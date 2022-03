Krievijas iebrukums Ukrainā. 23. diena. Teksta tiešraides arhīvs

Maskavas invāzijai Ukrainā sasniedzot savu 23. dienu, loģistikas problēmas, kā arī Ukrainas spēku spējas doties pretuzbrukumos, būtiski kavē okupantu virzību uz priekšu. Piedāvājam sekot visām ar karu Ukrainā saistītajām aktualitātēm teksta tiešraidē.

Krievijas iebrukums Ukrainā (23. diena)

Cienījamie "Delfi" lasītāji, šovakar teksta tiešraidi par Krievijas asiņaino iebrukumu Ukrainā un ar to saistītajiem notikumiem pārtraucam. Rīt no rīta mūsu komanda turpinās sekot notiekošajam, lai informētu par svarīgāko.

ASV prezidenta Džo Baidena saruna ar Ķīnas kolēģi Sji Dziņpinu nav mazinājusi ASV bažas, ka Ķīna varētu būt gatava sniegt militāru vai finansiālu atbalstu Krievijai, tvīto CNN žurnālists Džims Šiuto. "Mums ir šīs bažas," sacīja Džena Psaki, "prezidents [Ķīnas līderim] paskaidroja, kādas būtu sekas un sekas, ja Ķīna sniegs materiālu atbalstu."

Krievijas spēki ne tikai ir apstājušies, bet vairākās vietās veido pastāvīgākas aizsardzības pozīcijas, tostarp burtiski ierokoties zemē. Šādas pozīcijas uz ziemeļrietumiem no Kijivas piektdien nofotografējuši privātās kompānijas "Maxar" satelīti. Analītiķi atzīmē, ka padziļinājumos pozīcijas ieņēmušas galvenokārt pašgājējartilērijas iekārtas.

Ukrainā pa humānajiem koridoriem visā valstī piektdien no Krievijas aplenktām vai apdraudētām teritorijām evakuēti 9145 cilvēki, no kuriem aptuveni puse no Mariupoles, liecina Ukrainas iestāžu dati.

Situācija Mariupolē jau vairāk nekā divas nedēļas ir apokaliptiska – iedzīvotājiem trūkst pārtikas un ūdens, nav apkures un zāļu. Par veikalu masveidīgu izlaupīšanu tika ziņots jau drīz pēc tam, kas Krievijas Bruņotie spēki pilsētu ielenca un uzsāka gandrīz nepārtrauktu pilsētas apšaudi ar artilēriju un aviācijas uzlidojumus. https://t.me/romanov_92/4879 "Maxar" jaunākajā satelītattēlā redzama evakuācijas kolonna no pilsētas. Tomēr no Mariupoles, no kuras sākotnēji izkļūt nebija iespējams vispār, jo Krievijas spēki evakuāciju bloķēja un izziņotās tikšanās vietas apšaudīja, izkļūšana pilsētā palikušajiem joprojām ir izaicinoša. Tie, kuriem nav pieejamas darba kārtībā vēl esošas automašīnas, jācer uz vietu evakuācijas autobusos. Tikmēr izmisumā esošie civiliedzīvotāji slēpjas pagrabos un centralizētās patvertnēs, kuras nereti ir Krievijas spēku primārie mērķi.

Armēnija, Kazahstāna un Kirgizstāna, kas ietilpst Krievijas veidotajā Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā, atsacījušās pieņemt muitas nodevas rubļos. Muitas nodevu norēķini rubļos notiks tikai starp Baltkrieviju un Krieviju. (Nexta)

ASV Krievijas iebrukumā Ukrainā redzējušas vairākas militāras kļūdas, intervijā CNN piektdien paudis ASV aizsardzības ministrs Loids Ostins. Viņš cita starpā atkārtoja jau iepriekš dzirdētos secinājumus, ka Krievijas spēki nav progresējuši tik ātri, kā viņi vēlētos, kā arī ievērojami klibo to loģistika un taktiskā izlūkošana, kā arī gaisa spēku sazobe ar sauszemes spēkiem. "Ir vairākas lietas, ko mēs sagaidījām ieraudzīt, bet ko mēs vienkārši neesam redzējuši... Daudzi viņu pieņēmumi nav izrādījušies patiesi, kad viņi iesaistījās šajā cīņā," norādījis ministrs.

Itālija gatavojas uzņemt ap 175 000 Ukrainas kara bēgļu. Līdz šim Itālijā jau ir ieradušies ap 53 000 ukraiņu, no kuriem lielākā daļa ir sievietes (ap 27 000) un bērni (ap 21 600). (Reuters)

Turku ražojuma drons “Bayraktar TB2” ir viens no šī kara varoņiem. Video redzami drona triecieni pa Krievijas spēku kolonnām.

