Krievijas vadonis atkārtoja agrāko apgalvojumu, ka Krievijas armija īsteno "denacifikāciju" un "demilitarizāciju".

ASV Aizsardzības ministrijas šī brīža situācijas novērtējums:- Mariupoles ostas pilsēta, kā arī Harkiva ir Ukrainas spēku rokās.- lai gan Krievija un pilsētas mērs apgalvo, ka Hersonu kontrolē Krievijas spēki, cīņas pilsētā turpinās.- Ukrainā ievesti 90% no visiem Krievijas iepriekš sapulcinātajiem spēkiem.- Kopš kara sākuma Krievija pret mērķiem Ukrainā, galvenokārt iekšzemē, raidījusi 480 raķetes.- Situācijas novērtējumu šobrīd apgrūtina laikapstākļi, kas apgrūtina satelītattēlu uzņemšanu. Uzsvērts, ka Ukrainā uz vietas nav ASV spēku pārstāvju.- Krievijas spēki atrodas 25 kilometrus no Kijevas centra un faktiski ir iestrēguši.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis preses konferencē aicināja Krievijas līderi Vladimiru Putinu tikties ar viņu, bet sarkastiski atzīmēja, ka vēlas apsēsties blakus, ne 30 metru attālumā, kā tiekoties ar Vācijas un Francijas līderiem. "Es nekožu. Es esmu normāls vecis, apsēdies ar mani un runā, no kā tu baidies?" Zelenskis retoriski vaicāja. Ukrainas prezidents sacīja, ka ir nemainīgi atvērts sarunām: "Jebkuri vārdi ir svarīgāki par šāvieniem." https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1499411872713478145

Pretrunīgi vērtēto cauruļvadu "Nord Stream 2" varētu likvidēt arī fiziski, ziņo "Reuters". Svaigi uzbūvētā, bet neiedarbinātā aptuveni 10 miljardus eiro vērtā dabasgāzes cauruļvada likteni izšķīris Krievijas iebrukums Ukrainā. Iepriekš "Reuters" vēstīja, ka gāzesvada operators Šveices kompānija "Nord Stream 2" plāno uzsākt maksātnespējas procesu.

Krievijas naftas gigants "Lukoil" aicina pārtraukt karu Ukrainā, ziņo aģentūra AFP. Vēlāk šāda informācija no "Lukoil" interneta vietnes pazudusi, radot šaubas par ziņas patiesumu (pulksten 21.15).

Ukrainas armijai tiek gādāta motorizēta 4x4 palīdzība no Latvijas. https://twitter.com/poznaks/status/1499414594678411266

Šīvakara apšaudes Mariupolē sekas. https://t.me/dvish_alive/8760

Iepriekšējā "Twitter" ieraksta autors Aleks Lūns, "The Guardian" un "The Telegraph" žurnālists Krievijā raksta, ka pamet Krieviju, baidoties no robežas slēgšanas. Viņš raksta, ka lidmašīna, kurā atrodas, ir pilna un arī citi pasažieri atklājuši, ka pamet Krieviju, baidoties no iesaukšanas armijā, aresta vai nespējas izkļūt no Krievijas vēlāk. Lūns atzīmē, ka desmit gadus, kuru laikā rakstījis par norisēm Krievijā, pieredzējis, ka cilvēkus no valsts izsūta, bet pirmo reizi pieredz situāciju, kad pastāv reāla iespēja vairs neizkļūt.

Šovakar Krievijas Tālo Austrumu pilsētā Novosibirskā norisinās protests pret karu, kādi par spīti represijām kļuvuši par jaunu Krievijas lielo pilsētu ikdienu. https://twitter.com/ASLuhn/status/1499367498994573315

Krievijas spēku joprojām neieņemtajā Čerņihivā uz ziemeļaustrumiem no Kijevas pēc smagajiem šodien piedzīvotajiem uzlidojumiem līdz pulksten 15.30 bija atrasti 22 bojāgājušie. Glābšanas darbi turpinās. https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1499370226839863297

Krievija pēcpusdienā uzsākusi masīvu iebrukumu Enerhodarā, pilsētā uz dienvidiem no Zaporižjas, kur atrodas Eiropā lielākā atomelektrostacija. Vairākas dienas simtiem cilvēku kailām rokām, kā arī ar barikādēm aizkavēja Krievijas Bruņoto spēku ieiešanu pilsētā. Šodien tajā okupācijas spēki iebrūk, izmantojot vairāk nekā 100 smagās tehnikas vienības, tiek apšaudīti izveidotie kontrolpunkti, kā arī civiliedzīvotāji, ziņo pilsētas mērs Dmitro Orlovs.

Eiropas Savienība nākamo ziemu spēj izdzīvot bez Krievijas dabasgāzes importa, vienlaikus izvairoties no nopietna kaitējuma ekonomikai, atsaucoties uz Beļģijā bāzētās domnīcas "Bruegel" ziņojumu, raksta "Bloomberg". https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/petijums-es-nakamaja-ziema-var-izdzivot-bez-krievijas-gazes.d?id=54117554

Prezidents Emanuels Makrons brīdinājis savu Krievijas kolēģi Vladimiru Putinu, ka viņš Ukrainā pieļauj "lielu kļūdu" un ka viņa valdības rīcība ilgtermiņā Krievijai izmaksās dārgi. (Al Jazeera)

Baltkrievijā sākušās sarunas starp Krievijas un Ukrainas amatpersonām, paziņojis Ukrainas prezidenta padomnieks. (Sky News)

Ukrainā patlaban strādājot vairāk nekā 1300 ārvalstu žurnālisti, ziņo Ukrainas prezidenta administrācijas vadītāja padomnieks Mihails Podoljaks. Viņš atzīmē, ka kara apstākļiem tas ir ļoti daudz. Podoljaks uzsver, ka tas arī nozīmē, ka pasaule labi redz, kas notiek Ukrainā un ka Krievija pārkāpj kara principus, uzbrūkot civiliedzīvotājiem.

