Krievijas iebrukums Ukrainā. 37. diena (01.04.2022). Teksta tiešraides arhīvs

Turpinās Krievijas asiņainais iebrukums Ukrainā. Krievijas spēki, domājams, pārgrupējas un atjauno rezerves, lai pastiprinātu uzbrukumus Donbasā, un ceturtdien ir pametuši Čornobiļas atomelektrostacijas (AES) teritoriju. Savukārt Hersonas apgabalā Ukrainas spēki aizvadītajā diennakts laikā atbrīvojuši 11 apdzīvotas vietas. Kara 37. dienā turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā. 37. diena (01.04.2022)

Cienījamie "Delfi" lasītāji, šovakar teksta tiešraidi par Krievijas asiņaino iebrukumu Ukrainā un ar to saistītajiem notikumiem pārtraucam. Rīt no rīta mūsu komanda turpinās sekot notiekošajam, lai informētu par svarīgāko.

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija lēš, ka ugunsgrēks Krievijas pierobežas pilsētas Belgorodas degvielas bāzē, kā arī sprādzieni munīcijas noliktavā pilsētas apkārtnē varētu īpaši ietekmēt Krievijas karaspēka daļas, kuras iebrukušas Ukrainā Harkivas apkaimē. Krievija apsūdzēja Ukrainu divu helikopter uzbrukumā degvielas bāzei. Ukrainas drošības amatpersonas noliegušas šādu uzbrukumu, turklāt analītiķi uzsver, ka šāda veida iebrukums tikai demonstrētu pašas Krievijas pretgaisa aizsardzības vājumu. Lielbritānijas amatpersonas paudušas, ka iespējamais degvielas un munīcijas krājumu zudums no uguns skartajām noliktavām, iespējams, radīs papildu īstermiņa spriedzi Krievijas jau tā izstieptajās loģistikas ķēdēs. (Sky News)

Krievijas armija atkāpjoties, gūstā līdzi aizvedusi ap 200 Čornobiļas atomelektrostacijas sargu, ziņo "Sky News".

Kopš kara sākuma agresora spēki apšaudījuši 274 slimnīcas un iznīcinājuši 70 neatliekamās palīdzības brigāžu automašīnas, atklājis Ukrainas veselības ministrs Viktors Ļaško. "Neskatoties uz Krievijas pilno iebrukumu Ukrainā, veselības aprūpes sistēma strādā. Kopš kara sākuma ir apšaudītas 274 slimnīcas, 13 ir pilnībā nopostītas. (..) Seši medicīnas darbinieki gājuši bojā [darba vietā] un 20 guvuši smagus ievainojumus. Tas viss ir kara, Krievijas Federācijas teroristu darbības sekas Ukrainā," skaidrojis Ļasko. (Babel)

Ukraiņu uzņemtie skati Kijivas apgabalā esošajā Veļikadimerkā pēc Vladimira Putina sludinātās denacifikācijas un demilitarizācijas īstenotāju aizbēgšanas. Kā redzams uzņemtajos video, kas nav nozagts, ir sabojāts, sadedzināts vai sadauzīts. Nošauti suņi, kā arī nodedzinātas vairākas ēkas un mašīnas. https://t.me/babel/13999

Harkivas mērs Igors Terehovs paziņo, ka visi komunālie maksājumi par laika posmu no kara sākuma 24. februārī līdz pat kara beigām pilsētas iedzīvotājiem tiks segti no pilsētas budžeta.

Sīvākās kaujas jau drīzumā gaidāmas Doneckas apgabala ziemeļu nomalē pie Barvinkoves pilsētas uz dienvidrietumiem no Izjumas, prognozē Harkivas apgabala vadītājs Oļegs Siņegubovs. Abas pilsētas ir Harkivas apgabalā. Pēc viņa teiktā, vakar no Barvinkoves evakuēti vēl ap 1500 cilvēku. "Ap Izjumu tagad notiek aktīva karadarbība, jo ienaidnieks saprata, ka zaudēja kauju par Harkivu. Viņš nevēlas šeit zaudēt vairāk karavīru un ekipējuma, viņš iet caur Izjumu. Viņam arī caur Izjumu neizdodas iziet, iet apkārt Izjumai, lai tālāk dotos uz Luhanskas un Doneckas apgabaliem. Mūsu bruņotie spēki tur [Izjumas un Barvinkoves apkārtnē] stāv savās pozīcijās," skaidrojis Siņegubovs.

