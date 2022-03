Krievijas iebrukuma Ukrainā sestā diena. Teksta tiešraides arhīvs

Ukrainas dramatiskā cīņa pret Krievijas iebrucējiem rit sesto dienu. Galvaspilsēta Kijeva joprojām nav ieņemta, bet tās pievārti sasniegusi vairāk nekā 60 kilometrus gara ienaidnieka tehnikas kolonna. Krievijas ekonomika sāk ciest no smagām sankcijām un arvien vairāk valstu paziņo par militāro palīdzību Ukrainai. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (sestā diena)

Cienījamie lasītāji, teksta tiešraide šajā lapā ir noslēgusies. Turpinām ziņot jaunajā tiešraides saitē šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-desants-izsedies-ielenktaja-harkiva-teksta-tiesraide.d?id=54111000

Okupējošie Krievijas spēki ieņēmuši Hersonas centru, vēsta CNN. Telekanāla rīcībā nonākuši video fragmenti no kādas kameras Hersonas centrā un medijam izdevies pārliecināties par ģeolokācijas datiem.

Maskavas Gagarinskas apgabala domes deputāti vēstulē Putinam nosodījuši notiekošo Ukrainā. Iepriekš līdzīgu viedokli pauda arī deputāti no Hamovniku apgabala. (UNIAN).

"Boeing" uz laiku apturējusi tehnisko atbalstu Krievijas aviokompānijām. (Reuters)

Ukrainas bruņoto spēku bezpilota lidaparāti "Bayraktar" Sumu apgabalā ir iznīcinājuši divas Krievijas militārās tehnikas kolonnas, sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja apgabala administrācijas vadītājs Dmitro Živickis. (LETA)

https://www.delfi.lv/news/arzemes/ari-asv-sledz-gaisa-telpu-krievijas-lidmasinam-veidos-specialu-biroju-oligarhu-noziegumu-izmeklesanai.d?id=54110950

ASV Tieslietu birojā tiks izveidota speciāla nodaļa, lai izmeklētu Krievijas oligarhu noziegumus un, ja nepieciešams, konfiscētu viņu nelikumīgi iegūtos īpašumus un jahtas," sacīja Baidens. Šī nodaļa strādās tiešā sadarbībā ar Eiropas sabiedrotajiem.

Baidens sola aizvērt gaisa telpu visiem Krievijas lidojumiem.

Pēc neilga brīža ASV prezidents Džo Baidens sniegs savu pirmo runu ASV Kongresā par stāvokli valstī. Paredzams, ka prezidents runās arī par Krievijas sākto militāro uzbrukumu Ukrainai.

Krievijas gaisa spēki nolaidušies Harkivā, kur šobrīd notiek cīņa starp okupantiem un Ukrainas aizstāvjiem, ziņo medijs “Nexta”. Tieši Ukrainas otrā lielākā pilsēta Harkiva otrdien vissmagāk tika apšaudīta. Cīņās miruši vismaz desmit civiliedzīvotāji.

Arī Kanāda paziņojusi, ka slēdz ostas Krievijas kuģiem. Tiesa gan, kā norādījis Vankūveras ostas pārstāvis, kuģu skaits, uz kuriem plīvo Krievijas karogs, ir mazs.Kanāda jau ieviesusi plašas sankcijas Krievijai, tostarp slēgusi gaisa telpas Krievijas lidmašīnām, ieviesusi naftas importa aizliegumu. Tāpat Kanāda arī aizliegusi valsts finanšu iestādēm veikt darījumus ar Krievijas Centrālo banku. (Sky News).

Krievijas varas iestādes draudējušas bloķēt vietni “Wikipedia” saistībā ar krievu valodā publicētu rakstu “Krievijas iebrukums Ukrainā (2022)". Tajā minēti arī karā bojāgājušie civiliedzīvotāji. Maskava, izplatot propagandu, Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā dēvē par "speciālu militāro operāciju", sakot, ka tā vēlas atbruņot Ukrainu un novērst draudus, ko tā rada Krievijas drošībai. (Sky News).https://twitter.com/ru_wikipedia/status/1498729685592727554?ref_src=twsrc%5Etfw

Žurnālista Denisa Kazakeviča (Denis Kazakiewicz) vietnē “Twitter” pārpublicētajā video redzams, kā Kijevas iedzīvotāji bažās par savu drošību mēģina iekļūt vilcienā, lai pamestu pilsētu.Jau vēstīts – pastāv bažas, ka Krievijas militārie spēki šobrīd mēģina ielenkt Ukrainas galvaspilsētu, lai uzsāktu plašu uzbrukumu. https://twitter.com/Den_2042/status/1498826809898639364?ref_src=twsrc%5Etfw

Lielbritānija ir noteikusi, ka tās ostās nedrīkstēs iebraukt Krievijas kuģi. Tāpat Lielbritānija paplašinājusi finanšu sankcijas pret Krieviju, norādīts britu valdības paziņojumā. Jaunās finanšu sankcijas vērstas pret Krievijas Centrālo banku un Valsts labklājības valsts fondu, kas neoficiāli tiek saukts par Putina un viņam tuvāko aprindu "maku". Lielbritānijas fiziskajām un juridiskajām personām aizliegts sniegt finanšu pakalpojumus šīm Krievijas institūcijām. (LETA).

Krievijas lidmašīnām aizliegs lidot ASV gaisa telpā.Eiropas valstis un Kanāda jau ir slēgušas savu gaisa telpu Krievijas lidmašīnām. Paredzams, ka turpmāko 24 stundu laikā tiks izdots rīkojums par Krievijas īpašumā un ekspluatācijā esošu lidmašīnu aizliegšanu lidot ASV gaisa telpā, atsaucoties uz CBN, vēsta BBC.

Igaunija apgādās Ukrainu ar “Javelin” prettanku raķetēm un munīciju, vēsta “The Kyiv Independent”. Arī Latvijas Ministru kabinets otrdien lēma no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt 1,2 miljonus eiro Ukrainas bruņoto spēku atbalstam. (LETA).

Kopš Krievijas militāro spēku iebrukuma Ukrainā vairāk nekā 660 000 bēgļu pametuši Ukrainu, lai meklētu drošu patvērumu kaimiņvalstīs, liecina ANO Bēgļu aģentūras publicētā informācija. “Delfi” iepriekš apkopoja aktuālo informāciju par to, kā ikviens Latvijas iedzīvotājs var palīdzēt Ukrainas kara bēgļiem.https://www.delfi.lv/article.php?id=54105750

Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs (Valerii Zaluzhny) paziņojis, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir palēninājies.Viņš skaidroja, ka Krievijas militārie spēki ir zaudējuši taktisko iniciatīvu un bijuši spiesti mobilizēt rezerves, lai turpinātu ofensīvu. (The Kyiv Independent).

Satelītattēlos redzama aptuveni 64 kilometrus gara militārā kolonna, kurā ir arī Krievijas militāro spēku uzbrukuma mašīnas. Kolonna dodas Kijevas virzienā. Eksperti pauduši bažas, ka ar šo kolonnu varētu mēģināt ielenkt Ukrainas galvaspilsētu vai uzsākt plašu uzbrukumu. (The New York Times).

Krievijas militārie spēki izšāvuši spārnoto raķeti uz daudzdzīvokļu māju netālu no slimnīcas Žitomirā. Saņemtas ziņas par diviem bojāgājušajiem un trīs ievainotajiem. Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Heraščenko paudis, ka raķete bija mērķēta uz Žitomiras 95. brigādes bāzi. (The Kyiv Independent).

Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs vietnē “Facebook” pulksten 01:08 brīdināja par iespējamu Baltkrievijas armijas spēku ofensīvu. Dotajā brīdī Baltkrievijas karavīri esot kaujas gatavībā un atrodas Ukrainas valsts robežas tuvumā, vēsta ģenerālštābs. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/262595106053575&show_text=true&width=500

Ķīna paudusi, ka tā varētu palīdzēt Ukrainai un Krievijai vienoties par pamieru. Pekina esot nobažījusies par civiliedzīvotājiem nodarītajiem postījumiem, kas notikuši Krievijas militārā iebrukuma dēļ. Otrdien notikusi telefonsaruna starp Ķīnas un Ukrainas ārlietu ministriem. Pekina pēcāk norādījusi, ka Ukraina gatava pastiprināt saziņu ar Ķīnu. (Sky News).