Krievijas okupanti, iespējams, gatavojas bombardēt slimnīcu Dņipro, brīdina Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padome. Lai iegūtu alibi, Krievijas Aizsardzības ministrija šodien paziņojusi, ka Ukrainas drošības dienests slimnīcu mīnējis, lai uzspridzinātu mirklī, kad virs tās lidotu Krievijas lidmašīna. (Liga.net)

Lai gan Krievijas spēku virzība lielākoties Ukrainā ir apstājusies, to kaujasspējas ir saglabājušās, par novērojumiem ziņo ASV drošības amatpersona.Kopš kara sākuma Krievija pa mērķiem Ukrainā izšāvusi vairāk nekā 1080 raķetes, viņš atklājis. (BBC)

Krievijas galvenie uzbrukumu virzieni Kijivai ir bloķēti, atsaucoties uz Ukrainas aizsardzības amatpersonām, vēsta CNN. Austrumos esot izveidotas divas aizsardzības līnijas un pēc pretinieka atspiešanas aptuveni 70 kilometru attālumā no galvaspilsētas tiek veidota trešā aizsardzības līnija. No šī attāluma ierastā artilērija Kijivu nevar sasniegt, vienīgi raķetes. Savukārt uz ziemeļrietumiem virzība ir apturēta, un okupantu spēki koncentrējušies uz infrastruktūras sagraušanu. Kopš kara sākuma Kijivā arī veiksmīgi norit sabotieru izķeršana – līdz šim neitralizēti ap simts Ukrainas nodevēju.

Pretkara dziesmu publicējusi arī Krievijas zvaigzne Zemfira, kura virtuālajā vidē protestēja arī pret Krievijas sākotnējo iebrukumu Ukrainā 2014. gadā.

Kāds šodien publicēts Krievijas Nacionālās gvardes karavīra uzņemts video parāda vienu no pirmajām sadursmēm starp Krievijas un Ukrainas spēkiem 24. februārī, Krievijas iebrukuma dienā. Video redzams, ka pēc pirmās ukraiņu uguns Nacionālās gvardes karavīri ieņem pozīcijas grāvī un aiz bruņuauto, pametot nebruņoto transportlīdzekli. Tieši labi ekipēto un speciālām operācijām apmācīto karavīru nosūtīšana uz frontes priekšējo līniju bieži vien lielā skaitā un nebruņotos auto arī veicinājusi lielu kritušo skaitu šo Krievijas vienību rindās. https://t.me/romanov_92/4701

Dienu pēc tam, kad sagrauto Mariupoles teātri apņēmusies atjaunot Itālija, kad tas būs iespējams, Grieķijas premjers paziņojis, ka viņa valsts atjaunos Krievijas spēku iznīcināto pilsētas dzemdību namu. Kiriakoss Mitsotakis atzīmējis, ka Mariupole ir Ukrainas "grieķu minoritātes centrs". (BBC)

Publicēts jauns video, kurā redzama iznīcināta Krievijas militārā tehnika, kas iznīcinošo triecienu saņēmusi, kad mēģinājusi šķērsot nelielo Irpiņas upi uz ziemeļrietumiem no Kijivas. Ceturtdien tika publicēts uzbrukuma video Krievijas vienībai, kura arī grasījās šķērsot nelielu upi, visticamāk, Kijivas tuvumā. Tomēr apkārtējā vide bija citāda – krievu tehnika pozīcijas bija ieņēmusi krūmainā apvidū. https://twitter.com/ua_industrial/status/1504861010397700104

Maskavas Lužņiku stadionā Putina “speciālās militārās operācijas” atbalstam piektdien pulcējās ļaužu masas. Tiesa, kā tas Krievijā novērots jau citos līdzīgos varas atbalsta pasākumos, visi cilvēki tur nav gājuši gluži aiz brīva prāta. Kā raksta BBC žurnālists, daudzi paši apstiprinājuši, ka ir valsts iestāžu darbinieki, studenti, kuriem nākt uz mītiņu piespiedusi priekšniecība. https://twitter.com/BBCWillVernon/status/1504838568514052098

Pašlaik Mariupoles aplenkuma pārraušana ar militāriem līdzekļiem nav iespējama un humāno katastrofu jānovērš ar politiski diplomātiskiem līdzekļiem, informē Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs. Mariupolei tuvākās Ukrainas spēku vienības pašlaik ir iesaistītas smagās kaujās uz ziemeļiem no Volnovahas un pretojas pārspēkam. “Par nekādu Mariupoles atbloķēšanu nevar būt ne runas, viņiem pašiem vēl jānoturas.” Citas vienības atrodas 100 – 120 kilometru attālumā. Pat ja tās spētu pārraut aplenkumu, tās nevar mērot 120 kilometrus pa klajiem laukiem, pakļaujot sevi Krievijas aviācijas triecieniem no Krimas un Rostovas apgabala, viņš skaidro. Turklāt pie Mariupoles pretinieks izveidojis spēcīgu pretgaisa aizsardzību, kas nav ļāvis sniegt pilsētas aizstāvjiem gaisa atbalstu. Mariupoles aizsardzības spēki turpinot veiksmīgi pretoties. “Pasaules vēsturē ir daudz piemēru, kad bruņotie spēki mēnešiem noturēja aizsardzību arī daudz bezcerīgākā situācijā. Mariupoli mēs neatdosim!” rezumē Arestovcičs. https://www.facebook.com/alexey.arestovich/videos/1112505852657826/&show_text=0&width=560

Hersonas apgabala Čornobaivkā iznīcināts Krievijas Dienvidu kara apgabala 8. armijas komandpunkts, ziņo UNIAN. Tiek uzskatīta, ka bojā gājis arī šīs armijas komandieris un, iespējams, vēl daži ģenerāļi.