Vairāki hokejisti no Somijas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā vēlas pamest savas Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandas, bet to liedz līguma nosacījumi, kas šādu rīcību traktētu kā vienpusēju līgumsaistību pārtraukšanu. https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/somijas-hokejisti-strupcela-krievijas-nostaja-ignoret-karu-liedz-lauzt-ligumus.d?id=54117148

Noticis kiberuzbrukums Ukrainas vēstniecībai Lielbritānijā. https://twitter.com/UkrEmbLondon/status/1499372807481929741

Eiropas Savienības vēstnieks Ukrainā Mati Māsikas retoriski vaicā, vai gaidāmi jauni diplomātiskie upuri. Viņš ziņo, ka uz vairāku valstu pārstāvniecībām atrasti piestiprināti elementi, kas palīdzot raķetēm atrast mērķi.Jau iepriekš Ukrainas drošības iestādes lūgušas informēt par šādu mērķu zīmētājiem un līmētājiem, kā arī šāda veida zīmes sabojāt, lai novērstu traģēdijas.https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1499386273177513986

Ukrainas politiķi ir apstiprinājuši likumu, kas ļauj viņiem konfiscēt Krievijas īpašumus. Šis lēmums skar aktīvus, kas pieder Krievijas valstij vai Krievijas pilsoņiem Ukrainā. (Sky News)

Situācija Mariupoles pilsētā Ukrainas dienvidos "joprojām ir sarežģīta", ceturtdien telekanālam CNN sacīja Ukrainas Nacionālās gvardes pārstāvis, tomēr uzsverot, ka aizstāvji "pilsētu neatdos". "Ukrainas Nacionālās gvardes karavīri kopā ar bruņotajiem spēkiem turpina aizstāvēt pilsētu,” sacīja preses pārstāvis.

Ukrainas Čerņihivas apgabala gubernators apstiprinājis deviņu cilvēku nāvi pēc Krievijas uzbrukuma divām skolām un mājām. (Sky News)

Vairāk par Krievijas-Ukrainas sarunām, kurām šodien paredzēts otrais raunds. Pirmās sarunas tika aizvadītas pirmdien. Kijevas minimālais mērķis ir izveidot humānos koridorus – ceļus, lai civiliedzīvotāji varētu izbēgt no konfliktu skartajām teritorijām. Pēc Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova teiktā, Maskavas sarunu pozīcija ir šāda:- Ukrainai ir jābūt "demilitarizētai" un "denacificētai"; - Krimu – Ukrainai piederošu pussalu, kuru Maskava anektēja 2014. gadā, – Kijevai jāatzīst par Krievijas daļu; - Divi separātiskie reģioni Ukrainas austrumos – pašpasludinātā "Doņeckas Tautas Republika" un "Luhanskas Tautas Republika" – ir oficiāli jāatzīst. (BBC)

Pēc sprādziena netālu no Odesas nogrimis Igaunijas kravas kuģis.Divi apkalpes locekļi izdzīvoja – viņi atradās uz glābšanas plosta jūrā, vēl četri cilvēki pazuduši.Sprādzienu, iespējams, izraisīja mīna. https://twitter.com/nexta_tv/status/1499376976100052998

Šeit aktuālākā karte par situāciju Ukrainā: https://www.delfi.lv/interaktivie-stasti/karte-ka-pret-krieviju-aizstavas-ukraina-3-marta-aktuala-informacija.d?id=54116654

Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojis savam Francijas kolēģim Emanuelam Makronam, ka Krievijas operācijas Ukrainā mērķi – tās demilitarizācija un neitrāls statuss – tiks sasniegti, paziņojis Kremlis.Prezidenti ceturtdien aizvadīja 90 minūtes ilgu sarunu.Putins sacīja, ka jebkādi Kijevas mēģinājumi aizkavēt sarunas novedīs pie tā, ka Maskava savu prasību sarakstu papildinās. (BBC)

Februāra vidū skaistumkopšanas speciāliste Soņa Dagnere devās uz Odesu un Kijevu mācīties permanentā grima un skropstu laminēšanas kursos. Bet viss noslēdzās ar četras diennaktis ilgu bēgšanu no kara pārņemtās Ukrainas – cauri bombardēšanām un apšaudēm, garām tankiem, bēgļu plūsmām, uzspridzinātu un pamestu automašīnu virtenēm... https://www.delfi.lv/news/arzemes/mana-maciba-21-gada-vecuma-nav-neka-sausmigaka-par-karu-ka-ridziniece-sona-bega-no-ukrainas.d?id=54114082

Krievijas un Ukrainas delegācijas šodien Baltkrievijā tiksies uz sarunu otro kārtu pēc tam, kad Ukrainas prezidenta padomnieks apstiprināja, ka viņu pārstāvji ir ceļā. (CNN) https://twitter.com/Podolyak_M/status/1499352617083969541

Kādā tīmeklī klejojošā video redzami Krievijas karavīri un filmētājs stāsta, ka viņi ir pamesti un trīs dienas nav ēduši, bet no augšas liekot parakstīt papīrus ar atpakaļejošu datumu, it kā viņi nemaz nebūtu nekur devušies. Par filmēšanas laiku un vietu, vai tas ir Ukrainā vai aiz tās robežas, pagaidām nekas nav zināms, bet to izplata sociālo tīklu kontos, kuri seko Krievijas iebrukumam Ukrainā. https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1499352556300079109