Baltkrievi piektdien ziņo par Krievijas spēku atkāpšanos pa Baltkrievijas lielceļiem Krievijas virzienā. https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1509948196616904706

Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja paziņojusi, ka piektdien tās komanda nespēja sasniegt Mariupoli, bet sestdien mēģinās vēlreiz. "Starptautiskā Sarkanā Krusta komandai, kas piektdien bija ceļā uz Mariupoli, lai nodrošinātu civiliedzīvotāju drošu evakuāciju, bija jāatgriežas Zaporižjā pēc tam, kad apstākļi darba turpināšanu padarīja neiespējamu," paudusi organizācija. (Sky News)

Piektdien, 1. aprīlī, Ukrainai no Doneckas, Luhanskas un Zaporižjas apgabaliem izdevies evakuēt 6266 cilvēkus, paziņojis prezidenta kancelejas vadītāja vietnieks Kirilo Timošenko. Tostarp no Mariupoles evakuēts 3071 cilvēks, no Severdoneckas — 285 cilvēki, no Melitopoles — 813 cilvēki. (Babel)

Kazahstāna ievēros sankcijas un neļaus to izmantot Krievijai sankciju apiešanai. "Lai gan ietilpstam ekonomiskajā savienībā ar Krieviju, Baltkrieviju un citām valstīm, mēs esam arī daļa no starptautiskās kopienas, tādēļ mazāk par visu vēlamies, lai uz Kazahstānu tiktu attiecinātas pakārtotās ASV un ES sankcijas," norādījis prezidenta administrācijas vadītāja pirmais vietnieks Timurs Suleimenovs. (LETA)

Krievijas spēki no Krimas pa apdzīvotu vietu Odesas apgabalā izšāvuši "Iskander" raķeti. Uzbrukumā ir mirušie, vēsta Odesas apgabala Militārās pārvaldes vadītājs Maksims Marčenko. (Babel)

Pie Zolotes, virs okupētās Ukrainas daļas pie Donbasa frontes, kura gandrīz nemainīga saglabājusies kopš 2014. gada nogales, piektdien pēc uzbrukuma Ukraiņu pozīcijām notriekts Krievijas militārais helikopters "Mil Mi-28". https://twitter.com/666_mancer/status/1509885556599238656

Krievija sagrābusi Izjumas pilsētu Harkivas apgabalā, ziņo Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs. Krievijas spēki izveidojuši arī pontona tiltus pār Severskas Doneckas upi. Izjuma ir svarīgs stratēģiskais mezgls Slovjanskas un Kramatorskas aizsardzībai. Paredzams, ka Krievija tālāk nostiprināsies pilsētā, lai no tās censtos doties uz 50 kilometrus tālāk uz dienvidiem esošo Slovjansku. Tiek prognozēts, ka Krievijas spēki, kuri izvesti no Kijivas, Čerņihivas un Sumi apgabaliem, tiks pārdislocēti karam Ukrainas austrumos, ar mērķi pārņemt Doneckas un Luhanskas apgabalus, kā arī nostiprināties dienvidos, saglabājot Krievijas sauszemes savienojumu ar jau 2014. gadā okupēto Krimu.

Krievijas okupācijas spēki pilnībā pametuši Ukrainas Kijivas apgabalu."Tas ir noticis. Krievijas spēku Kijivas apgabalā vairs nav. Neticami. Divas pilnvērtīgas uzbrukuma asis tikko sabruka un tika pamestas vienas vai divu dienu laikā. Viņi vienkārši aizgāja, neko nesasniedzot.Mēs gaidījām, ka krievi [pie galvaspilsētas] nobāzēsies, lai neļautu Ukrainai pastiprināt [spēkus] Donbasā, bet masveidā pilnībā aiziet... neticami," tvīto "The Kyiv Independent" reportieris Iļja Ponomarenko.Kijivas apgabals:

Krievijas Belgorodas pilsētā notikušo sprādzienu un tam sekojošo vērienīgo ugunsgrēku degvielas novietnē skaidrot var vienīgi Krievija pati, atzīmē Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs. Viņš nekomentēja spekulācijas, ka kaimiņvalstī ielidojuši un novietnei uzbrukuši divi ukraiņu helikopteri, vien uzsverot, ka Ukraina karadarbību ved savā teritorijā. "Uz to, kas notiek Krievijas Federācijas teritorijā, atbildīga ir Krievijas Federācijas vadība. Līdz ar to viņu uzdevums ir noskaidrot, kas notiek Belgorodā. Varbūt kāds smēķējis nevietā, vai kas cits. Iespējams, Krievijas militārpersonas sabotē pavēles un izmanto pieejamos līdzekļus, jo nevēlas tikt nosūtīti uz Ukrainu," stāsta Arestovičs. View this post on Instagram A post shared by Олексій Арестович (@alexey.arestovich) https://twitter.com/mrsorokaa/status/1509813634846933039