Ukrainas gaisa spēki kopā ar armijas un teritoriālās aizsardzības vienībām iznīcinājuši lielu Krievijas militāro konvoju netālu no Baštankas pilsētas Ukrainas dienvidos. Tiek lēsts, ka Ukrainas iznīcinātajā karavānā bija līdz 800 okupantu transportlīdzekļiem. (The Kyiv Independent).

Mariupolē izsludināta gaisa uzlidojuma trauksme. Visi vietējie iedzīvotāji tiek mudināti doties uz tuvāko patvērumu (The Kyiv Independent).

BBC pārtrauks satura licencēšanu Krievijai. Tas nozīmē, ka BBC Krievijas raidorganizācijām nepārdos jaunas programmas. Tāpat arī BBC iesniegusi oficiālu pieprasījumu Krievijai pārtraukt rādīt pārraides, kuras BBC iepriekš licencējusi.

Piektdien pie Ivankivas uz ziemeļrietumiem no Kijevas uz ceļa tika uziets sašauts mikroautobuss un netālu grāvī divu vīriešu līķi, kā arī viens dzīvs un vismaz divi nogalināti suņi. Tagad publicēts video no uzbrukuma brīža. Brīdinām – redzami briesmīgi skati. Video redzams, ka tēvs un dēls bija piestājuši ceļmalā, pamanot Krievijas spēku kustību uz ceļa. Bez brīdinājuma uz viņiem tika atklāta uguns. Tēvs tika nogalināts uzreiz, bet dēls video uzņemšanas laikā vēl bija dzīvs. https://twitter.com/TruthsUnchained/status/1498765829382545418?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas militāro spēku izšauta raķete trāpījusi arī dzemdību klīnikai netālu no Kijevas, atsaucoties uz klīnikas vadītāja Vitālija Girina (Vitaliy Gyrin) pausto, ziņo CNN. Visi cilvēki no ēkas ir evakuēti.

Krievija aizliegusi vadošos opozīcijas medijus "TV Rain" un "Echo of Moscow" . Tāds lēmums pieņemts, jo šie mediji, ziņojot par Krievijas sākto karu Ukrainā, iespējams, pieļāvusi “pārkāpumus”. (The Kyiv Independent). Proti, mediji ziņojuši patiesību. Jau vēstīts, ka Sanktpēterburgā otrdien arestēja vairāk nekā 90 protestētāju, kuri piedalījās demonstrācijās pret karu Ukrainā. (BBC).

Kijevas rabīns Moše Rūvens Azmans (Moshe Reuven Azman) ir nosodījis raķešu uzbrukumu Kijevas tuvumā, kas skāris holokausta piemiņas vietu. Viņš paudis, ka šajā apgabalā trāpījušas trīs raķetes.“Nekad pat visbriesmīgākajā sapnī es nedomāju, ka varētu mirt no bumbām, kas nāk no Krievijas. No vietas, kur es piedzimu. No vietas, kur gāju uz skolu. Vieta, kur man ir daudz draugu...kuri nesaka ne vārda,” sacījis Kijevas rubīns. Video publicējusi žurnāliste Glena Kates (Glenn Kates). https://twitter.com/gkates/status/1498765984555061254?ref_src=twsrc%5Etfw

Starptautiskā tiesa rīkos tiesas sēdi par Krievijas karu Ukrainā. Apsūdzības pret Krieviju par genocīdu tiks uzklausītas 7. un 8. martā. Tiesas sēdei varēšot sekot līdzi arī tiešsaistē (The Kyiv Independent).

Raķete "Kalibr" trāpījusi Žitomiras pilsētas dzīvojamajā rajonā, iznīcinot vairākas mājas, izraisot plašu ugunsgrēku un nogalinot civiliedzīvotājus. https://twitter.com/realkyivghost/status/1498775582242484224

Krievijas spēku virzība no Krimas uz ziemeļiem apturēta pie Baštankas pilsētas, ziņo Kirovohradas apgabala militārās administrācijas vadītāja Marija Černaja. Otrdien, 1. martā, Krievijas okupanti mēģināja no Mikolajivas apgabala ielauzties Kropivnickijas apgabalā. Krievijas bruņutehnikas kolonna pie Baštankas sastapās ar sīvu Ukrainas armijas pretestību, kā arī okupantiem uzlidojumu veica Ukrainas gaisa spēki. Karavīru tehnika tika iznīcināti, bet viņi paši aizdzīti pa lauku. Līdz pulksten 20.30 ienaidnieks bija cietis pārāk lielus zaudējumus un uzbrukuma mēģinājumi apsīkuši. https://t.me/ressentiment_channel/17045

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca otrdien aicināja mazo pacientu pārstāvjus, kas ieradušies Latvijā no Ukrainas, zvanīt uz telefona numuru +371 256 801 40. Tālāk slimnīcas speciāliste koordinēs bērniem palīdzības sniegšanas procesu slimnīcā.Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien uzstājās Eiropas Parlamenta īpašajā sesijā. Viņš norādīja, ka Krievija ir vērsusies pret ukraiņu bērniem. Saņemtas ziņas arī par vairākiem okupantu nogalinātiem bērniem.https://www.delfi.lv/article.php?id=54109110

"Telegraph" žurnālists Rolands Olifants dalās ar ziņu, ko viņam atsūtījis, visticamāk, iepriekš satikts Ukrainas karavīrs: "Lai kas arī notiktu, neļaujiet mūs aizmirst. Mēs esam ielenkti Mariupolē bez izkļūšanas iespējām."

Asjas Kočetovas dzejolis krievu draugam: @asya.kochetova Правда будет горькой, но её не скрыть #війнавукраїні #войнавукраине2022 #дихайasya ♬ оригінальний звук - ASYA Kochetova

Sanktpēterburgā otrdien tika arestēti vairāk nekā 90 protestētāju, kuri piedalījās demonstrācijās pret karu Ukrainā. (BBC)

Krievija šobrīd bombardē Kijevas rietumu un dienvidrietumu rajonus un Višņeves piepilsētu, ziņo Ukrainas Valsts speciālais sakaru dienests. Uzbrukuma skartie rajoni ir Rusanivka, Kureņivka, Boiarka un rajons netālu no Kijevas starptautiskās lidostas uz rietumiem no pilsētas. (The Kyiv Independent)

Slovēnijas konsulāts Ukrainā ir iznīcināts okupantu veiktā militārā uzbrukuma laikā Harkivas pilsētai. Nav informācijas, ka cietuši konsulāta darbinieki. Vismaz 10 cilvēki tika nogalināti un 35 ievainoti otrdien Krievijas spēku raķešu triecienos pilsētai. (Sky News)

Sankcijas ir stājušās spēkā ar paziņojuma brīdi. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/atlethics/krievijas-un-baltkrievijas-sportistiem-liegs-piedalities-lielakajas-vieglatletikas-sacensibas.d?id=54110628

https://twitter.com/kaskere/status/1498717213725020170

Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA) ir nolēmusi, ka krievu autobraucēji var turpināt startēt pasaules mēroga sacensībās, taču ne zem Krievijas karoga. Tas pats attieksies uz baltkrievu braucējiem sakarā ar Minskas atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā. Lēmums ļaus krievu pilotam Ņikitam Mazepinam šosezon startēt F-1. Krievu autosportists pārstāv "Haas" komandu. FIA solis nav tik skarbs pret krievu sportistiem salīdzinājumā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas un FIFA lēmumu noteikt tiešu aizliegumu Krievijas sportistiem piedalīties sacensībās, kas tiek organizētas abu šo institūciju pārraudzībā. (BBC)

"Tā nav viltus ziņa, tas ir mans dēls," Sibīrijas medijam "Ļuģi Baikala" ("Baikal Journal") skaidrojusi kāda sieviete, kura vienā no ukraiņu publicētajiem video ar sagūstītajiem karavīriem atpazinusi savu dēlu un devusies protestēt.