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba tviterī raksta par ziņām, ka Krievija savā pierobežas ciematā Popovkā it kā izvietojusi daudzstobru raķešu sistēmas, kas vērstas pret Krievijas teritoriju. “Zinot Krievijas barbarisko dabu, mums ir bažas, ka tiek gatavota viltus karoga operācija, lai tajā apsūdzētu Ukrainu,” viņš raksta. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499362826133151747

Krievijas spēki cenšas izveidot blokādi ap Mariupoli un uzbrūk dzelzceļa savienojumiem, lai neļautu civiliedzīvotājiem evakuēties no ostas pilsētas, paziņojis tās mērs. "Iebrucēji sistemātiski un metodiski cenšas bloķēt Mariupoles pilsētu," Vadima Boičenko teikto citē "Al Jazeera" Pastāvīgie uzbrukumi pēdējo 24 stundu laikā ir pārtraukuši ūdens un elektrības piegādi, un vietējām varas iestādēm ir nepieciešams pamiers, lai atjaunotu elektroenerģiju, viņš piebilda. Harkiva un Mariupole ir starp pilsētām, pret kurām pēdējo dienu laikā vērsti vislielākie okupantu spēku uzbrukumi.

Parādījies viens no pirmajiem video no Hostomeļas. Redzams, ka pasaulē lielākās lidmašīnas “Mrijas” atliekas vēl deg. Hostomeļas lidlaukā netālu no Kijevas jau kara pirmajā dienā izsēdās Krievijas desants un un tur notika smagas kaujas. https://twitter.com/visegrad24/status/1499374712681648128

Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) ārlietu ministri pieprasa tūlītēju pamieru Ukrainā, teikts Kambodžas premjerministra biroja tviterī izplatītajā paziņojumā."ASEAN ārlietu ministri ir dziļi noraizējušies par situācijas saasināšanās nopietnību un no tā izrietošo humāno apstākļu pasliktināšanos, kas izriet no notiekošās militārās karadarbības Ukrainā," teikts paziņojumā."Tāpēc mēs aicinām nekavējoties noslēgt pamieru un turpināt politiskos dialogus, kas novestu pie ilgtspējīga miera Ukrainā," teikts tajā, piebilstot, ka pamiers radītu "atbilstošu vidi sarunām" un ļautu "izvairīties no nevainīgu cilvēku ciešanu paplašināšanās.” (CNN)

Vairāk nekā 500 ārvalstu mediķu gatavi sniegt palīdzību Ukrainā, paziņojusi Ukrainas Veselības ministrija.

Krievijas okupantu karaspēks pilnībā ieņēmis Hersonas apgabala administrācijas ēku, sociālajā tīklā "Facebook" ziņo administrācijas vadītājs Genādijs Lahuta."Tomēr mēs neesam atteikušies no saviem pienākumiem," rakstīja Lahuta."Reģionālais operatīvais personāls, kuru es vadu, turpina strādāt un risināt aktuālas problēmas, lai palīdzētu novada iedzīvotājiem (..) Mēs gaidām humāno palīdzību." (BBC)

Krievija izmantos tiešāku pieeju savos centienos ieņemt Ukrainas pilsētas pēc tam, kad plāni ielenkt tādus mērķus kā Kijeva ir bijuši neveiksmīgi, sacīja NATO militārpersona. "Mēs redzam izmaiņas stratēģijā no Krievijas puses (..) Viņi mazāk koncentrējas uz pilsētu ielenkšanu, vairāk koncentrējas uz iekļūšanu tajās," CNN sacīja vārdā nenosauktā amatpersona. "[Smagāka] bombardēšana ir šīs [stratēģijas] maiņas blakusefekts," sacīja amatpersona. Runājot par okupantu spēku līdzšinējām problēmām, amatpersona teikusi: "Tā ir visa loģistikas ķēde, kas kaut kā nedarbojas [pareizi]. Tātad tas, ko mēs esam redzējuši, ir patiešām slikta stratēģija, apvienojumā ar sliktu sagatavošanos un morāles samazināšanos." "Viņiem nav pārtikas, viņiem trūkst degvielas un arī rezerves daļu," piebilda amatpersona.

Krievijas brutālais iebrukums ar ieganstu glābt tautu no “genocīda” ir šokējis daudzus un saliedējis Ukrainas tautu. Odesas pilsētas mērs Genādijs Truhanovs, kuru daži mēdza uzskatīt par prokrieviski noskaņotu, video uzrunā paudis nosodījumu iebrukumam. Ierakstā tiek rādīts bērnu centrs, kur izmitināti bērni no nelabvēlīgām ģimenēm. Truhanovs ar dzeltenu apsēju ap roku, ko par atpazīšanās zīmi izmanto Ukrainas aizstāvji, stāsta, ka bērni ir nobijušies no notiekošā. “Man ir jautājums. No kā jūs, bļ**, mūs glābjat?” nobeidz Odesas galva. View this post on Instagram A post shared by Геннадий Труханов (@truhanov_official)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien uzrunā brīdināja, ka Krievijai būs jāatlīdzina zaudējumi, ko tā nodara Ukrainai. Viņš kā īpašu piemēru izcēla Harkivas Debesbraukšanas katedrāles, kas ir viens no senākajiem pareizticības pieminekļiem pilsētā, apšaudīšanu. “Nav tāda bunkura, kur pārciest Dieva atbildi,” viņš uzsver. Ukraina atjaunos katru māju, ielu un pilsētu, viņš sola. “Un sakām Krievijai: ielāgojiet vārdus “reparācijas” un “kontribūcijas”. Jūs atlīdzināsiet visu, ko nodarījāt Ukrainai. Pilnā apjomā. Bet tos, kuri gāja bojā, mēs neaizmirsīsim. Mēs kopā ar Dievu,” Zelenski citē UNIAN.