ASV sakarā ar sankcijām Krievijai, tās kompānijām un oligarhiem arestētas aptuveni 100 lidmašīnas. Kopumā 99 no tām esot Krievijas aviokompānijām "Aeroflot", "Nordwind" un citām piederoši "Boeing" aviolaineri. Aizturēto lidmašīnu vidū esot arī Romāna Abramoviča izmantotā reaktīvā lidmašīna. ASV Tirdzniecības departaments ir brīdinājis aviācijas kompānijas visā pasaulē, ka Krievijas lidmašīnu uzpildīšana, apkope, remonts vai rezerves daļu piegāde tām pārkāptu eksporta kontroli un var novest pie sodiem, eksporta spēju vai privilēģiju zaudēšanas, kā arī citiem ierobežojumiem. (Sky News)

Mikolajivā pēc vismaz divu raķešu trieciena pa pilsētas ziemeļos esošajām Ukrainas armijas kazarmām bažas par lielu upuru skaitu. Izskanējis, ka uzbrukumā bojā gājuši vismaz 45 cilvēki. Kazarmas bijis vietējo iedzīvotāju militāro apmācību punkts. Mikolajivā Ukrainas spēkiem izdevies noturēties pret Krievijas uzbrukumu un pēdējās dienās pat atstumt agresoru vairākus desmitus kilometru no pilsētas. Tas ievērojami bremzējis okupantu virzību ziemeļu un rietumu virzienā. Šo iemeslu dēļ Mikolajiva jau nedēļām ilgi ir pakļauta intensīvai bombardēšanai un artilērijas uzbrukumiem. (CNN)

Krievijas karaspēka virzība faktiski ir apstādināta. Tas izdevies pateicoties Ukrainas Bruņotajiem spēkiem, kā arī krievu pārtikas, un degvielas piegāžu un komunikācijas problēmām, atzīmējusi Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maljara.

Piektdienas Putina uzruna, atzīmējot Krimas aneksijas astoto gadadienu. Pēc Kremļa saimnieka runas, varot saprast, ka pasākuma nozīme ir arī atbalstīt Krievijas iebrukumu Ukrainā un attaisnot to. Krievijas policija ziņojusi, ka ap 200 tukstoši cilvēku sapulcējušies Maskavā, "Lužņiki" stadionā. (AFP)

Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs paredz, ka aktīvā karadarbības fāze beigsies pēc 2-3 nedēļām. Aktīvā fāze jau ir faktiski noslēgusies pie Kijevas, Harkivas, Sumiem un Čerņihivas. Ja arī izdosies savākt rezerves un mēģināt jaunus uzbrukumus, tas tāpat beigsies ar iebrucēju sakāvi, uzskata Arestovičs.

Krievijas sasauktajā ANO Drošības sanāksmē par tās "humānās palīdzības projektu" Ukrainā ASV vēstniece ANO Linda Tomasa-Grīnfīlda apsūdzēja Krieviju maldināšanas operācijā. "Ukrainai nav bioloģisko ieroču programmas. Nepastāv Ukrainas bioloģisko ieroču laboratoriju – ne pie Krievijas robežas, ne arī kur citur. Ir tikai klīnikas, ko lepni atbalsta un atzīst ASV valdība, Pasaules Veselības organizācija, kā arī citas valdības un starptautiskās institūcijas. Faktiski tā ir Krievija, kas ilgstoši uztur bioloģisko ieroču programmu, pārkāpjot starptautiskās tiesības. Tieši Krievijai ir labi dokumentēta ķīmisko ieroču izmantošanas vēsture. Tieši Krievija šeit ir agresors. Tieši Krievijas amatpersonas saindēja Alekseju Navaļniju un Sergeju un Jūliju Skripaļus ar nervus paralizējošām vielām. Tieši Krievija turpina atbalstīt Asada režīmu Sīrijā un sargā to no atbildības, lai gan ANO ir apstiprinājusi, ka Asads vairākkārt izmantojis ķīmiskos ieročus pēdējo gadu laikā," viņa norādīja. (Sky News)

Ukrainas medija “Hromadske” žurnāliste Viktorija Poščina, domājams, atrodas okupantu gūstā, ziņo “Hromadske”. https://hromadske.ua/posts/zhurnalistka-hromadske-viktoriya-roshina-jmovirno-perebuvaye-v-poloni-v-rosijskih-okupantiv

Kanāda piektdien, 18. martā, atļāvusi Ukrainas bēgļiem palikt valstī līdz trīs gadiem. Sākotnēji bija paredzēti tikai divi. Šīs nedēļas laikā 3368 ukraiņi ieradušies Kanādā. (The Guardian)

Vai Polijas medijiem ir taisnība? https://www.delfi.lv/news/arzemes/vacija-francija-un-vel-astonas-es-valstis-nav-ieverojusas-ierocu-embargo-krievijai-pec-2014-gada.d?id=54162872

Čečenu vienības virzība Mariupolē. https://twitter.com/RALee85/status/1504808697507295234

Aizkustinoši, kā glābēji rūpējas par katru Ukrainas dzīvību – arī četrkājainajiem draugiem. Harkivas bombardēšanā šis kaķis zaudēja saimniekus un vienu no savām deviņām dzīvībām. Glābēji atbrīvojuši dzīvnieciņu no gruvešiem.https://twitter.com/avalaina/status/1504762548373106708

Iznīcināta Krievijas kolonna Sumu apgabalā.