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs piektdien Ņūdeli ticies ar Indijas kolēģi Subrahmanjamu Džaišankarūnu un valsts premjerministru Narendru Modi, lai izskatītu iespējas apiet Krievijai uzliktās sankcijas par asiņaino iebrukumu kaimiņvalstī. Lavrovs slavējis Indiju kā draugu bez "vienpusīga viedokļa" par Ukrainas karu. "Mēs būsim gatavi piegādāt jebkuras preces, ko Indija vēlas iegādāties. Man nav šaubu, ka tiks rasts veids, kā apiet mākslīgos šķēršļus, ko rada Rietumu nelegālās vienpusējās sankcijas. Tas attiecas arī uz militāri tehniskās sadarbības jomu," norādījis Lavrovs. (Sky News)

Krievijas spēku ielenktajā Mariupolē esošie ziņojot, ka kopš ceturtdienas okupanti pilsētu vairs nevienam neļauj pamest. Aculiecinieki vēstot, ka agresora karavīri izsludinājuši piecu līdz septiņu dienu ilgu pilsētas absolūtu blokādi. (Babel)

Krievijas spēki, atkāpjoties no Kozarovičiem uz ziemeļiem no Kijivas, uzspridzinājuši dzelzceļa tiltu uz Irpiņas upes dambja, bet pats dambis nav sagrauts.

Vērienīgas karagūstekņu apmaiņas rezultātā Zaporižjas reģionā atbrīvoti 86 Ukrainas karavīri. Vairāk informācijas par notikušo pagaidām netiek izpausts. https://t.me/kt20220224/323

Krievijas karaspēks atkāpjoties, par dzīvo vairogu izmanto nolaupītus bērnus. Čerņihovas apgabala Novijbikovas ciema iedzīvotāji stāsta, ka par ķīlniekiem sagrābti un militāro kolonnu automašīnās piespiedu kārtā sasēdināti bērni. Šādi gadījumi reģistrēti Sumu, Kijivas, Čerņihivas un Zaporoižjas apgabalos, atzīmē medijs "Babel".

Krievijas spēkiem atkāpjoties no Kijivas apkārtnes, Ukrainas karavīri "atmīnē" tā dēvēto Varšavas šoseju jeb lielceļu "E373". https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1509856093459128325

Krievijas spēki izmanto baznīcas teritoriju netālu no Kijivas, lai vērstu uzbrukumus pret Ukrainas galvaspilsētu, apgalvoja augsta ASV administrācijas amatpersona. Šīs baznīcas teritorija atrodas aptuveni 35 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Kijivas. "Militārais personāls atrodas gan teritorijā pie baznīcas, gan apkārtējos dzīvojamajos rajonos," sacīja amatpersona, kura vēlējusies palikt anonīma. (Sky News)

Vācijas valdība devusi atļauju Čehijas uzņēmumam pārdot Ukrainai 58 bruņutransportierus, kas savulaik bijuši Austrumvācijas armijas bruņojumā, pavēstīja Vācijas Aizsardzības ministrijas pārstāvis sakariem ar presi. Dota atļauja attiecībā uz 58 kaujas bruņumašīnām bV-501 (agrāk BMP-1). (LETA)

Ukrainas Aizsardzības ministrijas pārstāvis Oleksandrs Motuzjaņiks atteicās komentēt Krievijas apgalvojumus par Ukrainas helikopteru triecienu degvielas bāzei Krievijas dienvidu pilsētā Belgorodā. "Vēlos uzsvērt, ka Ukraina veic aizsardzības operāciju pret Krievijas agresiju Ukrainas teritorijā," teikts piektdien televīzijā pārraidītajā paziņojumā. "Tas nenozīmē, ka Ukrainai ir jāatbild par katru nepareizu aprēķinu vai notikumu vai katastrofu, kas notikusi Krievijas Federācijas teritorijā. Šī nav pirmā reize, kad mēs esam liecinieki šādām apsūdzībām. Tāpēc es šo informāciju ne apstiprināšu, ne noliegšu. ”. Līdzīgu nostāju pirms dažām stundām pauda arī Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. (CNN)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aizvadījis sarunu ar Francijas līderi Emanuelu Makronu. Abi esot pārrunājuši Krievijas agresiju, sarunas ar Maskavu - to pašreizējo gaitu un potenciālo attīstību, kā arī citus jautājumus. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1509872613199433753

Vācijas kanclers pauž savas domas par to, kāda informācija nonāk līdz Putinam. https://www.delfi.lv/news/arzemes/putins-sanem-nepilnigu-informaciju-par-karu-pauz-solcs.d?id=54207346