Francijas varasiestādes trešdienas vakarā konfiscējušas jahtu, kas pieder Krievijas valstij piederošās naftas kompānijas "Rosņeftj" izpilddirektoram Igoram Sečinam, teikts Francijas Finanšu ministrijas paziņojumā.

IKEA slēdz visus 17 veikalus Krievijā. (BBC)

Ukrainas spēki Sumu apgabalā sasnieguši valsts robežu ar Krieviju, paziņojis Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Aleksejs Daņilovs. Tas noticis robežsargu un armijas kopīgā operācijā kara septītajā dienā, raksta UNIAN. Trešdien par pretinieka satriekšanu un robežas sasniegšanu jau ziņoja mehanizētā kājnieku brigāde “Holodnij Jar”. Nekas vairāk par to, cik tas ir būtiski un cik plašā sektorā Ukraina atguvusi kontroli pār savu robežu, netiek paskaidrots.

Apvienotā Karaliste ir apsūdzējusi Krieviju termobārisko ieroču sistēmu izvietošanā Ukrainā, radot bažas, ka uzbrukumu postījumi varētu palielināties, Maskavai pastiprinot uzbrukumu lielākajām pilsētām nedēļu pēc iebrukuma kaimiņvalstī. "Cik tālu [Krievijas prezidents, agresors Vladimirs Putins] dosies, kādus ieročus viņš izmantos, lai sasniegtu savu galveno mērķi, nav zināms, bet mēs esam redzējuši milzīgu artilērijas daudzumu. Mēs esam redzējuši termobārisku artilērijas ieroču sistēmu izvietošanu," 3. martā vizītes laikā Igaunijā teica Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless. Termobāriskie ieroči, ko dažreiz sauc par "vakuuma bumbām", pamatā iesūc skābekli no apkārtējā gaisa, lai radītu augstākas temperatūras sprādzienu nekā to spēj parastās bumbas. Lai gan tos nav aizliegts izmantot, šādu ieroču pielietošana ir pretrunīga, jo tie ir daudz postošāki nekā parastās līdzīga izmēra sprāgstvielas, un tām ir postoša ietekme uz ikvienu, kas atrodas sprādziena rādiusā. (RFE/RL)

Ukrainas prezidenta birojā uzskata, ka Rietumi piekritīs slēgt Ukrainas debesis Krievijas iebrucējiem un to kaujas lidmašīnām, kas uzbrūk ne tikai militārajiem mērķiem, bet arī dzīvojamām mājām, to portālam “Liga.net” pauda Prezidenta administrācijas vadītāja padomnieks Mihails Podoljaks. “Tā ir reāla tūkstošiem cilvēku dzīvību glābšana, kas var kļūt par raķešu triecienu un avio uzlidojumu upuriem tuvāko nedēļu laikā,” viņš uzskata.

Harkiva - pēc okupantu veiktās apšaudes. Fotogrāfija uzņemta 2. martā. FOTO; AFP/Scanpix/LETA

Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba jaunākajā paziņojumā teikts, ka kopš Krievijas invāzijas sākuma aptuveni 9000 Krievijas okupantu ir nogalināti vai ievainoti, raksta BBC.Tāpat teikts, ka Ukrainas spēki ir iznīcinājuši:217 tankus90 artilērijas sistēmas31 helikopteru30 lidmašīnas vai citus lidaparātus. Šie ir Ukrainas publicētie dati, to precizitāti nevaram apstiprināt.

IBSF paziņojumā gan nav nosodīts Krievijas agresora Vladimira Putina uzsāktais karš pret Ukrainu un iebrukums neatkarīgā valstī. https://www.delfi.lv/sports/news/winter_sports/bobsleigh/bobslejisti-un-skeletonisti-pamostas-aptur-agresora-dalibu-iebrukumu-ukraina-nenosoda.d?id=54116282

Krievijas uzbrukumos Ukrainas Harkivas apgabalam pēdējo 24 stundu laikā līdz ceturtdienas rītam nogalināti 34 civiliedzīvotāji un vēl 285 ievainoti, ziņo ārkārtas dienesti."Ienaidnieks turpināja uzbrukt dzīvojamajiem rajoniem un apdzīvotām vietām ar savām bumbām, šāviņiem," teikts Ukrainas Valsts ārkārtas palīdzības dienesta paziņojumā, uz kuru atsaucas CNN. Okupantu spēki jau vairākas dienas sistemātiski uzbrūk civilajiem objektiem, nogalinot civiliedzīvotājus, tostarp bērnus. Vairākas Rietumu valstu amatpersonas un eksperti brīdinājuši, ka šie brutālie uzbrukumi turpināsies arī turpmāk un, iespējams, kļūs aizvien intensīvāki.

Šķiet, ka jokdari izveidojuši Kremļa propagandas medija “Sputnik” alternatīvo vietni “Sputnik.com”. Kur lapas augšā redzama informācija par tūkstošiem pretkara protestos Krievijā aizturētajiem, par Krievijas karavīriem Ukrainā. Zemāk seko arī acīmredzams “joku” saturs, piemēram: “Vladimirs Putins paziņo par saderināšanos ar Aleksandru Lukašenko” vai “Putins atbalsta LGBTQI kopienu”.