Ukrainas 25. atsevišķā gaisa desanta brigāde parādījusi sava darba rezultātus. Militārā tehnika iznīcināta kopā ar okupantu karavīriem. https://www.facebook.com/dshv25opdbr/posts/1920327891475642&show_text=true&width=500

Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins esot pateicis ASV prezidentam Džo Baidenam, ka Ukrainas krīze ir nevēlama un ka viņš novērtē "mieru un stabilitāti", vēstīja Ķīnas mediji. Sarunas esot sākušās nesen, un sīkāka informācija par to sekos. Piektdien, 18. martā, bija plānots ASV un Ķīnas vadītājiem pārrunāt Ukrainas karu, kā arī citas problēmas, kas skar abu valstu intereses. (Sky News)

https://www.delfi.lv/auto/zinas/video-ka-autosporta-prasmes-noder-humanas-palidzibas-sniegsana-ukraina.d?id=54162282

Ukrainā piektdien sākusi strādāt Nacionālās pretestības centra mājaslapa, kurā ir iespējams saņemt atbalstu un informāciju par to, kā pretoties okupācijas spēkiem. (Liga Novini)

Polija nākamajā NATO samitā piedāvās veidot miera uzturēšanas spēkus Ukrainai, paziņoja poļu premjerministrs Mateušs Moraveckis. Varšava šo ideju jau prezentējusi NATO dalībvalstu aizsardzības ministriem, un Dānija reaģējusi pozitīvi. Par šo ideju pirmais šonedēļ vizītē Kijivā paziņoja Polijā valdošās partijas PiS vadītājs Jaroslavs Kačinskis. Premjera birojs vēlāk skaidroja, ka šis piedāvājums nenozīmē NATO militāru iesaistīšanos karā. (BBC)

Vairāk nekā 1300 cilvēku vēl aizvien iesprostoti zem gruvešiem Mariupoles teātrī.Piektdienas rītā tika paziņots, ka 130 cilvēki ir izglābti. (Sky News)

Vairākas Eiropas valstis piektdien vienlaicīgi izraidījušas Krievijas diplomātus. Bulgārija: 10 Krievijas diplomātiem jāpamet valsts 72 stundu laikā. Latvija: trīs vēstniecības darbiniekiem jāpamet valsts. Lietuva: četriem vēstniecības darbiniekiem jāpamet valsts piecu dienu laikā. Igaunija: trīs Krievijas diplomātiem valsts jāpamet 72 stundu laikā. (Liga.net)

Krievijā TV tiešraidē Putina svinīgo uzrunu par godu Krimas aneksijas gadadienai pēkšņi nomainīja kadri ar patriotiskām dziesmām Nav skaidrs, kāpēc tas noticis. (Sky News) https://twitter.com/maxseddon/status/1504812957338943490?cxt=HHwWhIC--a3aleIpAAAA

Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs pateicas par atbalstu latviski. https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1504807170621251591

Kopš Krievijas iebrukuma vismaz 816 iedzīvotāji tikuši nogalināti un 1333 guvuši ievainojumus, ziņojis ANO Augstais cilvēktiesību komisārs. Lielākā daļa upuru ir artilērijas, raķešu un raķešu palaišanas sistēmu dēļ. (The Guardian)

Pulkvedi Kasparu Pudānu pārsteidzis, cik vāji Krievija izmanto izlūkošanu, ja tehnikas kolonnas iebrauc slēpņos, par spīti Krievijas izslavētajām elektroniskās karadarbības spējām: "Šoreiz viņi kaut kā neredz slēpņus, ne bezpilota lidaparātus spēj apturēt." https://www.delfi.lv/video/raidijumi/komandcentrs/krievijas-t-72-tanks-ukraina-parada-ka-nav-tik-bistams-un-efektivs-secina-pulkvedis-pudans.d?id=54156588

Ukrainas armija apgalvo, ka Krievijas raķetes tiek palaistas arī no Kaspijas jūras. "Vairumu raķešu mēs varam pamanīt [..], un ir piefiksēti arī gadījumi, ka raķetes lido no Kaspijas jūras - tās ir grūti izsekojamas," sacījis Ukrainas Gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ignats. (Unian)

No Berdjanskas uz Zaporižju jau izbraukuši pieci autobusi ar evakuētajiem Mariupoles iedzīvotājiem. Iepriekš ziņots, ka Berdjanskā ieradusies autobusu kolonna un degvielas autocisterna privātā evakuācijas transporta uzpildīšanai. (Liga.net)

Kopš Krievijas iebrukuma sākuma Kijivā gājuši bojā 222 cilvēki, no tiem 60 civiliedzīvotāji, tostarp četri bērni, atsaucoties uz pilsētas mēriju, ziņo UNIAN. Galvaspilsētā ievainoti 889 cilvēki, no tiem 241 civiliedzīvotājs, tostarp 18 bērni, trīs ātro palīdzību šoferi un viens ātrās palīdzības ārsts. Ir bojātas 36 dzīvojamās ēkas, piecas privātmājas, sešas skolas un četri bērnudārzi. 55 ēkām bojātas fasādes, logi un balkoni. (EPA/Scanpix/LETA)

Kijivā esot atvēries ēdināšanas centrs, kurā iedzīvotāji brīvprātīgi ziedo pārtiku, drēbes, kā arī gatavo ēst. (Sky News)

Ukrainas spēki pie Kijivas atspieduši okupantu vienības 70 kilometrus no Dņepras labā krasta, atsaucoties uz Ukrainas Sauszemes spēkiem, ziņo UNIAN. Tas nozīmē, ka no šīs puses galvaspilsētu vairs nevar apdraudēt ar artilēriju. Dņepras kreisajā krastā okupanti turpina mēģinājumus virzīties uz priekšu.