Vairāk nekā 4,1 miljons civiliedzīvotāju šobrīd ir aizbēguši no kara plosītās Ukrainas, paziņojusi ANO bēgļu aģentūra UNHCR. Aģentūra norādīja, ka jaunākie dati liecina, ka kopš pagājušā mēneša no valsts ir aizbēguši 4 102 876 ukraiņi, un 90% no šiem cilvēkiem ir sievietes un bērni. "Piespiesti bēgt, lai izdzīvotuu. Piespiesti pamest savas mājas. Piespiesti šķirties no ģimenes. Šai traģēdijai ir jābeidzas," paziņoja UNHCR. (Sky News)

Vairāk nekā 250 000 Ukrainas bēgļi ir pieteikušies uz ilgtermiņa vīzām Čehijā. Kopš kara sākuma vairāk nekā 4 miljoni bēgļu ir pametuši Ukrainu. (CNN)

Uz ziemeļiem un austrumiem no Kijivas izcēlušās "milzīgas" kaujas, paziņojis Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kļičko.Brīdinājumā iedzīvotājiem Kļičko sacīja, ka nāves risks Kijivā tagad ir "diezgan augsts".Ziņas par kaujām parādījušās pēc tam, kad Kijivas reģionālais gubernators iepriekš paziņoja, ka Krievijas spēki sāk atkāpties dažos apgabalos ap galvaspilsētu. (Sky News)

Piektdien Francijas prezidents Emanuels Makrons Francijā, Elizejas pilī ticies ar Melitopoles mēru Ivanu Fedorovu, kuru Krievijas spēki esot nolaupījuši un turējuši gūstā piecas dienas. Attēlā Melitopoles mērs ir labajā pusē trešais. Attēls: AP/Scanpix/LETA

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans žurnālistiem piektdien sacījis, ka pateiks Vladimiram Putinam, lai viņš un Volodimirs Zelenskis pārrunā jautājumu par Donbasa apgabalu un Krimu. (The Guardian)

Čerņihivas mērs Vladislavs Atrošenko paziņojis, ka Krievijas uzbrukumā iznīcināta pilsētas slimnīcas onkoloģijas nodaļa. Tas noticis tikai dažas dienas pēc tam, kad Krievija paziņoja, ka tā "krasi samazinās" savu militāro aktivitāti ap Kijivu un Čerņihivu. (CNN)

Aktuālā karte: kā Ukraina aizstāvas pret Krievijas agresiju: https://www.delfi.lv/interaktivie-stasti/karte-ka-pret-krieviju-aizstavas-ukraina-1-aprila-aktuala-informacija.d?id=54207042

Ukraina un Krievija šodien atsāka sarunas tiešsaistē - dažas dienas pēc tam, kad abas puses tikās Turcijā. Ukrainas prezidenta birojs, kurš atsaucās uz Ukrainas sarunvedēju Mihailo Podoļaku, apstiprināja, ka sarunas ir notikušas, bet nesniedza sīkāku informāciju. (Sky News)

Kijiva komentējusi informāciju par degušo naftas bāzi Krievijas pilsētā Belgorodā. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba sacījis, ka viņš nevar nedz apstiprināt, nedz noliegt Ukrainas armijas iesaisti uzbrukumā, kas noticis piektdien no rīta, jo viņa rīcībā nav visa pieejamā militārā informācija. (The Guardian)

Vladimirs Putins piektdien aizvadīs telefona sarunu ar savu Turcijas kolēģi Radžepu Tajipu Erdoganu, paziņojis Kremlis. Abu līderu saruna notiks pēc tam, kad Turcija otrdien Stambulā uzņēma delegācijas no Kijevas un Maskavas. Abas puses Turcijā aizvadīja sarunas, kuru mērķis ir rast risinājumu konfliktam Ukrainā. Erdogans, kurš ceturtdien aizvadīja sarunu ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenskiu, sacīja, ka Ankara ir gatava kļūt par Ukrainas drošību garantējošu valsti. (Al Jazeera)

Sarptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) ģenerāldirektors Rafaels Grosi sacījis, ka viņš pēc iespējas ātrāk organizēs misiju uz Čornobiļas atomelektrostaciju. Paziņojums sekojis pēc Ukrainas valdības apgalvojuma par Krievijas spēku aiziešanu no minētās teritorijas, lai gan daži vēl aizvien turpat ir palikuši, vēsta "The Guardian". https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1509832578408329217?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1509832578408329217%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fapr%2F01%2Frussia-ukraine-war-latest-news-germany-rejects-putins-gas-supply-blackmail-russia-drawing-on-forces-from-georgia-uk-says-live