Triju populārāko sporta spēļu federācijas pagaidām pieņēmušas dažādus lēmumus attiecībā uz Krievijas un Baltkrievijas dalību vietējos čempionātos. https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/hk-liepaja-iebilst-pret-ohl-liegumu-musu-baltkrievam-bus-jaiet-armija.d?id=54115742

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publiskojis jaunu video uzrunu, kurā apgalvo, ka Ukrainas aizsardzības līnijas noturas, taču saka, ka Krievijas pilsētu apšaudes bez apstājas norit jau kopš pusnakts. Viņš uzskata, ka izmaiņas Krievijas taktikā – vērsties pret civilajiem objektiem – liecina, ka Ukrainai ir izdevies pretoties Maskavas plānam ātri uzvarēt ar sauszemes uzbrukumu."Mums nav ko zaudēt, izņemot mūsu pašu brīvību," saka Zelenskis, piebilstot, ka Ukraina katru dienu saņem ieroču piegādes no saviem starptautiskajiem sabiedrotajiem. (BBC)

Francijas ārlietu ministrs Žans Īvs Ledriāns brīdinājis, ka situācija Ukrainā var vēl vairāk pasliktināties nerimstošās Krievijas bombardēšanas rezultātā. "Patiešām, iespējams, ka ļaunākais mums ir priekšā," Ledriāns ceturtdien sacīja intervijā Francijas medijam. Ukrainas militārpersonu un tautas sīvās pretestības dēļ Krievijas cerība ātri izbeigt karu pamazām zūd, viņš sacīja. Nepārtraukta spēku palielināšana ap lielākajām Ukrainas pilsētām, piemēram, Harkivu un galvaspilsētu Kijevu, var nozīmēt, ka karš nonāk aplenkuma stadijā, uzskata Ledriāns. "Jūs zināt, ka krievi ir pieraduši cīnīties aplenkuma loģikā - atcerieties Alepo un atcerieties Grozniju," viņš teica. Runājot par Kremļa saimnieku, agresoru Putinu, Ledriāns norādīja, ka Krievijas prezidents kļūstot aizvien izolētāks, atsaucoties uz ANO Ģenerālās asamblejas trešdien notikušo balsojumu par Krievijas iebrukuma Ukrainā nosodījumu, kurā tikai četras valstis nobalsoja par atbalstu Krievijai. (CNN)

Krievijas armija Ukrainā transportā, kas marķēts kā medicīniskais, pārvadājot munīciju, kā esot atklāts šajā gadījumā. https://twitter.com/antiputler_news/status/1499302036415856640

"Putinam nav nekādu izredžu to [karu] uzvarēt. Šajā fotoattēlā redzams, kā civiliedzīvotāji vakar bloķēja krievu iebrucējus Enerhodarā. Viens no simtiem šādu fotoattēlu un video," mikroblogošanas vietnē "Twitter" raksta Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, piebilstot, ka Ukrainai nepieciešama tās partneru palīdzība. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499302851339866113

Vairāk nekā 3000 Ķīnas pilsoņu ir pārvietoti no Ukrainas uz kaimiņvalstīm Krievijas ofensīvas laikā, sacīja Āzijas valsts Ārlietu ministrijas pārstāvis Vans Veņbins. Atšķirībā no daudzām valstīm Ķīna nelika saviem aptuveni 6000 Ukrainā esošajiem pilsoņiem atstāt valsti dienās pirms Maskavas iebrukuma. Tā vietā Pekina paziņoja par evakuācijas plāniem drīz pēc Krievijas uzbrukuma sākuma. (Al Jazeera)

Treneris arī pauda stingru viedokli par Krievijas iedzīvotāju nostāju pret notikušo iebrukumu Ukrainā. Viņaprāt, ļaudis Krievijā mēdz arī izvēlēties nenostāties pret notiekošo, jo viņiem šādi dzīvot ir izdevīgi. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/bagatskis-par-darba-piedavajumu-krievija-iedodiet-man-automatu-lai-gar-kremli-nobrauktu.d?id=54115496

Ceturtdienas rītā okupantu gaisa uzbrukums skāris naftas bāzi Čerņihivas pilsētā valsts ziemeļos, ziņo Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests.

Francijas valdība liek saviem pilsoņiem pamest Krieviju, ja viņu klātbūtne tur nav "būtiska", ņemot vērā konflikta saasināšanos Ukrainā. Citas valstis nākušas klajā ar līdzīgām rekomendācijām. (BBC)

Mariupoles mērs Vadims Boičenko video uzrunā sacījis, ka pilsēta "pat nevar izvest ievainotos no ielām, no dzīvokļiem, jo apšaude nebeidzas". Pēdējās dienās tieši pret Mariupoli vērsti daži no intensīvākajiem okupantu uzbrukumiem. Apšaudēm, kuru rezultātā cietis liels skaits civiliedzīvotāju, pakļauta bijusi arī Harkiva.

Tiek likvidēta “Eho Moskvi” radiostacija un tīmekļa vietne, atsaucoties uz galveno redaktoru Alekseju Venediktovu, raksta portāls “Meduza”. Jau vakar Krievija bloķēja šo nosacīto opozīcijas mediju un pieprasīja izņemt tā lietotni no “Google Play” veikala. “Eho Moskvi” translācijas turpinās “YouTube” kanālā.