Uzņēmums "Apple" ir apturējis visu preču eksportu uz Krieviju un apturējis visu savu produktu pārdošanu tur. Tāpat "Apple" ir arī ierobežojis "Apple Pay" un citu pakalpojumu darbību Krievijā. Savukārt Kremļa propagandas mediju "RT News" un "Sputnik News" lietotnes vairs nevarēs lejuplādēt no "Apple" lietotņu veikala ārpus Krievijas. (Sky News)

Šobrīd spēlētāji no Krievijas un Baltkrievijas starptautiskajos tenisa turnīros varēs piedalīties profesionāļu sacensībās, tai skaitā "Grand Slam" turnīros, taču bez Krievijas vai Baltkrievijas vārda vai karoga. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/vadosas-tenisa-organizacijas-nosoda-krieviju-sportistus-sankcijas-nopietni-neskars.d?id=54110720

Gaisa uzbrukumi, kuru mērķis bija Kijeva, otrdien skāruši arī holokausta piemiņas vietu Kijevā, paziņojis Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks. Memoriāls atrodas netālu no Kijevas televīzijas torņa, kas arī tika pakļauts okupantu uzbrukumam otrdien. Memoriāla konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Natans Šaranskis paziņojumā sacīja: "Putins cenšas izkropļot un manipulēt ar holokaustu, lai attaisnotu nelikumīgu iebrukumu suverēnā demokrātiskā valstī (..) Tas ir simboliski, ka viņš sāk uzbrukumu Kijevai, bombardējot lielākā nacistu slaktiņa vietu." Paziņojuma turpinājumā teikts: “Mēs atgādinām Krievijas vadībai, ka Kijeva, Harkiva, Hersona, Mariupole un citas Ukrainas pilsētas pēdējo reizi tika pakļautas masveida bombardēšanai no nacistiskās Vācijas puses Otrā pasaules kara laikā, tagad tās deg Putina armijas triecienos." (CNN)

Francijas prezidenta amata kandidāte Marina Lepēna, kura ilgstoši paudusi pozitīvu nostāju pret Krieviju un tās vadītāju, agresoru Vladimiru Putinu, ir likvidējusi kampaņas brošūras ar fotogrāfiju, kurā redzama viņas sarokošanās ar Putinu. Kā iemeslu viņa minējusi pareizrakstības kļūdu brošūras tekstā. Aģentūras AFP žurnālistiem gan neesot izdevies atrast šo kļūdu. https://twitter.com/dw_russian/status/1498706703205941259?t=RXIfpo5Ddhe_qlW-_hoxpQ&s=19

Kremļa padomnieks Andrejs Kortunovs intervijā britu medijam "Sky News" klāstījis, ka viņš jūtas "nomākts" par Krievijas iebrukumu Ukrainā. "Ilgu laiku es domāju, ka [Krievijas] militārā operācija [Ukrainā] nav iespējama, nebija ticama," viņš sacīja un piebilda: "Man bija sava [konflikta] izmaksu un ieguvumu analīze, un, pat ja jūs noliekat malā visus citus apsvērumus, es domāju, ka došanās uz Ukrainu nav Krievijas interesēs." Kortunovs sacīja, ka Kremlis ir ignorējis viņa domas un nolēma veikt iebrukumu. "Es domāju, ka tas ir ļoti apkaunojoši mums visiem ne tikai tāpēc, ka esam kļūdījušies, bet arī tāpēc, ka visi krievi būs grūtā situācijā..." norādīja Kortunovs. "Daudzi no mums ir nomākti, es domāju, ka Kremļa cilvēkiem vajadzētu būt nomāktiem." Jautāts, vai Putins apsvērs iespēju izmantot kodolieročus, Kortunovs sacīja, ka gadījumā, ja NATO tieši iesaistīsies konfliktā Ukrainā, Krievija, bez šaubām, apsvērs šādu soli.

Apvienotā Karaliste noteiks sankcijas Baltkrievijai par tās lomu Krievijas iebrukumā Ukrainā, otrdien paziņoja Lielbritānijas valdība. Ārlietu ministre Liza Trasa sacīja, ka sankcijas tiek ieviestas pret personām un organizācijām, ņemot vērā valsts lomu Krievijas iebrukumā Ukrainā. "Lukašenko režīms aktīvi palīdz un atbalsta Krievijas nelegālo iebrukumu, un tas sajutīs ekonomiskās sekas, ko rada tā atbalsts Putinam," teica Trasa. (BBC)

Vēlme karot dažos iebrucēju karaspēka sektoros ir niecīga, īpaši sastopot ukraiņu sīvo pretestību, sacīja Pentagona amatpersona. https://www.delfi.lv/news/arzemes/asv-krievi-iestregusi-pie-kijevas-trukst-partikas-un-degvielas.d?id=54110630

Līdzīgi kā pirms dažām dienām Harkivas ziemeļos, šovakar smagu apšaudi piedzīvo Rohaņas piepilsēta Harkivas austrumos. https://twitter.com/TheSuperDay/status/1498699422745739265

Ukrainas himna Ņujorkas Metropolitēna operas izpildījumā.

Bijušais Krievijas ārlietu ministrs Andrejs Kozirevs aicinājis Krievijas diplomātus atkāpties, protestējot pret karu Ukrainā."Es aicinu visus Krievijas diplomātus atkāpties no amata protestējot," viņš otrdien ierakstīja tviterī. "Dārgie Krievijas diplomāti, jūs esat profesionāļi, nevis lēti propagandisti."Kozirevs bija Krievijas ārlietu ministrs no 1991. līdz 1996. gadam, prezidenta Borisa Jeļcina laikā. (CNN)

Kadiroviešu jeb Krievijas Čečenijas Republikā esošo Nacionālās gvardes dienošo augsto stāvokli salīdzinājumā ar citiem Krievijas karavīriem iezīmē arī tehnika, ar kādu viņi dodas ceļā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/kijeva-likvideti-kadiroviesi-kas-planoja-nogalinat-zelenski.d?id=54110476

Krievija bloķējusi divus pēdējos neatkarīgos medijos tās teritorijā – televīziju "Dožģ" un "EchoMoskvi".

Kāda augsta ranga ASV aizsardzības amatpersona ir atklājusi jaunāko Krievijas iebrukuma novērtējumu. Amatpersona norāda, ka aptuveni 80% Krievijas karaspēka, kas bija izvietots pie Ukrainas, tagad atrodas valstī. Ir norādes, ka dažām Krievijas vienībām beidzas pārtika un degviela. (BBC)

Odesā pa dienu no Melnās jūras pludmales smiltīm gatavoti smilšu maisi ēku un aizsardzības pozīciju stiprināšanai. https://twitter.com/DanMcL99/status/1498624764931411970

Spēcīgs sprādziens arī aviobāzē pie Harkivas šovakar. https://twitter.com/ELINTNews/status/1498724235891650565

Borodjankā uz rietumiem no Kijevas šovakar piedzīvots smags aviācijas uzlidojums. Kādas sabombardētas daudzdzīvokļu mājas gals pilnībā sabrucis, citas deg. Pilsētā nogalināti vismaz trīs cilvēki. https://twitter.com/o_tserber/status/1498720726358110219

https://twitter.com/ua_industrial/status/1498669319999348737

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aizvadījis telefona sarunu ar ASV prezidentu Džo Baidenu. Abi līderi apsprieduši sankcijas pret Krieviju, kā arī aizsardzības palīdzību Ukrainai. "Mums pēc iespējas ātrāk jāaptur agresors," tviterī rakstīja Zelenskis, pasakoties Vašongtonai par atbalstu. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1498707594072010757

Sprādziens pie Čuhuivas, visticamāk, lidostas šovakar. https://twitter.com/aldin_ww/status/1498716479465918470

Harkiva pēc šodienas okupantu veiktās apšaudes:

Krievijas aktieri Sergejs Pisarenko un Jevgēņijas Ņikišins, kuri patlaban atrodas Ukrainā, publicējuši vēstījumu Krievijas krieviem: "Šo nedrīkst saukt par operāciju. Tas ir karš. Pavisam īsts karš. Mums pāri lido raķetes, sprāgst šāviņi, mēs redzējām, kā uzsprāga dzemdību klīnika, kurā vajadzēja piedzimt manai meitai."https://twitter.com/PoliticanaRu/status/1498703277562769414

Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis ierosinājis vērst sankcijas pret Baltkrieviju un ieviest tās pēc iespējas ātrāk. Viņš sacīja, ka to atbalsta arī Eiropas Komisijas vadītājs. (Sky News)

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens uzrunā ANO Cilvēktiesību padomē apšaubījis Krievijas dalību šajā ANO struktūrā. "Var pamatoti jautāt, vai ANO dalībvalstij, kas mēģina pārņemt citu ANO dalībvalsti, vienlaikus izdarot šausminošus cilvēktiesību pārkāpumus un radot milzīgas humānās ciešanas, ir jāļauj palikt šajā padomē?" teica ASV politiķis. "Mums stingri un nepārprotami ir jānosoda Krievijas mēģinājums gāzt demokrātiski ievēlētu valdību un tās rupjie cilvēktiesību pārkāpumi," piebilda Blinkens. (BBC)

Ukrainas medijs "Pravda" publicējis 120 000 Ukrainā karojošo Krievijas karavīru personīgos datus. https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/1/7327081/

Pēc divu raķešu trieciena pa Kijevas televīzijas torni pirms nepilnas stundas tā apkārtne ir pārvērsta postažā. Vismaz viens mirušais. https://twitter.com/TommyFrauss/status/1498699742834044931

Hersonā aculiecinieki pamanījuši nelielu Krievijas karavīru vienību, kurā divi uzrauga apkārtni, kamēr trešais nododas lūgšanām. https://twitter.com/Noranadim1991/status/1498655292703322115

Pirms dažām stundām virs Harkivas notriekts krievu bumbvedējs, kas nogāzies pie viena no pilsētas tirgiem.

Dienu pēc tam, kad "Twitter" paziņoja, ka vērsīsies pret Krievijas mediju ziņu izplatītājiem, Bostonas koledžas vēstures profesore un ASV pazīstama mūsdienu politikas skaidrotāja caur vēstures prizmu Hītere Koksa Ričardsone ziņo, ka no "Twitter" pazuduši arī visi "pret Baidena amerikāņu patrioti". Medijs "Axios" iepriekš rakstīja, ka atbilstoši "Twitter" pārstāvju paustajam Krievijas mediju saturu vairāk izplata individuāli lietotāji, publicējot saites uz to lapām, ne paši Krievijas mediji.

Pēc šodienas ziņām par Baltkrievijas militāro vienību sūtīšanu pār robežu uz Ukrainu pienākušas pirmās ziņas par iznīcinātu baltkrievu bruņutehniku. https://twitter.com/XyKyiv/status/1498689879697408005

Tirdzniecības lielveikala "Alfa" pārstāvji nesaskata problēmas tajā, ka tā nomnieka veikalā tirgo asiņainā kara Ukrainā īstenotājas Krievijas slavinošu produkciju. https://www.facebook.com/marija.abola/posts/10222202098663247&show_text=true&width=500 https://www.delfi.lv/news/arzemes/putina-atbalstitajs-timati-black-star-zimols-un-lojalitates-apliecinajumi-kremlim.d?id=51452663

Pentagona pārstāvis norāda: ASV nenovēro, ka Krievija stratēģiski pārvērtētu tālāko iebrukumu Ukrainā, neskatoties uz neapmierinātību tās spēku vidū un loģistikas problēmām.

Ukrainas Drošības dienests publicējis video ar vairāku jaunu Krievijas karavīru nopratināšanu. Viņi apgalvo, ka nevēlējās karot, ka nezināja, kurp dodas. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/326109332668256/&show_text=0&width=560

Lukašenko šodienas Drošības komitejas sēdē, no kuras izplatīti arī publicitātes attēli, iespējams, parādījis reālu iebrukuma Ukrainā karti.

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzrunā Eiropas Parlamentam tulks kādā brīdī nespēj valdīt emocijas. https://twitter.com/zacharybasu/status/1498628934166061058

Krievijas spēki par mērķi izvēlējušies arī Kijevas televīzijas torni. https://twitter.com/Conflicts/status/1498677878250164227

Lukašenko paziņojis, ka Krievija Ukrainā veicot "ķirurģisku" operāciju. (Tass)

Krievijas Bruņoto spēku kolonna, kas pirmā šorīt (video autors maldīgi saka, ka ir 29. februāra rīts) sasniegusi Žitomiras šoseju uz rietumiem no Kijevas. https://twitter.com/evhen_n/status/1498587721295609856

Hersonā asiņainās Krievijas "denacifikācijas un demilitarizācijas" operācijas dalībnieki aptīra veikalu.https://twitter.com/antiputler_news/status/1498667215989710854

Siguldieši pauž atbalstu Ukrainai ar plakātu Pleskavas šosejas malā. https://twitter.com/tomsons/status/1498647054708576257

Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs atkārtoti apliecina, ka Krievija veic masīvu viltus ziņu kampaņu, kurā apgalvo, ka Ukrainas vadība ir padevusies. Viņš to noraida kā melus, publicējot arī foto no Kijevas.https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1498668131090317318

Smagai artilērijas apšaudei pakļautajā Čuhuivā uz dienvidaustrumiem no Harkivas uzspridzināts dzelzceļa tilts.

Vēl viens video no Harkivas Jaunbavārijas dzīvojamā rajona, kur Krievijas artilērijas apšaude otrdien prasījusi vairāku civiliedzīvotāju dzīvības. https://t.me/kharkivlife1/23050

Pirmdien uz Baltkrievijas robežas notika Krievijas un Ukrainas amatpersonu sarunas. Krievijas ziņu aģentūra TASS, atsaucoties uz Krievijas avotu, paziņojusi, ka trešdien ir plānota sarunu otrā kārta.

Melitopolē iedzīvotāji nelaiž tālāk Krievijas konvoju, neskatoties uz brīdinājuma šāvieniem gaisā. https://twitter.com/MarQs__/status/1498647794319564808

Krievijas Aizsardzības ministrija izteikusi brīdinājumu Kijevas iedzīvotājiem, ka Maskava gatavojas uzbrukt Ukrainas galvaspilsētai. Otrdienas pēcpusdienā izplatītajā paziņojumā Krievijas amatpersonas norādīja, ka viņu spēki gatavojas veikt "augstas precizitātes triecienus" pret "Ukrainas drošības dienesta tehnoloģiskajiem centriem.""Mēs mudinām Ukrainas pilsoņus, kurus nacionālisti izmanto, lai veiktu provokācijas pret Krieviju (..) pamest savas mājas," teikts paziņojumā.Amatpersonas apgalvoja, ka triecieni tiek veikti, lai "novērstu informācijas uzbrukumus Krievijai," raksta BBC. Maskava arī iepriekš apgalvojusi, ka savus uzbrukumus vērš pret militāro infrastruktūru, taču tie ir absolūti meli. Krievija regulāri uzbrūk civilajiem objektiem un nogalina civiliedzīvotājus, tostarp sievietes un bērnus.