Aptuveni 2000 civiliedzīvotāju atrodas evakuācijas autobusos, kas dodas no piekrastes pilsētas Berdjanskas uz Ukrainas valdības kontrolēto pilsētu Zaporižju, vedot civiliedzīvotājus, kas evakuējas no aplenktās Mariupoles pilsētas. "Evakuācijas konvojs atstāja Berdjansku, lai dotos uz Zaporižju," teikts Mariupoles pilsētas domes paziņojumā. "42 autobusiem, kurus pavada Sarkanā Krusta un SES (Valsts ārkārtas situāciju dienesta) transportlīdzekļi, ir pievienojušies daudzi privātie transportlīdzekļi. Šodien mēs sagaidām, ka ieradīsies rekordliels Mariupoles iedzīvotāju skaits." (CNN)

Austrālija atvēlēs papildu 25 miljonus Austrālijas dolāru (17 miljonus eiro) Ukrainas armijas atbalstam. https://www.delfi.lv/news/arzemes/australija-palielinas-militaro-palidzibu-ukrainai.d?id=54206528

Ukrainas brīvprātīgie radījuši tīmekļa vietni angļu valodā “Help Ukraine Online”, kurā apkopotas dažāda veida iespējas palīdzēt Ukrainai un ziedot naudu, kā arī informācija par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Vietnes adrese: helpukraineonline.comhttps://helpukraineonline.com/

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs sacīja, ka pēc šonedēļ notikušajām miera sarunām starp Ukrainu un Krieviju "apstiprināti plāni" vēl nav konkretizēti, taču sarunām "jāturpinās". Ministrs piebilda, ka ir "kustība" saistībā ar Ukrainas gatavību atzīt, ka tā nevar būt daļa no kāda starptautiska bloka un ka tai nevar būt kodolieroči. Viņš arī apgalvoja, ka no ukraiņiem ir "daudz lielāka izpratne" par Krievijas nostāju attiecībā uz Donbasu un Krimu. (Sky News)

Vēl par uzbrukumu naftas bāzei Krievijas Belgorodā. Kremlis paziņojis, ka šis uzbrukums nerada komfortablus apstākļus miera sarunu turpināšanai. Preses pārstāvis piebilst, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir informēts par notikušo un saka, ka tiek darīts viss, lai reorganizētu degvielas piegādes ķēdi. (BBC)

Lai noslēgtu līgumu par Ukrainas drošības garantijām, vispirms ir nepieciešama pilnīga Krievijas okupācijas spēku iziešana no Ukrainas teritorijas, sacījis Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja vietnieks Kirils Timošenko. Pēc Timošenko teiktā, drošības garantijas darbotos pēc NATO modeļa - ja notiek jebkāda veida agresija pret Ukrainu, valstīm, kuras sniegušas drošības garantijas, vajadzētu dot ieročus un nosūtīt savu karaspēku, ziņo UNIAN. Pagaidām nav panākta konkrēta vienošanās ar Krieviju par šāda modeļa izveidi.

Degošā naftas bāze Krievijas Belgorodā. Apgabala gubernators apgalvo, ka rezervuārus apšaudījuši Ukrainas helikopteri, šo ziņu patiesumu gan pagaidām nav iespējams pārbaudīt. Belgoroda atrodas 30 kilometrus no Ukrainas robežas un 60 kilometrus no Harkivas. (Foto: AFP/Scanpix/LETA)

Ukrainas amatpersonas ziņo par teritoriju atgūšanu Kijivas apkārtnē un arī Hersonas reģionā valsts dienvidos. Brovaru - pilsētas, kas atrodas tieši uz ziemeļaustrumiem no Kijivas -mērs sacīja, ka Krievijas karaspēks ir atstājis visus apkārtējos rajonus. "Ukrainas bruņotie spēki šodien veiks noteiktas attīrīšanas operācijas," Ukrainas televīzijai norādīja Igors Sapoško. Brovari nekad nebija nonākuši pilnīgā okupantu spēku kontrolē, neskatoties uz smagajām kaujām blakus esošajos ciematos. Arī Kijivas apgabalā Ukrainas spēki "atbrīvojuši" Višhorodas pilsētu tieši uz ziemeļiem no Ukrainas galvaspilsētas, paziņojis Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs. Hersonas apgabala dienvidos Ukrainas spēki ir ieņēmuši 11 pilsētas un ciemus, piebilda Arestovičs. (BBC)

Ukrainas Aizsardzības ministrija publicējusi atjauninātu informāciju par Krievijas karaspēka zaudējumiem. Starp tiem esot 17 700 karavīri, 625 tanki, 143 lidmašīnas un 131 helikopters. https://twitter.com/DefenceU/status/1509819655145373734

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs devies uz vizīti Indijā. Paziņojumā, kas izplatīts pirms Lavrova sarunām ar savu Indijas kolēģi Subrahmaņamu Džaišankaru, Krievijas ministrs sacīja, ka Maskava atzinīgi novērtē Indijas reakciju uz karu Ukrainā. "Mēs novērtējam, ka Indija šo situāciju uztver, balstoties uz visiem faktiem, nevis tikai vienpusēji," sacīja Lavrovs. (BBC)