“Ukrainas armija un Ukrainas cilvēki ir īsti varoņi! Krievu teroristi, kas atnāca uz mūsu zemi, to sajuta! Ar mums ir patiesība, ar mums ir visa pasaule un ar mums ir uzvara!” raksta Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksejs Rezņikovs. https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1499277865187172352

Lielbritānijas valdība šorīt izsludinājusi papildu sankcijas saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Krievijas uzņēmumiem aviācijas un kosmosa nozarē vairs nebūs tiešas vai netiešas piekļuves Apvienotajā Karalistē bāzētiem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumiem. Paziņojumā teikts, ka šis pasākums "ierobežos ieguvumus, ko Krievijas uzņēmumi saņem no piekļuves globālajam apdrošināšanas un pārapdrošināšanas tirgum". Tā mērķis ir "vēl vairāk izolēt Krievijas ekonomiku no starptautiskās finanšu sistēmas", paziņoja Londona. (Sky News)

Sieviete ar savu jaundzimušo kāda Kijevas dzemdību nama pagrabā. (AP/Scanpix/LETA)

“Neviens. Apzinieties to. Neviens. Ne Krievijā, ne Rietumos neticēja, ka mēs noturēsimies nedēļu. Vienīgie, kas ticēja, esam mēs un jūs. 24. februārī divas trešdaļas ukraiņu ticēja, ka pilna mēroga Krievijas iebrukuma gadījumā mēs izturēsim. Šodien tādu ir 90%,” skaidro Ukrainas aizsardzības ministrs. Šai pārliecībai pamats ir Ukrainas aizstāvju varonība, vadības profesionālais darbs, katra iedzīvotāja pašaizliedzība. “Mūsu mediķi, glābēji, komunālie dienesti, dzelzceļnieki, žurnālisti un finansisti notur savu fronti. Valsts neapstājās un cīnās,” viņš turpina. Ministrs izsaka pateicību vietējo administrāciju vadībām un aizsardzības štābiem, kas kļuvuši par “Eiropas priekšposteņiem”. “Mūsu bruņoto spēku iespējas aug, pienāk palīdzība. Daudzās vietās sevi spīdoši parādīja teritoriālās aizsardzības cīnītāji. Mūsu gaisa lapsenes kļuvušas par leģendu. Desantnieki, kājnieki, artilērija – visi pierāda, ka ukraiņi ir paši labākie,” tā Rezņikovs.

Apvienotās Karalistes drošības ministrs Deimians Hindss šorīt sarunā ar britu mediju "Sky News" raksturoja Krievijas armiju kā "nesaudzīgu iebrucēju spēku", piebilstot, ka tā rada ne tikai tūlītējus draudus Ukrainai, bet arī plašākus draudus "Eiropai un pasaulei".

Krievijas pētnieciskais žurnālists Romāns Aņins nepilnu gadu ir spiests dzīvot un strādāt kādā no Eiropas Savienības valstīm, jo tikai tā var turpināt pētīt korupciju lielvalsts elites aprindās. https://www.delfi.lv/news/national/politics/putins-zaudejis-realitates-sajutu-krievu-petnieciskais-zurnalists-verte-norises-sava-valsti.d?id=54113486

Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksejs Rezņikovs aicina iedzīvotājus uz totālu pretestību. “Vakar es aicināju pilsoņus uz totālu pretestību. Ir jāiznīcina pretinieka komunikācija. Tās metastāzes, ko tas cenšas ievilkt mūsu zemē. Krievijas okupanti nobijās no apkaunojošas sakāves un sāka īstenot noziegumus pret cilvēci. Viņi apšauda slimnīcas, nogalina sievietes un bērnus. Tā vairs nav armija – tie ir prasti gļēvuļi un teroristi. Priekšā ir vēl daudz pārbaudījumu, būs asinis, asaras, sāpes. Bet tagad kā nekad mums ir pamats būt pārliecinātiem par sevi. Un par tiem, kas ir blakus. Mēs noteikti uzvarēsim.Slava Ukrainai!”

Vēl trešdien IPC lēma, ka Krievijas un Baltkrievijas paralimpieši drīkstēs startēt zem neitrāla karoga, tomēr, pieaugot spriedzei tieši Pekinas paralimpisko spēļu mājvietā, IPC mainīja domas un lēma padzīt Krievijas un Baltkrievijas paralimpiešus no sacensībām.https://www.delfi.lv/sports/news/winter_sports/others/paralimpiska-kustiba-maina-viedokli-krievijas-un-baltkrievijas-sportistiem-ludz-atstat-pekinu.d?id=54115336

Kijevas apgabala Borodjankā no apšaudītām dzīvojamām ēkām evakuēti simtiem cilvēku, ziņo Ukrainas Ārkārtas situāciju dienests.

Par to, kas ir “Stinger”, var lasīt šeit. https://www.delfi.lv/news/national/politics/amerikanu-dzelonis-kas-ir-stinger-raketes-ar-kuram-brunosies-latvija.d?id=49192739

ASV nedēļas laikā piegādājušas Ukrainai simtiem pārnēsājamo pretgaisa aizsardzības raķešu “Stinger”, raksta “Liga.net”.

Krievijas un Baltkrievijas sportisti nedrīkstēs startēt 2022.gada ziemas paralimpiskajās spēlēs Pekinā, paziņojusi Starptautiskā Paralimpiskā komiteja. (BBC)

“Kur Krievijas karavīru kolonnas, tur marodierisms, laupīšanas un slepkavības,” raksta Ukrainas prezidenta padomnieks Mihails Podoljaks. “Nepieciešami humānie koridori – produkti, medikamenti, ātrās palīdzības piekļuve, bērnu evakuācija. Gaidām aktīvu palīdzību no starptautiskām organizācijām, galvenokārt EDSO,” teikts ierakstā, https://twitter.com/Podolyak_M/status/1499271259850522629