Francijas amatpersonas patlaban identificē un pārņem ES sankcijām pakļauto Krievijas oligarhu un Vladimiram Putinam pietuvināto cilvēku mājas, luksusa mašīnas, jahtas un citus īpašumus, kā arī apzina to personu īpašumus, kuri sankcijām vēl varētu tikt pakļauti, otrdien paziņojis Francijas finanšu ministrs Bruno Lemērs. (New York Times)

Emocijām ir svarīga signālfunkcija. Jā, mums subjektīvi vienas patīk (prieks, iedvesma) un citas nepatīk (šaubas, sēras), bet tas nemaina visu emociju lietderīgumu. Mēs gribam ātri un racionāli rīkoties, bet emocijas nereti prasa normalizēšanu, tas ir, negatīvās emocijas. Tas ir normāli justies nenormāli – neikdienišķi – nenormālos apstākļos. https://www.delfi.lv/calis/veseliba/veseli-un-laimigi/ir-normali-justies-nenormali-ka-krizes-situacija-turet-sevi-rokas-un-funkcionet.d?id=54104546

Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs brīdina, ka Krievija tuvākajā laikā, izmantojot propagandas mašīnu, sludinās viltus ziņu par Ukrainas padošanos.Propagandas materiāli ietveršot gan safabricētus video, gan dokumentu fotogrāfijas. (Sky News)

Krievijā nenotiks 2022. gada pasaules čempionāts volejbolā vīriešiem, otrdien paziņoja Starptautiskā Volejbola federācija (FIVB).https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/krieviju-un-baltkrieviju-turpina-izolet-no-starptautiska-sporta.d?id=54109054

Krievijas raķešu trieciens pa privātmāju rajonu Kalinivkā uz dienvidrietumiem no Kijevas kādas dzīvojamās mājas vietu pārvērtis milzu bedrē. Mājā dzīvojošās pensionāres mirstīgās atliekas atrastas turpat, bet viņas vīra līķis vēl tiek meklēts.Uzbrukums šai pilsētai liecina par Krievijas Bruņoto spēku vēlmi ar jebkādiem līdzekļiem censties ielenkt Kijevu, virzoties ap to uz dienvidiem.https://twitter.com/dramagarbage/status/1498638680898125826

Eiropas Parlaments ir pieņēmis Ukrainas pieteikumu iestājai Eiropas Savienībā. Līdz ar to sākusies oficiālā uzņemšanas procedūra. (Nexta)

"Delfi" žurnālisti iepriekš vairākkārt veidojuši reportāžas no Mariupoles.2014. gadā arī Mariupole krita Krievijas spēku rokās. Par to pirms diviem gadiem pastāstīja Ukrainas armijas 503. bataljonā karojošais Petro. Okupācija ilga vien nepilnas trīs nedēļas. "Prokrievisko atbalstītāju te bija un joprojām ir ne vairāk par kādiem 20%, tikpat ir patiesu Ukrainas patriotu, pārējiem 60% ir pilnīgi vienalga, kas notiek apkārt, ka tikai ir darbs un ģimeni var pabarot," vērtēja karavīrs.https://www.delfi.lv/news/arzemes/bastions-ka-mariupoli-parveido-par-ukrainas-vizitkarti.d?id=51891801

Ukrainas Bruņotajiem spēkiem vairs neesot piekļuves Azova jūrai, apgalvo Krievijas Bruņoto spēku pārstāvji. Iepriekš Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks vēl uzsvēra, ka Ukrainas spēki kontrolē Mariupoles ostu, un nav oficiālu ziņu no Ukrainas puses, ka tā būtu zaudēta. Iebrucēji apgalvo, ka izveidojuši divus civilos koridorus, lai no ielenktās pilsētas ar 400 000 iedzīvotājiem varētu izkļūt cilvēki. Šis solis tiek tulkots kā nepārprotams mājiens, ka Krievijas armija jau pavisam drīz paredz masīvu Mariupoles apšaudīšanu . (Sky News)

Artilērijas apšaudes rezultāts Harkivas Novobavārijas rajonā. Brīdinām – video redzami vairāki Krievijas uzbrukumā nogalināti civiliedzīvotāji.https://twitter.com/ManyatkoV/status/1498635945431683073

Polijā pazīstams ekonomists Marcins Roszkovskis, parodējot Krievijas propagandu par to, kā "Donbasa separātisti" veikalos pirka ieročus 2014. gadā, par Eiropas Savienības Ukrainai piegādātajiem iznīcinātājiem "Mig-29" norāda, ka tos varot nopirkt katrā "Mig" veikalā Polijā, Slovākijā un Bulgārijā. Kopumā Ukraina no Eiropas Savienības saņem 70 padomju laika kara lidmašīnas, tostarp 56 "Mig-29". Ar tādiem ukraiņu piloti jau prot lidot, un nav nepieciešama laikietilpīga apmācība.https://twitter.com/m_roszkowski/status/1498562553240342529

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikko uzstājās Eiropas Parlamenta īpašajā sesijā. Viņš saka, ka viņa valstī notiekošais ir traģēdija, un ka ukraiņi cīnās par savu zemi, brīvību un dzīvību. Prezidents norādīja: "Neviens mūs nesalauzīs, jo mēs esam ukraiņi." Zelenskis arī saka, ka Krievija ir vērsusies pret ukraiņu bērniem. Saņemtas ziņas par vairākiem okupantu nogalinātiem bērniem. Viņš aicina EP "pierādīt, ka esat kopā ar mums", pierādīt, ka ES neatgrūdīs Ukrainu. Pirmdien Zelenskis iesniedza Briselei oficiālu lūgumu uzņemt Ukrainu ES. Zelenska šodienas uzruna tika sagaidīta ar ovācijām. (BBC)

Ukrainas austrumu pilsētas Kupjanskas mērs Genādijs Matsegors sestdien vienpusēji nolēma vest pārrunas ar Krievijas spēkiem, tos bez pretošanās ielaižot pilsētā. Ukrainā pret viņu ierosināta lieta pret valsts nodevību. Pilsētas iedzīvotāji savukārt paši norāda savu attieksmi, uzklūpot okupantu sveicējam kādā apvidus auto ar uzlīmētu "Z" burtu. https://twitter.com/olex_scherba/status/1498602281259966471

https://twitter.com/krisjaniskarins/status/1498609800292274177?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas Drošības padomes priekšsēdētājs Dmitrijs Medvedevs otrdien saziņas tīklā "Twitter" aicināja pievaldīt mēli "kādu Francijas ministru", kurš Krievijai pieteica ekonomisko karu. Medvedevs dusmīgi atgādina, ka ekonomiskais karš var pāraugt īstā karā.https://twitter.com/MedvedevRussiaE/status/1498619523045511168?ref_src=twsrc%5Etfw

Lietuvas prezidents Gitans Nausēda brīdināja, ka neviena valsts Eiropā “nevar justies droši”, kad runa ir par prezidentu, agresoru Putinu. “Neviena valsts Eiropas Savienībā [ES] šobrīd nevar justies droši. Jā, Ukraina ir [Krievijas] mērķis numur viens, bet, ja mēs nevaram atbalstīt Ukrainu, ja Ukraina kritīs – esiet droši, ka mēs būsim nākamie, ka Krievija paliks pie mūsu durvīm,” amerikāņu medijam CNN sacīja Nausēda.

Apvienotā Karaliste ir paziņojusi par pilnīgu aizliegumu visiem kuģiem "ar jebkādām saistībām ar Krieviju" ienākt Lielbritānijas ostās. (Sky News)

https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/asv-aicina-krieviju-un-baltkrieviju-pilniba-izolet-no-sporta-sakot-jau-ar-paralimpiskajam-spelem.d?id=54108774

Kamēr, glābjoties no Krievijas agresijas, Ukrainu pamet simtiem tūkstošiem bēgļu, piecās dienās kopš kara sākuma valstī no ārzemēm atgriezušies gandrīz 80 000 cilvēku, lielākoties vīrieši, paziņojis Ukrainas Iekšlietu ministrijas preses dienests.Ministrija norādīja, ka piecās dienās kopš kara sākuma cilvēki ne tikai pametuši Ukrainu, bet arī atgriezušies. (LETA)

Baltkrievijas opozīcijas līderes Svetlanas Tihanovskas padomnieks Franaks Viačorka ziņo, ka Minskā pēc protestiem pret Krievijas agresiju Ukrainā ir aizturēti vairāk nekā 860 cilvēki. Šobrīd viņus vairākās ieslodzīto pārvadāšanas automašīnās pārved uz izolatoru.https://twitter.com/franakviacorka/status/1498613477367234562?ref_src=twsrc%5Etfw

Doņeckas separātistu līderis Deniss Pušiļins paziņojis, ka Ukrainas dienvidu pilsēta Mariupole otrdien tiks pilnībā ielenkta. Vienlaikus Pušiļins solījis, ka ļaus civiliedzīvotājiem netraucēti pilsētu pamest. (CNN)

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts saziņas vietnē "Twitter" dalās ar ierakstu, kurā pausta neoficiāla informācija, ka Vladimirs Putins izsludinās Krievijā kara stāvokli un vispārēju mobilizāciju. https://twitter.com/janis_sarts/status/1498612220254691328?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.delfi.lv/interaktivie-stasti/karte-ka-pret-krieviju-aizstavas-ukraina-1-marta-aktuala-informacija.d?id=54108680

Ukrainas sūtnis un daudzu citu valstu diplomāti otrdien boikotējuši Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova runu Atbruņošanās konferencē Ženēvā. Diplomāti piecēlās un pameta telpu, kad tika atskaņota Lavrova iepriekš video ierakstītā runa. (LETA)

Šodien pulksten 13.30 pēc Latvijas laika Eiropas Parlamenta ārkārtas plenārsēdei attālināti ar uzrunu pieslēgsies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks.