Novosibirskas opera atcēlusi 2. jūnijā plānoto pasaulslavenā krievu soprāna Annas Ņetrebko koncertu, jo viņa nosodījusi Krievijas iebrukumu Ukrainā. https://www.delfi.lv/kultura/news/music/novosibirskas-opera-atcel-netrebko-koncertu-saistiba-ar-vinas-nosodijumu-karam-ukraina.d?id=54206086

Kadri no aplenktās Mariupoles pilsētas:

Ukrainas parlaments vietnē "Twitter" ir publicējis ziņu par bojā gājušajiem pēc raķešu uzbrukuma Mikolajivas administrācijas ēkai – 23 mirušie tika atrasti zem gruvešiem, bet viens nomira pēc nogādāšanas slimnīcā.https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1509799852120625167?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1509799852120625167%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fapr%2F01%2Frussia-ukraine-war-latest-news-germany-rejects-putins-gas-supply-blackmail-russia-drawing-on-forces-from-georgia-uk-says-live

Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ nogalināti 153 un ievainoti 245 bērni, paziņoja Ukrainas ģenerālprokuratūra. (Al Jazeera)

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā okupācijas spēki ir iznīcinājuši vismaz sešas klētis, kurās glabājās dažāda labība, ziņo informācijas aģentūra "Reuters".Ukraina ir viena no svarīgākajām graudaugu eksportētājvalstīm pasaulē. Tā apgādā ne tikai Eiropu, bet arī Āfriku un Tuvajos Austrumus. Papildus tiek ziņots, ka Krievijas jūras spēki bloķējot Ukrainas pieeju Melnajai jūrai, neļaujot nosūtīt graudus un citas preces. Pēc kādas ASV amatpersonas teiktā, Krievijas veiktās darbības izraisīs minēto preču iztrūkumu, kas nozīmīgi paaugstinās cenas Āfrikā un Tuvajos Austrumos. Vairumam valstu šajā reģionā ir vāja ekonomika. Krievijas darbības varētu izraisīt pārtikas krīzi.

Depardjē, kurš izsenis zināms kā Vladimira Putina slavinātājs, publiski paudis nosodījumu Krievijas darbībām Ukrainā. Aktieris tur notiekošo nosaucis par "trakām pārmērībām". https://www.delfi.lv/izklaide/slavenibas/aktieri/putina-draugs-zerars-depardje-karu-ukraina-nosauc-par-trakumu.d?id=54205634

Ukrainas veselības ministra vietnieks Oleksijs Laremenko sacīja, ka Krievijas spēki turpina veikt uzbrukumus pret dzīvojamiem rajoniem, slimnīcām un sociālo infrastruktūru visā valstī. "Dažos reģionos humānās palīdzības koridori nedarbojas, un mēs nevaram vest uz pilsētām zāles, ūdeni un pārtiku - īpaši Mariupolē, Čerņihivā un dažās citās pilsētās," viņš sacīja. (Sky News)

Mariupoles mēra palīgs Petro Andrjuščenko izteicies, ka aplenktā Ukrainas dienvidu pilsēta joprojām ir slēgta ikvienam, kas mēģina tajā iekļūt, un apstākļi ir "ļoti bīstami" ikvienam, kas mēģina pamest pilsētu, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".

Pirmie algotņi no Sīrijas ir atbraukuši cīnīties Krievijas-Ukrainas karā, raksta "The New York Times". Starp iesaistītām personām vismaz 300 esot no Sīrijas armijas divīzijām, kuri Sīrijas pilsoņa kara laikā cīnījušies tās valsts prezidenta Bašara al Asada pusē. Pilsoņu kara dēļ Tuvo Austrumu valstī ir liela ekonomiskā krīze. Algotņi, kuri ir guvuši pieredzi kaujas laukā, šādi izmanto iespēju, lai nopelnītu sev iztiku. (UNIAN)