Ļvivas vēsturiskajā centrā novietoti 109 tukši bērnu ratiņi, pieminot 109 bērnus, kas līdz šim gājuši bojā Krievijas noziedzīgajā iebrukumā. Vēl vismaz 130 bērni karā ir ievainoti, taču skaits varētu būt daudz lielāks, jo nav iespējams iegūt precīzus datus no vietām, kur turpinās kaujas un kur nav iespējams novākt sagrauto māju drupas. Ukrainas Ģenerālprokuratūra informē, ka Krievija bombardējusi 439 skolas, no kurām 63 pilnībā sagrautas. (Reuters/Scanpix/LETA)

Interesants aparāts. https://www.delfi.lv/news/arzemes/augstas-precizitates-drons-pasnavnieks-kas-ir-switchblade-ko-sanemsot-ukraina.d?id=54158524

Ukrainas karavīri iznīcina iebrucēju tehniku ar vadāmo prettanku raķeti.

Šis rīts Kijivā.

Ukrainas aizstāvjiem pievienojies arī 55 gadus vecais Vasīlijs Štefko. Viņam nav traucējis fakts, ka abu stilbu vietā viņam ir protēzes. Pieteikšanās laikā viņš gan samelojis, ka viņam ir tikai viena protēze. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/275014254811660&show_text=true&width=500

Pamesta Krievijas pašgājējhaubice. Uz iekārtas redzama brīdinājuma plāksnīte krievu valodā “Antifrīzs ir inde”. Tas atsauc atmiņā vēstures avotos un atmiņās fiksēto padomju karavīru kāri Otrā pasaules kara laikā apreibināšanās nolūkos dzert arī indīgus šķidrumus, tostarp uz cilvēkam indīga tehniskā spirta bāzes izgatavotos dzinēju dzesēšanas šķidrumus. Ukrainas armijas Ģenerālštāba video. https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/369692591681633/&show_text=0&width=285

https://www.delfi.lv/interaktivie-stasti/karte-ka-pret-krieviju-aizstavas-ukraina-18-marta-aktuala-informacija.d?id=54162040

Berdjanskā no Zaporižjas ieradusies evakuācijas autobusu kolonna, kā arī degvielas autocisterna, lai uzpildītu privātās automašīnas iedzīvotāju evakuācijai. Evakuācijas kolonna ar civiliedzīvotājiem dosies atpakaļ uz Zaporižji, informē Zaporižjas apgabala amatpersonas. Zemāk lasāms par Berdjanku senāk: https://www.delfi.lv/news/arzemes/delfi-berdjanska-azova-sirds-un-patriektais-krievu-pavasaris.d?id=48233967

ASV prezidents Džo Baidens šodien aicinās Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu nepiegādāt Krievijai militāro aprīkojumu tās karam Ukrainā. (BBC)

Rietumu sankcijas sāk "reāli ietekmēt" Krieviju, intervijā sacīja Francijas valdības pārstāvis Gabriels Attāls. "Šī ir mūsu rīcības būtība, visi pasākumi, ko mēs veicam, ir vērsti uz to, lai viņam [Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam] šis karš izmaksātu tik dārgi, ka galu galā viņš būs spiests no tā atteikties," sacīja Attāls. (CNN)

Lielbritānija šonedēļ esot izsniegusi 6500 vīzas ukraiņu ģimenēm.Bez tam valdība izveidojusi kampaņu "Mājas ukraiņiem", kurā Lielbritānijas iedzīvotāji aicina bēgļus apmesties savās mājās. Kampaņas pirmajā dienā pieteikušies 100 tūkstoši cilvēku. (BBC)

https://twitter.com/DelfiLV/status/1504774287340806145

Krievijas iebrukums Ukrainā izraisīja vienu no lielākajām bēgļu krīzēm vēsturē. https://www.delfi.lv/news/arzemes/polija-kopuma-ieradusies-vairak-neka-divi-miljoni-beglu-no-ukrainas.d?id=54161558

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba paziņojis, ka ir runājis ar ES ārpolitikas vadītāju Žuzepu Borelu par sankcijām pret Krieviju. “Mēs pārrunājām ES 5. sankciju paketes pret Krieviju sagatavošanu. Spiediens pieaugs tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai apturētu krievu barbarismu,” viņš sacīja tviterī. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1504758033406218290

130 cilvēki tikuši izglābti pēc Mariupoles teātra bombardēšanas, ziņojusi Ukrainas Cilvēktiesības ombuda pārstāve. Teātrī atradās bumbu patvertne, kurā no karadarbībām glābušies ap 1000 cilvēku.17. martā tika paziņots, ka visi cilvēki ir izdzīvojuši. (Sky News)

Saskaņā ar Pasaules Pārtikas programmas teikto, Ukrainas pārtikas piegādes ķēde "sabrūk" - daļa infrastruktūras ir iznīcināta un daudzi pārtikas preču veikali un noliktavas tagad ir tukšas. (Sky News)