Dailes teātris atsakās no Krievijas fonda finansējuma. https://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/dailes-teatris-iestudejumu-ar-malkovicu-un-dapkunaiti-plano-finanset-pats.d?id=54108542

Ukrainas Sumu apgabalā Krievijas tanki pārbraukuši pāri automašīnai, kuras šoferis miris notikuma vietā, atsaucoties uz apgabala prokuratūras preses dienestu, ziņo Ukrainas informācijas aģentūra UNN. Prokuratūra sākusi kriminālprocesu par karadarbības likumu pārkāpšanu. 47 gadus vecais vīrietis ar savu automašīnu aizšķērsoja ceļu Krievijas militārajai tehnikai pie Pogožojas Krinicas. Krievijas tanki pārbrauca mašīnai pāri. (LETA)

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons otrdien paziņojis, ka Lielbritānija palīdzēs Polijai novērst draudošo humāno krīzi, kas sākusies pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Ukraiņu bēgļiem, kuri cenšas paglābties Polijā, Lielbritānija palīdzēs ar medikamentiem un citām nepieciešamajām lietām. "Ir skaidrs, ka Vladimirs Putins ir gatavs izmantot barbarisku taktiku pret nevainīgiem civiliedzīvotājiem, bombardēt daudzstāvu dzīvojamo namu kvartālus, sūtīt tur savas raķetes un nogalināt bērnus," piebilda Džonsons. (Sky News).

https://twitter.com/janis_sarts/status/1498604497291128834?ref_src=twsrc%5Etfw

Video no Harkivas apgabala Kupjanskas. Vietējie iedzīvotāji mēģina apturēt krievu okupantus. https://twitter.com/nexta_tv/status/1498602740188172293?ref_src=twsrc%5Etfw

Rietumi nedrīkst būvēt militāros objektus nevienā bijušās Padomju Savienības valstī, izteicies Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kuru citē valsts ziņu aģentūras. Lavrovs arī sacīja, ka Maskava uzskata par nepieņemamu, ka dažās Eiropas valstīs izvietoti ASV kodolieroči. Maskava veicot pasākumus, lai neļautu Ukrainai iegūt līdzīgus ieročus, vēsta ziņu aģentūras RIA Novosti un TASS.

"Baltkrievijas karaspēks ienāca Čerņihivas apgabalā. Informāciju Sabiedrībai apstiprināja Ziemeļu teritoriālo aizsardzības spēku pārstāvis Vitālijs Kirilovs," teikts Ukrainas Augstākās radas (parlamenta) publicētajā tvītā. https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1498591541920686082

"The Kyiv Independent" gan no sava "Twitter" konta nupat kā dzēsis ierakstu par Baltkrievijas bruņoto spēku dalību Krievijas invāzijā Ukrainā. Portāls "Delfi" turpina sekot aktualitātēm un informēs par notikumu attīstību šī jautājuma kontekstā.

Baltkrievijas karaspēks iegājis Ukrainā. Pēc parlamenta teiktā, Baltkrievijas karaspēks ir ieradies Ukrainas Čerņihivas apgabalā, lai palīdzētu Krievijai tās invāzijā pret Ukrainu, raksta "The Kyiv Independent". Vēl pirms aptuveni stundas Baltkrievijas autoratīvais vadītājs Aleksandrs Lukašenko paziņoja, ka baltkrievu karaspēks neiesaistīsies Krievijas uzsāktajā iebrukumā Ukrainā un nepalīdzēs Maskavai. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1498599127818682373

Otrdiena. Kijevas aizstāvju līķi pilsētas morgā. Foto: AP/Scanpix/LETA

https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/putina-atbalstitaju-gergijevu-atlaiz-no-minhenes-filharmonijas-galvena-dirigenta-amata.d?id=54108338

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā no darba aizgājuši visi bijušā Vācijas kanclera Gerharda Šrēdera biroja darbinieki, tai skaitā ilggadējais Šrēdera līdzstrādnieks, viņa biroja vadītājs Albrehts Funks. Šrēders un Krievijas prezidents Vladimirs Putins gadiem ilgi bijuši draugi, kā arī ekskanclers ir Krievijas enerģētikas kompānijas "Rosņeftj" padomes priekšsēdētājs un gāzesvada "Nord Stream" akcionāru komitejas priekšsēdētājs, ziņo "Bild". Biroja darbinieku aiziešanas iemesls – Šrēders joprojām nav pietiekami skaidri paziņojis, ka distancējas no Putina.

Otrdien soctīklos sācis izplatīties video, kur, kā norāda video autori, redzama divu krievu helikopteru iznīcināšana pie Kijevas. https://twitter.com/nexta_tv/status/1498590231821524996?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas bruņotie spēki apgalvo, ka pirmajās piecās Krievijas invāzijas dienās valstī ir nogalināti 5710 okupantu karavīri. Valsts ģenerālštāba pārstāvis piebilda, ka vairāk nekā 200 Krievijas karavīru kļuvuši par gūstekņiem. Amatpersona arī apgalvoja, ka iznīcināti 198 Krievijas tanki, 29 lidmašīnas, 846 bruņumašīnas un 29 helikopteri, raksta britu raidsabiedrība BBC.Šie ir Ukrainas sniegtie dati – nevaram apstiprināt to precizitāti.

Tikai dažas stundas pēc savām kāzām ukraiņi Jarina Arijeva un Svjatoslavs Fursins ir iesaistījušies cīņā par savas valsts aizsardzību, raksta CNN. Iepriekš abi bija plānojuši precēties maijā, tomēr Krievijas iebrukums mainījis viņu plānus. Nu abi ir pievienojušies pretošanās kustībai.

Ukrainas dienvidaustrumos esošās pilsētas Mariupoles mērs izteicies, ka ostas pilsēta tiek "nepārtraukti apšaudīta", kā rezultātā ir gājuši bojā civiliedzīvotāji un sabojāta infrastruktūra.Vadims Boičenko sacīja: "Mums jau piecas dienas tiek apšaudīti dzīvojamie kvartāli. Viņi [okupanti] mūs apdauza ar artilēriju, apšauj ar "Gradiem" [raķetēm], uzbrūk ar gaisa spēkiem.""Mums ir bojāta civilā infrastruktūra – skolas, mājas. Ir daudz ievainoto. Nogalinātas ir sievietes un bērni," paziņoja Boičenko. (Sky News)

Aleksandra Lukašenko paziņojums par baltkrievu karavīru neiesaistīšanos Krievijas invāzijā Ukrainā jāvērtē piesardzīgi. Agresora Putina režīms, kopā ar atsevišķām drošības struktūrām pašā Baltkrievijā, ir Lukašenko varas galvenais garants. Lukašenko ir starptautiski nosodīts, neatzīts un izolēts līderis. Attiecīgi Lukašenko var potenciāli tikt pakļauts Putina vēlmēm un prasībām neatkarīgi no tā, vai viņš pats tās atzīst vai vēlas tās realizēt. Tiesa, Rietumi ir draudējuši piespriest ārkārtīgi plašas sankcijas arī Minskai, ja tā sāks militāri iesaistīties Krievijas uzsāktajā karadarbībā pret Ukrainu. Iespējams, tas mudinājis Lukašenko distancēties no praktiskajām bruņotajām aktivitātēm pret Ukrainu. Pašlaik nevaram precīzi prognozēt Baltkrievijas tālāko lomu invāzijā Ukrainā – visu rādīs laiks.