Par svarīgāko īsumā: Krievijas iebrukums Ukrainā turpinās jau 37. dienu. NATO brīdina, ka Krievija nevis atvelk spēkus no Kijivas apgabala, bet gan pārgrupējas. ASV amatpersonas ziņo, ka pārgrupēšanās varētu notikt Baltkrievijā. Savukārt Donbasā, kur tiek prognozēta Krievijas uzbrukumu pastiprināšanās, jau novērotas smagas artilērijas apšaudes. Turpinās centieni glābt civiliedzīvotājus. Krievijas sola piektdien pēc Francijas un Vācijas lūguma atvērt evakuācijas koridoru no ielenktās Mariupoles uz Zaporižju. Smagi cietušajā pilsētā joprojām atrodas vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Savukārt ceturtdien Krievijas spēku kontrolpunktā apturēti evakuācijas autobusi, kas devušies uz Mariupoli, kā arī nolaupītas 14 tonnas humānās palīdzības, kas vesta uz Melitopoli, paziņoja Ukrainas pagaidu okupēto teritoriju reintegrācijas ministre Irina Vereščuka. Krievija uz Ukrainu pārvieto karavīrus no okupētajām Gruzijas daļām, ziņo britu izlūkdienesti. Krievijas karavīri Gruzijā atrodas kopš 2008. gada, kad Maskava iebruka šajā valstī. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atcēlis no amatiem divus ģenerāļus, kas neesot bijuši uzticīgi Ukrainai. Ģenerāļu “nodevēju” vārdi netiek atklāti, taču zināms, ka tie strādājuši drošības dienestā, atzīmē “Sky News”. Krievijas spēki pametuši Čornobiļas atomelektrostacijas (AES) teritoriju, ziņo Ukrainas atomenerģētikas kompānija “Enerhoatom”. Okupanti līdzi paņēmuši datorus un sadzīves tehniku. Par nespēju paredzēt Krievijas iebrukumu Ukrainā ir atlaists Francijas militārā izlūkdienesta vadītājs, ziņo BBC. Krievijas Belgorodas apgabala gubernators apsūdzējis Ukrainu, ka tās helikopteri piektdien no rīta apšaudījuši naftas bāzi Belgorodā. Šie paziņojumi pagaidām nav pārbaudāmi, bet jau ziņots, ka naftas bāzē izcēlies ugunsgrēks. Pirms divām dienām Belgorodā dega munīcijas noliktava. Belgoroda atrodas aptuveni 30 kilometrus no Ukrainas robežas un 60 kilometrus no Ukrainas pilsētas Harkivas.

ES parlamenta prezidente Roberta Metsola sociālajos tīklos paziņojusi, ka ir ceļā uz Kijivu. https://twitter.com/EP_President/status/1509629896229888006

Krievijas Drošības padomes sekretāra vietnieks Dmitrijs Medvedevs brīdinājis, ka nākotnē lauksaimniecības preces tiks eksportētas tikai draugiem. "Par laimi, mums [draugu] ir daudz, un viņi nav ne Eiropā, ne Ziemeļamerikā." Maskava jau ir aizliegusi vairumu Rietumos ražotās pārtikas pēc Krimas aneksijas 2014. gadā. (The Guardian)

Krievijas Ārlietu ministrijas vecākā amatpersona brīdinājusi, ka Krievija atbildēs uz Eiropas Savienības uzliktajām sankcijām un ka Briselē sapratīs - sadursme ar Maskavu nav viņu interesēs. (The Guardian)

Ukrainas aizsardzības ministra vietniece sacīja, ka Krievija "mēģina koncentrēt" raķešu sistēmas Baltkrievijas dienvidaustrumos, lai tās varētu izmantot pret Ukrainu. "Ienaidnieks neatsakās no plāniem pilnībā ieņemt Doņeckas un Luhanskas apgabalus," ceturtdien sacīja aizsardzības ministra vietniece Hanna Maliāra. Ukrainas spēki redz Krievijas raķešu sistēmas, kas tiek nosūtītas netālu no Gomeļas pilsētas Baltkrievijā, sacīja Maliāra. "Ienaidnieks mēģina tās [raķešu sistēmas] tur koncentrēt (..) saistībā ar plāniem veikt raķešu triecienus vai izmantot tās kā šantāžas un iebiedēšanas instrumentu. Tāpēc Baltkrievijas teritoriju turpina aktīvi izmantot Krievija, lai īstenotu agresiju," viņa sacīja. (CNN)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien savā videouzrunā sacīja, ka Ukrainai ir vajadzīgs lielāks partneru atbalsts tieši tagad, kad Krievijas karaspēks koncentrē papildu spēkus atsevišķos virzienos. "Es šodien vērsos pie mūsu partnervalstu parlamentiem - Austrālijas, Nīderlandes, Beļģijas. Jutu pilnīgu atbalstu. Gaidu konkrētus soļus. Aicināju vēl pastiprināt sankcijas pret Krievijas Federāciju. Spiest uz agresoru vajag tik ilgi, līdz agresija izsīks," teica Zelenskis. (LETA)

Ukraina pēdējās diennakts laikā paziņojusi par virkni atgūtu apdzīvotu vietu atgūšanu. Tvitera kontā, kur tiek publicētas dažādas ar karu saistītas kartes, atzīmēti 40 punkti, par kuru atbrīvošanu ziņo Ukraina. https://twitter.com/Nrg8000/status/1509738284448382981