Kopš Krievijas karaspēka iebrukuma Ukrainā 24. februārī daudzas šovbiznesa zvaigznes ir ziedojušas līdzekļus un iesaistījušās labdarības akcijās, lai palīdzētu no kara cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem. https://www.delfi.lv/izklaide/slavenibas/citi/stivens-spilbergs-ziedo-miljonu-dolaru-humanajai-palidzibai-ukrainai.d?id=54161018

Trīs nedēļu laikā Krievijas iebrukumā Ukrainā ir gājuši bojā vismaz četri krievu ģenerāļi, vēl vairāki pulkveži un citi augstākie virsnieki. https://www.delfi.lv/news/arzemes/veiksme-izlukosana-un-haoss-ka-ukrainas-armijai-izdodas-iznicinat-krievu-generalus.d?id=54161402

"Putina mērķis ir izveidot lielāko Krievijas impēriju vēsturē," sacījusi Ukrainas deputāte Lesja Vasilenko. Viņa salīdzinājusi esošo situāciju ar Hitlera iebrukumu Polijā 1939. gadā, kas izraisīja Otro pasaules karu. "Putins neapstāsies ar Ukrainu." (Sky News)

Neskatoties uz Rietumu mudinājumiem neslēgt šādus darījumus, Indijas valsts naftas kompānija "Indian Oil" šonedēļ iegādājusies trīs miljonus barelu jēlnaftas no Krievijas, piektdien paziņoja Indijas valdības amatpersona. (LETA)

Krievijas prezidents Vladimirs Putins telefonsarunas laikā piektdien sacījis Vācijas kancleram Olafam Šolcam, ka Kijiva mēģina apturēt miera sarunas ar Maskavu. Krievija apgalvojot, ka tā ir ieinteresēta konflikta atrisinājumā. (The Guardian)

Populārs Krievijas žurnālists Aleksandrs Nevzorovs apsūdzējis Krieviju terorismā. "Es nevaru vairs klusēt. Tas, kas notiek Mariupolē, ir terorisms," viņš rakstīja sociālajā tīklā "Telegram". (Al Jazeera)

Krievija ir zaudējusi visas ilūzijas par paļaušanos uz Rietumiem, un Maskava nekad nepieņems skatījumu uz pasauli, kurā dominē ASV, kas vēlas rīkoties kā globāls šerifs, sacīja ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. (Al Jazeera)

Luhanskas apgabala vadītājs Sergejs Gaidais sacījis, ka plaša un nepārtraukta bombardēšana no Krievijas armijas puses liegusi drošu iedzīvotāju evakuāciju no pilsētām un ciematiem. "Nav nevienas kopienas, kas nav tikusi apšaudīta."(The Guardian)

Okupantu zaudējumi kopš invāzijas sākuma. Šie ir Ukrainas sniegtie dati, to precizitāti nevaram apstiprināt. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1504731052497068039

Harkivā Krievijas okupācijas spēku raķešu apšaudes rezultātā ticis sagrauts Harkivas institūts. Viens cilvēks gājis bojā, 11 cietušie, bet viens esot iesprostots zem gruvešiem. (Unian)

Divi miljoni Ukrainas bēgļu šķērsojuši Polijas robežu. Varšava ir brīdinājusi, ka tā drīz sasniegs savas iespēju robežas bēgļu izmitināšanā un uzturēšanā. (Sky News)

Ukrainas valsts ārkārtas dienests paziņoja, ka Harkivā apšaudīta daudzstāvu mācību ēka, nogalinot vienu cilvēku, ievainojot 11, bet viens cilvēks iesprostots drupās. Šāviņi trāpīja arī austrumu pilsētā Kramatorskā, nogalinot divus cilvēkus un ievainojot sešus, sacīja gubernators Pavlo Kiriļenko. (Al Jazeera)

Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihails Podoļaks atbildējis uz Vācijas kanclera Olafa Šolca ceturtdienas izteikumiem neapvainot visus krievus kara izraisīšanā. "Kanclers Šolcs, cenšoties attaisnot savu neizlēmību, piedāvā atdalīt parastos krievus no Putina kara izraisīšanā. Eiropā tas var pāraugt maldīgā tendencē, jo 71% krievu kategoriski atbalsta karu un masveida slepkavības," rakstījis Podoļaks mikroblogošanas vietnē "Twitter". (Unian)

Kijivas mērs Vitālijs Kličko paziņojis, ka paredz uzbrukumu pilsētai. Viņš paredz līdzīgu notikumu attīstību kā Mariupolē un Harkivā, kur Krievijas karaspēks ir aplencis pilsētas un sācis tās apšaudīt. (Sky News)

Ukraina kaujas laukā "pazemo" Krieviju, izteicies militāro jautājumu eksperts Maikls Klārks. "Krievi pieļauj gandrīz visas taktiskās kļūdas, kādas vien iespējams pieļaut," norāda Klārks, skaidrojot: "Viņi [Krievijas karaspēks] izskatās pēc spēkiem, kas bija pilnīgi nesagatavoti, kas nebija pārdomājuši, kā varētu izskatīties liela [militārā] kampaņa." "Ukraiņi bremzē Krievijas virzību uz priekšu visās jomās un šobrīd pat veic diezgan efektīvus pretuzbrukumus. Krievi zaudē daudz tehnikas un karaspēka," sacīja eksperts. (BBC)