Video: Ukraiņu spēki ved gūstā saņemtus un padevušos okupantus. https://twitter.com/nexta_tv/status/1498583203048787974?ref_src=twsrc%5Etfw

Baltkrievijas autoritārais vadītājs Aleksandrs Lukašenko valsts medijiem paziņojis, ka viņa spēki nepievienosies Krievijas karaspēkam iebrukumā Ukrainā.Lukašenko, kurš ir tuvs Vladimira Putina sabiedrotais, sacīja, ka "Baltkrievijas armija nepiedalās militārās darbībās un nekad nepiedalījās"."Mēs varam to pierādīt jebkuram. Vēl vairāk, Krievijas vadība mums nekad nav izvirzījusi šo jautājumu - mūsu iesaistīšanos bruņotajā konfliktā. Un mēs nedomājam nākotnē piedalīties šajā īpašajā operācijā Ukrainā. Tas nav vajadzīgs," izteicies Lukašenko. Pirmdien tika paustas bažas, ka Lukašenko gatavojas nosūtīt militāros spēkus, kas pievienotos Krievijas uzbrukumam Kijevai.ASV Valsts departamenta pārstāvis Neds Praiss pirmdien paziņoja, ka Krievija "izsmēja" Baltkrievijas suverenitāti, uzsākot iebrukumu Ukrainā no Baltkrievijas teritorijas. (BBC)

Starptautiskā Slidošanas savienība (ISU) otrdien pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā liedza Krievijas un Baltkrievijas slidotājiem piedalīties visās starptautiskajās slidošanas sacensībās. Slidotājiem tiks aizliegts piedalīties ISU čempionātos un citos pasākumos, teikts ISU paziņojumā.

Turcija ir aizliegusi karakuģiem šķērsot Bosfora un Dardaneļu jūras šaurumus, cenšoties deeskalēt krīzi, kas radusies saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Bosfora un Dardaneļu jūras šaurumi savieno Egejas jūru, Marmora jūru un Melno jūru, no kuras Krievija veica iebrukumu Ukrainas dienvidu piekrastē. Turcijas ārlietu ministrs Mevlits Čavušolu pirmdien paziņoja, ka Ankara aktivizē Monrē konvenciju un brīdina gan Melnās jūras, gan valstis, kas nav Melnās jūras reģionā, nelaist karakuģus cauri Turcijas ūdensceļiem. (Al Jazeera)

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks Mihailo Podoļaks šorīt brīdinājis, ka Maskava "aktīvi" uzbrūk pilsētu centriem.Viņš piebilda, ka viņi [okupantu spēki] "izdara tiešus raķešu un artilērijas triecienus dzīvojamajiem un valdības rajoniem"."Krievijas mērķis ir skaidrs – masu panika, civiliedzīvotāju upuri, infrastruktūras iznīcināšana. Ukraina cīnās ar cieņu." https://twitter.com/Podolyak_M/status/1498574153099718661

Kā pārliecinājās "Delfi", Kremļa kanāla "Russia Today" "Facebook" un "Instagram" konti otrdienas rītā no Latvijas vairs nav atrodami un aplūkojami. Tie ir bloķēti. Šobrīd ziņas par Kremļa propagandas locekļu "amputācijām" parādās arvien vairāk. https://twitter.com/AFP/status/1498576217100124167?ref_src=twsrc%5Etfw

Visi cilvēki, kas līdz šim kaut kā juta līdzi Krievijai, un tādi bija arī manu radinieku vidū, tagad ir radikāli mainījuši savas domas, portālam "Delfi" norāda žurnāliste Tatjana Šepele, kura atrodas Kijevā. "Neviens negrib tikt izglābts, neviens negrib dzīvot okupācijā! Naids un nicinājums vairojas ar katru stundu, ar katru minūti. Un mēs uzvarēsim, mēs noteikti uzvarēsim!" viņa turpina.

Sakarā ar Krievijas militāro uzbrukumu Ukrainai, no otrdienas uz nenoteiktu laiku Latvijas Radio 4 – Doma laukums divas reizes dienā pārraidīs Ukrainas sabiedriskā radio ziņu izlaidumus ukraiņu valodā. Tādējādi tiek izrādīta solidaritāte Ukrainai un nodrošināta informācijas pieejamība gan Latvijā dzīvojošiem ukraiņiem, gan tiem, kas no Ukrainas meklē patvērumu Latvijā, portālu "Delfi" informēja radio.

Šī rīta okupantu uzbrukuma sekas Harkivas centrā. https://twitter.com/ThomasVLinge/status/1498557449133072386

ASV Olimpiskā un paralimpiskā komiteja (USOPC) pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir aicinājusi "pilnīgu aizliegumu piedalīties starptautiskajā sportā" Krievijas un Baltkrievijas sportistiem un amatpersonām. USOPC paziņoja, ka aizliegumam jāstājas spēkā nekavējoties un tajā jāiekļauj 2022. gada Pekinas ziemas paralimpiskās spēles, kas sāksies 4. martā. (CNN)

Lielbritānijas premjerministra vietnieks Dominiks Rābs intervijā televīzijas kanālam "Sky News" uzsvēra, ka Vladimira Putina misijai Ukrainā ir "jāizgāžas", un piebilda: "Tas [iebrukums Ukrainā] Putinam pārvēršas par daudz bīstamāku nelaimi, nekā (..) viņš apzinājās ." "Ja Putins okupēs Kijevu vai kādu no citām lielākajām pilsētām, tas nenozīmē, ka tas [karš] ir beidzies, jo, manuprāt, jūs redzēsiet, ka ukraiņi uzsāks kāda veida partizānu karadarbību, kas prasīs daudz, daudz ilgāku laiku, " turpināja Rābs. "Krievijas sākotnējā virzība ir palēnināta vairāk, nekā viņi gaidīja, un tas liecina par ukraiņu stingrību un drosmi, un mēs vēlamies darīt visu iespējamo, lai aizkavētu Kijevas vai jebkuras citas lielākās Ukrainas pilsētas krišanu," uzsver britu premjera vietnieks.

Taivāna arī bloķēs dažas Krievijas bankas no SWIFT starptautisko maksājumu sistēmas, darot to sadarbībā ar Rietumu valstīm. (CNN)

https://twitter.com/lasitajs_nr1/status/1498213592029663232?ref_src=twsrc%5Etfw

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija šorīt ir sniegusi jaunāko izlūkdienestu informāciju. Saskaņā ar jaunākajiem datiem Krievija pēdējā dienā ir panākusi "mazu progresu" virzībā uz Kijevu – "iespējams, joprojām esošo loģistikas grūtību rezultātā".Domājams, ka Maskava ir krietni par zemu novērtējusi Ukrainas aizsardzību, kas spējusi pretoties Krievijas kaujām vairākos reģionos.Ministrija piebilst, ka Krievija ir palielinājusi artilērijas izmantošanu uz ziemeļiem no Kijevas un Harkivā un Čerņihivā, "ievērojami palielinot civiliedzīvotāju upuru risku".Ir notikusi arī pāreja uz nakts operācijām pēc tam, kad Maskava nespēja iegūt kontroli pār gaisa telpu virs Ukrainas. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1498551511445553158

Pretkara akcijās Krievijā kopš 24. februāra aizturēti jau 6472 cilvēki, ziņo “OVD-info”.

Kopš diennakts sākuma Krievijas spēki veic pārgrupēšanos, turpina bombardēt Ukrainu un izsēdināt desanta grupas, teikts Ukrainas Ģenerālštāba paziņojumā. Diversantu grupas mēģina uzbrukt civilās un militārās infrastruktūras objektiem.