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija publicējusi jaunāko izlūkdienestu informāciju par Krievijas invāziju Ukrainā. Ministrija norāda, ka Harkivas, Čerņihivas un Mariupoles pilsētas joprojām "paliek ukraiņu rokās", neskatoties uz pēdējo dienu intensīvajām Krievijas apšaudēm. Tāpat ministrija atklāj, ka, lai gan "daži Krievijas spēki ir iekļuvuši Hersonas pilsētā", "militārā situācija [tur] joprojām ir neskaidra". Krievija ir paziņojusi, ka tā pilnībā kontrolē šo dienvidu ostas pilsētu, savukārt Hersonas mērs saka, ka Ukrainas spēku tur vairs neesot. Paziņojumā piebilsts, ka Krievijas karavānas "galvenā daļa", kas virzās Kijevas virzienā, joprojām atrodas vairāk nekā 30 kilometru attālumā no Ukrainas galvaspilsētas. Šo militāro kolonnu galvenokārt aizkavējusi "ukraiņu nelokāmā pretestība, mehāniski bojājumi un sastrēgumi". https://twitter.com/DefenceHQ/status/1499278184407314437

Bojāgājušo Krievijas iebrucēju skaits, ko norāda Ukraina, sakrīt ar aplēsēm, kādas nosauc Rietumu ierēdņi, raksta “NBC News” korespondents Ričards Endels. Vakar viņš minēja skaitli 5800. https://twitter.com/RichardEngel/status/1499119611190599686

Ukrainas militārās amatpersonas norādīja, ka okupantu spēki trešdien "nesasniedza galveno mērķi – ieņemt Mariupoli" un nav sasnieguši Doņeckas un Luhanskas "administratīvo robežu". Mariupole pēdējo dienu laikā bijusi pakļauta plašām un ilgstošām apšaudēm. Ukrainas bruņotie spēki piebilda, ka Krievijas karaspēks ir "ķēries pie lielo pilsētu dzīvojamo rajonu nakts apšaudes taktikas". (Sky News)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstījis rīkojumu par Ukrainas varoņa statusa piešķiršanu 15 karavīriem, pārsvarā jau pēc nāves. “Visi 40 miljoni kā šie 15 varoņi. Slava Ukrainai,” runu noslēdza Zelenskis.

Aizvadītajā naktī Krievijas spēki atkal apšaudījuši lielo pilsētu dzīvojamos kvartālus, ziņo Ģenerālštābs. Savukārt Melnajā jūrā Krievijas karakuģi “turpina šaut pa civilajiem kuģiem un gūstīt jūrniekus”, teikts paziņojumā. Akvatorijā novērota četru lielu desanta kuģu un trīs raķešu kuteru pārvietošanās Odesas virzienā. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263593572620395&show_text=true&width=500

Kijeva naktī. https://twitter.com/MarQs__/status/1499268334352752641

Apburtais loks. Daudzi novērojuši, ka Putina lēmumi vairs nav racionāli, vai arī viņš balstās pilnīgi aplamā izpratnē par situāciju. https://www.delfi.lv/news/arzemes/pasa-propagandas-saindets-verotajiem-bazas-par-putina-garigo-veselibu.d?id=54113786

Ukrainas Ģenerālštābs aicina blogerus un medijus nepublicēt reālajā laikā informāciju par raķešu un artilērijas trāpījumiem – tas var okupantu artilēristiem palīdzēt koriģēt uguni.

Zemessardzes komandieris, brigādes ģenerālis Egils Leščinskis šorīt intervijā LTV: "Zemessardzē šobrīd ir intensīvs pieteikumu saņemšanas laiks. Pēc Krievijas kara uzsākšanas ienākuši neskaitāmi telefona zvani, pieteikumi e-pastos. Vakar četru dienu laikā bija uzskaitīti 440 pieteikumi, kas uzrakstīti, lai iestātos Zemessardzē."

“Ukraiņi nebaidās. Mēs 350 gadus bijām Maskavas kolonija. Un tagad mēs esam ļoti, ļoti dusmīgi un ļoti, ļoti laimīgi,” no Kijevas “Delfi” raksta politologs Andrijs. Par situāciju Kijevā viņš stāsta, ka diversantu grupas darbojas naktīs un pa dienu nav bīstamas. Pilsēta gatavojas aizsardzībai un kļūst par lielu cietoksni. “Esmu drošs, ka kopā ar visu brīvo pasauli mēs uzvarēsim,” viņš pauž pārliecību, izsakot pateicību par Latvijas atbalstu Ukrainai.

Militārais analītiķis Mārtiņš Vērdiņš šorīt intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes": "Tas, ka Krievija meklē personālu otrajam uzbrukumu vilnim, nozīmē, ka lietas frontē iet ne pārāk labi."

Amerikāņu pāris ar četras dienas vecu bērnu kājām nokļuvuši līdz Ukrainas-Polijas robežai, lai nokļūtu drošībā, raksta CNN. Džesija un Džeikobs Bokmeni februārī ieradās Kijevā sagaidīt sava surogātmātes iznēsātā bērna dzemdības. Divas dienas pēc bērna dzimšanas sākās Krievijas iebrukums. Pāris sākumā devās uz Ļvivu, kur atradās pagaidu ASV vēstniecība, taču no normāli dažu stundu brauciena tagad satiksmes haosā šis attālums prasīja 27 stundas. Pa ceļam uzzinājuši, ka ASV vēstniecība jau ir slēgta, viņi devās uz Polijas robežu. Taču aptuveni 20 kilometrus pirms robežas satiksme pavisam apstājusies. Pēc stundām ilgas gaidīšanas automašīnā viņi izlēmuši par spīti aukstumam doties ar kājām, nevis nezināmu laiku turpināt gaidīt. Tagad ģimene jau ir drošībā savās mājās Kalifornijā.