Lielbritānijas mediju regulators atsaucis Kremļa kontrolētā medija RT licenci. Regulators paziņoja, ka neuzskata, ka RT ir "piemērots", lai iegūtu Apvienotās Karalistes apraides licenci, pēc izmeklēšanas par tās ziņu objektivitāti saistībā Krievijas iebrukumu Ukrainā. (Sky News)

18. martā darbosies septiņi humānie koridori, caur kuriem sūtīs pārtikas produktus un medikamentus. Ceturtdien astoņi no deviņiem koridoriem veiksmīgi strādājuši, evakuējot aptuveni 3000 cilvēkus un aizvedot uz aplenktām pilsētām ap 40 tonnām pārtikas un medikamentu. ("Liga Novini")

Ukrainas armija paziņojusi, ka uzbrukumā lidmašīnu remonta rūpnīcai Ļvivā izmantotas spārnotās raķetes. (Sky News)

Ukrainas armija "Facebook" publicējusi informāciju par Krievijas karaspēka zaudējumiem kopš iebrukuma sākuma: Aptuveni 14200 karavīri; 450 tanki; 1448 bruņumašīnas; 205 artilērijas sistēmas; 72 raķešu palaišanas sistēmas; 93 lidmašīnas; 112 helikopteri; 879 automašīnas; 3 kuģi; 60 cisternas ar degvielu; 12 droni. (Liga Novini)

Kara Ukrainā rezultātā Latvijai potenciālais pretinieks ir kļuvis daudz saprotamāks - no tā var sagaidīt tikai neģēlības, intervijā atzina Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. https://www.delfi.lv/news/national/politics/potencialais-pretinieks-latvijai-kluvis-daudz-saprotamaks-saka-nbs-komandieris.d?id=54160832

Kijevas Podiļas rajons cietis Krievijas uzbrukumā, paziņojusi pilsētas dome. Notikuma vietā strādā glābēji un mediķu komandas. Pagaidām nav ziņu par upuriem vai bojājumiem ēkām. (CNN)

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) publiskojusi sarakstu, kurā minēta 71 tīmekļa vietne, kurai saistībā ar apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai, ar 15. marta lēmumu bloķēta pieeja. https://www.delfi.lv/news/national/politics/mainam-pasauli-sputnik-interfax-kremlin-publisko-latvijas-bloketo-vietnu-sarakstu.d?id=54160706

Kāda prokrievisko separātistu amatpersona Doņeckā paziņojusi, ka virs Donbasa apgabala ir izveidota lidojumu aizlieguma zona, vēsta Krievijas ziņu aģentūra, uz kuru atsaucas "Sky News".

Ļvivas mērs apstiprinājis, ka vairākas raķetes trāpījušas lidmašīnu apkopes centram un iznīcinājušas tā ēku. Nav ziņots par cietušajiem. Darbs šajā objektā bijis pārtraukts vēl pirms uzbrukumiem. (Sky News)

Jaunākā izlūkošanas informācija par konfliktu Ukrainā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Krievijas spēki šonedēļ panākuši minimālu progresu. Ukrainas spēki ap Kijevu un Mikolajvu turpina izjaukt Krievijas mēģinājumus ielenkt pilsētas. Harkivas, Čerņihivas, Sumu un Mariupoles pilsētas joprojām ir aplenktas un pakļautas spēcīgām Krievijas apšaudēm. ANO tagad norāda, ka bēgļu skaits, kas bēg no konflikta Ukrainā, jau pārsniedzis 3,2 miljonus. Šis skaitlis turpinās pieaugt notiekošās Krievijas agresijas rezultātā. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1504701568565886999

Pasaules Veselības organizācija ir apstiprinājusi vairāk nekā 40 uzbrukumus medicīnas iestādēm kopš Krievijas iebrukuma sākuma. (Sky News)

Amerikāņu kinorežisors Stīvens Spīlbergs un viņa sieva aktrise Keita Kepšova ziedojuši miljonu dolāru humānajai palīdzībai Ukrainai. (LETA)

Ļvivas mērs paziņojis, ka pilsētas lidosta nav cietusi, taču uzbrukums vērsts pret ēku, kas atrodas blakus lidostai. (BBC)

Dūmu mākonis Ļvivā, kur šorīt nogranduši vairāki sprādzieni. Mediji ziņo, ka dūmi nākot no pilsētas lidostas puses. https://twitter.com/BBCYaldaHakim/status/1504685503593000960

Sumu reģiona mērs paziņojis par iespējamiem humānās palīdzības koridoriem, kas varētu tikt atvērti piektdien. Autobusi tiktu nosūtīti uz pilsētām, lai palīdzētu pārvadāt cilvēkus – ir seši dažādi maršruti, no kuriem visi ved uz Poltavu. Sumi, kas atrodas tuvu Krievijas robežai un frontes līnijai, ir piedzīvojusi spēcīgas apšaudes. (BBC)

Ukrainas armija paziņojusi, ka Krievijas sauszemes ofensīva pret Kijivu "tuvākajā nākotnē" ir "mazticama", norādot uz pieredzējušu komandieru trūkumu, kā arī uz lieliem upuriem un zemo morāli Krievijas spēku vidū. Armija arī norāda, ka Krievija cenšas piesaistīt algotņus no Sīrijas un jau ir savervējusi 1000 brīvprātīgo. (Al Jazeera)

BBC ziņo par lielu dūmu mākoni Ļvivā, kas nāk no pilsētas lidostas puses. Šorīt Ļvivā bijuši dzirdami vairāki sprādzieni.