Otrdienas rītā atkal apšaudīta Harkiva. Video zemāk redzams sprādziens pilsētas centrā.

https://twitter.com/krisjaniskarins/status/1498550630625030148

Kāds interesants fakts liek domāt, ka Krievija, iespējams, bija plānojusi sakaut Ukrainu līdz pagājušās nedēļas nogalei. Krievijas valdības propagandas ziņu aģentūra “RIA Novosti” sestdien no rīta publicējusi un drīz vien atkal izdzēsusi rakstu, kurā slavēta Krievijas uzvara Ukrainā, ziņo BBC. Tajā Kremļa saimnieks Vladimirs Putins tiek slavēts par to, ka ar ātru militāru rīcību ir “atrisinājis Ukrainas jautājumu”, nevis atstājis to “nākamajām paaudzēm”. Lai arī raksts ātri izdzēsts, tas tika pamanīts un nokopēts. Domājams, ka tā publicēšana bija kļūda. Rakstam bija arī angļu valodas versija ar nosaukumu “Jaunā pasaules kārtība”. Rakstā skaidrots, ka Krievija atgriežas, lai vadītu “jauno pasaules kārtību” un vērstu par labu “briesmīgo katastrofu” – PSRS sabrukšanu. Publikācijā minēts, ka Krievija apvieno “krievus, baltkrievus un mazos krievus (ukraiņus)” un ka par šo sasniegumu jāpateicas Putinam.

Ukrainas aizstāvju rokās nonākuši krievu karavīru līdzi nestie pārtikas krājumi. Kas interesanti, to derīguma termiņš beidzies jau 2015. gadā. https://twitter.com/ALF_rednecks/status/1498365532134854661?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas finanšu sistēma ir smagi cietusi. Piemēram, jaunu hipotekāro kredītu tirgus šobrīd vispār ir beidzies, intervijās telekanālam “Doždj” šorīt norāda finanšu analītiķi.

Krievijas uzbrukuma ātrums ir palēninājies, jo Maskava pārgrupēja pēc tam, kad bija kļūdaini novērtējusi Ukrainas spēju pretoties, turklāt operācija bijusi slikti izplānota un īstenota, analizē Lielbritānijas Kara pētījumu institūts. Nākamā nozīmīgā kara fāze, domājams, sāksies turpmāko 24 stundu laikā un ilgs trīs dienas, liecina prognoze. (“Sky news”)

Politoloģe Žaneta Ozoliņa intervijā LTV: "Šajā brīdī, kad notiek aktīva karadarbība, ir grūti iedomāties, ka pilnīgi visas ES dalībvalstis piekristu kandidātvalsts statusa piešķiršanai Ukrainai. Bet nevaram izslēgt neko, jo šis ir pirmo reizi, un tas temps, kādā šobrīd tiek pieņemti lēmumi, ir ļoti ātrs."

Saskaņā ar ANO datiem kopš Krievijas uzbrukuma sākuma Ukrainā gājuši bojā vairāk nekā 100 civiliedzīvotāju. Vairāk nekā 300 ir ievainoti, ziņo “Deutsche Welle”. Starp upuriem ir vismaz septiņi bērni. Visvairāk upuru izraisījušas artilērijas un raķešu apšaudes un bombardēšanas no gaisa.

https://twitter.com/ViktorijaOzola/status/1498319459915808768

Harkivā nedēļas nogalē tika iznīcināta pilsētā iebraukusi Krievijas militārā kolonna. Te vēl viens video, kur redzama daļa apturētās tehnikas.

https://twitter.com/janis_sarts/status/1498524017548013572?ref_src=twsrc%5Etfw

Ārlietu ministrijas pārstāvis Jānis Beķeris apstiprina, ka trešais autobuss ar Latvijas valstspiederīgajiem vakar vēlu vakarā ir devies ceļā no Ukrainas un patlaban atrodas pie Ungārijas robežas.

Žurnāliste Aļona Panina ziņo, ka Krievijas spēki gandrīz pilnībā ielenkuši Hersonu, uz ceļiem izveidoti kontrolpunkti. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1498528669895172098

Naktī sākās jauns uzbrukums Hersonai. Vakar vakarā pie Hersonas Ukrainas spēki apšaudījuši lielu iebrucēju kolonnu.

Taivāna Ukrainai nosūtījusi 70 tonnas medicīnas materiālu. Krava pacēlusies pirmdienas naktī un ir ceļā uz Frankfurti. Tālāk tā tiks nogādāta Ukrainā pa “piemērotiem maršrutiem un kanāliem”. (“Sky news”)

Krievijas kolonna. (AFP/Scanpix/LETA)

Pirmdien jau ziņojām, ka ārvalstis arvien pastiprina militāro atbalstu Ukrainai. Eiropas Savienības valstis nodod ukraiņiem 70 kaujas lidmašīnas. To otrdien atgādina Ukrainas Gaisa spēki. Tie ir MiG- 29 lidaparāti no Bulgārijas, Polijas, Slovākijas. Ar šo lidmašīnu Ukrainas piloti jau prot apieties, tāpēc nav nepieciešama apmācība.

Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” dibinātājs Egils Grasmanis intervijā LTV: "Mēs jūtam ļoti lielu sabiedrības empātiju Ukrainas tautai, visi grib kaut kā palīdzēt. Esam izveidojuši vienotu sistēmu "http://ukraine-latvia.com", kurā, piemēram, ja vajag paņemt cilvēkus no robežas, mēs saliekam kopā šoferus ar cilvēkiem, kam tas nepieciešams".

Kinostudijas "Warner Bros.", "Walt Disney Company" un "Sony Pictures" atlikušas savu filmu izplatīšanu Krievijā. Kinostudijas šādu lēmumu pieņēmušas reaģējot uz Krievijas sākto karu pret Ukrainu.

Vakar ziņojām ka, Ukrainas aizstāvjiem pievienojies kinorežisors Oļegs Sencovs. Te var lasīt, režisora domas par to, ka Krievijā ir notikusi sabiedrības degradācija un valsts virzās pretī strupceļam. To viņš teica pirms diviem gadiem. Tagad viņa prognozētais strupceļs un asinis ir skaidri redzami. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-tautas-pagiras-bus-loti-smagas-paredz-sencovs.d?id=51766905

Nakts Ukrainā bijusi traģiska. Jau ziņojām, ka Sumu apgabala Ahtirkā pretinieka artilērija apšaudīja Ukrainas armijas daļu, nogalinot vairāk nekā 70 karavīrus, ziņoja Sumu apgabala administrācijas vadītājs Dmitrijs Živickis.

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1498515588896931841?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas rubļa vērtība turpina kristies, Rietumvalstu noteiktajām sankcijām ietekmējot valsts ekonomiku un finanšu sistēmu. Otrdienas rītā viens ASV dolārs "maksā" jau 104,51 rubli.

Satelīta attēli liecina, ka Krievijas spēki uzbūvējuši pontonu tiltu pār Pripjatas upi Černobiļas slēgtajā zonā, kas palīdz ātrāk virzīt kolonnas Kijevas virzienā. (CNN)

Ķīnas vēstniecība Ukrainā sāk savu pilsoņu evakuāciju. Pirmā organizētā grupa Ukrainu pameta jau vakar, vēsta BBC.

ASV varas iestādes brīdina, ka Ukrainā ir gaidāms milzīgs Krievijas karaspēka daudzums jeb "otrais vilnis". ASV administrācijas pārstāvji pirmdien slepenās instruktāžās brīdināja likumdevējus, ka ir gaidāms Krievijas spēku otrais vilnis, kas, iespējams, nostiprinās Krievijas prezidenta Vladimira Putina pozīcijas Ukrainā. (LETA)

Ukrainas bēgļu skaits Eiropas Savienībā jau esot pārsniedzis pusmiljonu. https://twitter.com/nexta_tv/status/1498508975364620288

Satraucošākā ziņa šorīt ir tā, ka Kijevas ziemeļu pievārti no Baltkrievijas sasniegusi vairāk nekā 60 kilometrus gara Krievijas spēku kolonna. Okupanti visu pirmdienu ir gatavojuši spēkus jaunam uzbrukuma vilnim.

Labrīt, cienījamie lasītāji, turpinām sekot notikumiem Ukrainā. Par to, kas notika aizvadītajā naktī un dienā, varat lasīt teksta tiešraidē šeit. https://www.delfi.lv/news/arzemes/kijevas-virziena-dodas-aptuveni-60-km-gara-karavana-teksta-tiesraide.d?id=54103548

Krievija Ukrainā kritušo krievu karavīri ģimenēm sola izmaksāt 11 000 rubļu kompensāciju. Tie ir zem 100 eiro pēc pašreizējā rubļa kursa, norāda Putina kritiķis Mihails Hodorkovskis. https://twitter.com/mbk_center/status/1498584163099754496