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītāja Baiba Kaškina šorīt LTV: "Kiberuzbrukumu intensitāte ir būtiski palielinājusies kopš pagājušās nedēļas vidus. Intensitāte ir augsta, redzam daudz piekļuves lieguma uzbrukumu, ir daudz krāpšanas gadījumu, bet pēdējās dienās nav sevišķu izmaiņu kibertelpas situācijā."

Gūstā saņemts Krievijas majors Dmitrijs Šiškanovs, kurš ir kara daļas Nr. 12676 komandiera vietnieks, stāsta, ka viņiem solīts, ka jau 2. vai 3. martā varēs atgriezties mājās. Iespējams, tas ir laiks, kad Putins plānoja pabeigt Ukrainas “militāro operāciju” jeb “denacifikāciju”, “atbruņošanu” un pārtraukt “genocīdu”.

Krievijas politiķis un valsts aģentūras “Roskosmos” direktors Dmitrijs Rogozins sūkstās, ka Īlona Maska kompānija “SpaceX” nodrošina Ukrainai savu satelīta internetu “Starlink”.

Viens no pasaulē lielākajiem aviobūves uzņēmumiem, Brazīlijas koncerns "Embraer" paziņojis par lidmašīnu rezerves daļu piegāžu Krievijai un klientu apkalpošanas apturēšanu. Iepriekš līdzīgi lēmuši arī tādi aviobūves milži kā "Boeing" un "Airbus". Brazīlijas uzņēmuma lidmašīnas iekšzemes reisos plaši izmanto Krievijas otra lielākā lidsabiedrība "S7 Airlines".

Ukrainas militārās industrijas uzņēmums “State Kyiv Design Bureau “Luch”” publicējis attēlu ar reaktīvās zalvjuguns sistēmu “Vilha”. Kā norāda kompānija, Ukrainā izstrādātā daudzstobru reaktīvās raķešu palaišanas sistēma nodrošinājusi apmēram 50 precīzus triecienus pa Krievijas armijas bruņumašīnu vienībām, gaisa aizsardzības sistēmām un citiem mērķiem.

Republikāņu senatori Marko Rubio un Čass Graslijs ASV Kongresā iesnieguši likumprojektu HEROIAM SLAVA , kas paredz ieviest sankcijas pret visiem Krievijas valsts uzņēmumiem, teikts Rubio tīmekļa vietnē.

Harkivas apgabala Izjumā aizvadītajā naktī apšaudītas privātmājas un daudzstāvu nami. Tiek ziņots par vismaz astoņiem bojāgājušajiem, starp kuriem divi ir bērni.

Eiropas Savienības dalībvalstu iekšlietu ministri ceturtdien apspriedīs pagaidu aizsardzību cilvēkiem, kuri bēg no kara Ukrainā."Eiropa atbalsta tos, kam nepieciešama aizsardzība. Visi, kuri bēg no Putina bumbām, ir laipni gaidīti Eiropā. Mēs nodrošināsim aizsardzību tiem, kas meklē patvērumu, un mēs palīdzēsim tiem, kuri meklē drošu ceļu uz mājām," paziņoja Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena.

Ukraina trešdien saņēma jaunu partiju ar Turcijā ražotajiem kaujas droniem “Bayraktar”. Šie droni starptautisku uzmanību izpelnījās Kalnu Karabahas karā, kur Azerbaidžānas spēki ar tiem veiksmīgi grāva Armēnijas no Krievijas pirkto tehniku un pozīcijas. Pēc tam Ukraina sāka šo dronu iepirkšanu, un tie lieti noder arī šajā ukraiņu aizsardzības karā. Tagad dronam jau veltīta dziesma, kuras video kadros redzama Krievijas tehnikas sagraušana Ukrainā.

Ukrainas speciālo vienību karavīri, reaģējot uz okupantu artilērijas nežēlīgo civiliedzīvotāju bombardēšanu, turpmāk nemēģinās sagūstīt krievu artilērijas vienības, bet koncentrēsies uz to iznīcināšanu, vēstīts speciālās vienības "Facebook" lapā. "Piezvaniet savām mātēm pēdējo reizi, jūs drīz mirsiet. Mēs neesam nāve, mēs esam kas ļaunāks," okupantiem saka specvienības kareivji.

"Gandrīz 9000 nogalinātu Krievijas karavīru vienā nedēļā. Mikolajivas virzienā okupantiem nākas ar desmitiem helikopteru savākt savus nogalinātos un ievainotos," vēlā trešdienas vakarā teica Zelenskis.

Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) prokurors Karims Khans paziņojis, ka sākta izmeklēšana par situāciju Ukrainā. Krievija nav SKT dalībvalsts. Taču SKT joprojām var izmeklēt iespējamos kara noziegumus, kas pastrādāti Ukrainā, neatkarīgi no to pastrādāšanā apsūdzēto pilsonības.

Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO) paziņojusi, ka trešdien Harkivā mirusi organizācijas pārstāve, viņa strādājusi speciālajā Ukrainas monitoringa misijā. Viņa cietusi laikā, kad centusies savai ģimenei sagādāt pārtikas rezerves.

Labrīt, cienījamie lasītāji! Turpinām sekot šausminošajiem notikumiem, Krievijai turpinot noziedzīgus mēģinājumus sagraut pilsētas un iznīcināt Ukrainas valstiskumu. Par to, kas notika naktī un aizvadītajā dienā, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/kijeva-nakti-nograndusi-vairaki-spradzieni-galvaspilseta-aizvien-ukrainas-armijas-kontrole-teksta-tiesraide.d?id=54111000