Krievijas pilsoņu vairākums atbalsta Krievijas karu pret Ukrainu un arī grib, lai Vladimirs Putins ilgāk paliktu prezidenta amatā, liecina divu sabiedriskās domas aptauju dati. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-pilsonu-vairakums-atbalsta-karu-pret-ukrainu-un-grib-ilgaku-putina-valdisanu.d?id=54160692

Ļvivas pilsētā bijuši dzirdami vairāki sprādzieni. https://twitter.com/OstapYarysh/status/1504682096828239914

Eiropas politiķu grupa ir vērsusies pie Nobela Komitejas ar atklātu vēstuli, lūdzot pieņemt Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Ukrainas tautas izvirzīšanu šīgada Nobela Miera prēmijai. https://www.delfi.lv/news/arzemes/eiropas-politiki-megina-izvirzit-zelenski-nobela-miera-premijai.d?id=54160666

Rietumu amatpersonas ir paudušas skepsi par to, vai Krievija veiks sauszemes uzbrukumu Kijivai, jo okupantu spēku virzība joprojām ir "iestrēgusi". Kijivas ieņemšana iepriekš tika uzskatīta par Krievijas spēku galveno mērķi, taču tanku karavāna ārpus pilsētas jau vairāk nekā divas nedēļas ir apstājusies Ukrainas karaspēka sīvās pretestības apstākļos. "Nepārdomāts uzbrukums pilsētai, kas ir tik labi sagatavota kā Kijiva ar patiešām apņēmīgiem aizstāvjiem, izmaksātu ļoti dārgi," sacīja viena amatpersona, kuru citē "Sky News". "Es domāju, ka pienāk brīdis, kad pat Krievijai ir jārēķina [savu] upuru izmaksas," piebildusi šī amatpersona.

Austrālija papildinājusi sankcijas pret Krievijas bankām un oligarhiem. Austrālija 18.martā paziņoja, ka ir paplašinājusi sankcijas pret Krieviju, iekļaujot tajās vēl 11 Krievijas bankas un valdības struktūras, kā arī oligarhus Oļegu Deripasku un Viktoru Vekselbergu. (The Kyiv Independent)

Krievija ir paziņojusi, ka šodien ANO Drošības padomes sēdē izvirzīs apsūdzības, ka ASV ir bioloģiskā kara laboratorijas Ukrainā. Ukraina un ASV ir noliegušas šos Maskavas apgalvojumus. Vašingtona uzskata, ka tie ir dezinformācija un daļa no iespējamās Krievijas "viltus karoga operācijas". Nav iesniegti nekādi pierādījumi, kas apstiprinātu Krievijas apgalvojumus. (Sky News)

Šorīt Ukrainas rietumos vairākos rajonos skan gaisa uzlidojumu brīdinājuma sirēnas. Kā vēsta nacionālā ziņu aģentūra "Ukrinform", sirēnas dzirdamas Rivnes, Volinas, Ļvivas, Ternopiļas un Ivanofrankivskas apgabalos. (BBC)

Pret Mariupoli katru dienu veic 50 līdz 100 artilērijas apšaudes, ziņo aplenktās Ukrainas pilsētas padome. "Pilsēta ir atradusies blokādē 16 dienas, vairāk nekā 350 000 Mariupoles iedzīvotāju turpina slēpties patversmēs un pagrabos no nepārtrauktas Krievijas okupācijas spēku apšaudes," teikts pilsētas domes paziņojumā. Paziņojumā piebilsts: "Apmēram 80% pilsētas dzīvojamās infrastruktūras ir cietuši, no kuriem gandrīz 30% nav iespējams atjaunot." (CNN)

Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans telefonsarunā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu atkārtoti izteicis piedāvājumu uzņemt viņu un Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski uz sarunām Stambulā vai Ankarā. Turcijas izplatītajā paziņojumā teikts, ka Erdogans paudis cerību, ka ilgstošs pamiers "pavērs ceļu uz ilgtermiņa risinājumu", un uzsvēra diplomātijas nozīmi. Viņš arī sacīja, ka humānās palīdzības koridoriem ir jādarbojas abos virzienos efektīvi un bez problēmām, teikts paziņojumā. (Sky News)

Jaunā izlūkošanas informācija par karu Ukrainā, ko publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Loģistikas problēmas turpina apgrūtināt Krievijas iebrukumu Ukrainā. Gaisa telpas kontroles trūkums un ierobežotās pārejas spējas neļauj Krievijai efektīvi apgādāt savu karaspēku pat ar tādām pamatvajadzībām kā pārtiku un degvielu. Nemitīgie Ukrainas pretuzbrukumi liek Krievijai novirzīt lielu skaitu karaspēka, lai aizstāvētu savas apgādes līnijas. Tas būtiski ierobežo Krievijas uzbrukuma potenciālu. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1504595426963509251

Labrīt, lasītāji! Turpinām sekot aktualitātēm Ukrainā. Ar aizvadītās diennakts notikumiem varat iepazīties šeit. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraina-karot-atgriezusies-320-000-pilsonu-teksta-tiesraides-arhivs.d?id=54157156