Jaunākā izlūkošanas informācija par Krievijas invāziju Ukrainā, ko publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Ukrainas spēki ir atguvuši kontroli pār Slobodas un Lukašivkas ciematiem uz dienvidiem no Čerņihivas un atrodas pie viena no galvenajiem piegādes ceļiem starp šo pilsētu un Kijivu. Ukraina arī turpinājusi veikt veiksmīgus, bet ierobežotus pretuzbrukumus uz austrumiem un ziemeļaustrumiem no Kijivas. Gan Čerņihiva, gan Kijiva ir pakļautas nepārtrauktiem gaisa un raķešu uzbrukumiem, neskatoties uz Krievijas apgalvojumiem par aktivitātes samazināšanu šajos apgabalos. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1509760754395885570

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ceturtdien ieradies Ņūdelī, lai satiktos ar Indijas premjerministru Narendru Modi. Šonedēļ Lavrovs ir ticies arī ar Ķīnas ārlietu ministru Vangu Ji, lai apspriestu Ukrainas konlikta gaitu un veicinātu turpmāko sadarbību starp abām valstīm. (BBC)

Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (IAEA) apgalvo, ka Krievijas spēki esot pametuši Čornobiļas zonu, nododot darbu Ukrainas personāla rokās. Šo informāciju aģentūrai nodeva Ukrainas valdība, taču tā nespēja apstiprināt sniegto informāciju. (BBC)

Baltkrievijas medijs "Nexta" mikroblogošanas vietnē "Twitter" ir publicējis video, kurā, šķietami, deg naftas bāze Krievijas pilsētā. Belgoroda atrodas 30 kilometrus no Ukrainas robežas. Pilsētas apgabala administrāciajs vadītājs esot apsūdzējis Ukrainas armiju. Kijiva par notikumu neuzņemas vainu. (BBC) https://twitter.com/nexta_tv/status/1509736860352147465?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1509736860352147465%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60949706

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis diviem ģenerāļiem atņēmis viņu dienesta pakāpes. Zelenskis izteicies, ka "kaut kas traucēja viņiem noteikt, kur atrodas viņu dzimtene" un ka bijušie ģenerāļi "pārkāpuši karavīra zvērestu būt uzticīgiem Ukrainas tautai". Bijušo ģenerāļu vārdi netiek publicēti, taču zināms, ka abi strādājuši Ukrainas drošības dienestā. (Sky News)

Ukrainas prokuratūra esot atvērusi 3547 krimināllietas pret Krievijas okupācijas spēkiem. Par to mikroblogošanas vietnē "Twitter" rakstījis Ukrainas prezidenta biroja padomdnieks Mihailo Podoļaks, kur viņš arī pieminējis, ka vissmagākie noziegumi ir iedzīvotāju slepkavība, agresija, vardarbība pret bērniem un spīdzināšana. https://twitter.com/Podolyak_M/status/1509480702336716801?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1509480702336716801%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-live-news-germany-rejects-putin-gas-supply-demands-as-blackmail-148-children-killed-in-russian-airstrikes-un-prepares-to-visit-chernobyl-12541713

Krievijas propagandas mediji ziņo, ka Belgorodā degošo naftas bāzi, par ko ziņots piektdienas agrā rītā, apšaudījuši divi Ukrainas helikopteri. Pirms divām dienām Belgorodā jau dega munīcijas noliktava. Ukraina nav uzņēmusies atbildību par šiem incidentiem.

Ukrainas armijas Ģenerālštābs ziņo, ka Krievijas kolonnās, kas no Kijivas apgabala ziemeļiem dodas Baltkrievijas virzienā, ir arī okupētajās teritorijās nolaupīts civilais transports – kravas auto, autobusi, mikroautobusi, vieglās mašīnas. Tiek izvests arī salaupītais īpašums. Savukārt okupētajās teritorijās iebrucēji ierobežo iedzīvotāju pārvietošanos, iemitinās viņu mājās un dzīvokļos, nodarbojas ar marodierismu un vardarbību. Atsevišķās vietās okupanti mēģina uzņēmējiem uzspiest norēķinus par precēm un pakalpojumiem rubļos, ziņo Ģenerālštābs. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/285205550459197&show_text=true&width=500

Hostomeļas lidlauks ar pasaulē lielākās lidmašīnas “Mirya” angārs pēc okupācijas un kaujām.

Video no Čerņihivas apgabala Novajabasaņas ciema, kur ceturtdien ienāca Ukrainas spēki. Vietējie iedzīvotāji sveic karavīrus. “Kā mēs jūs gaidījām,” saka kāda sieviete.

Kopš 24. februāra Krievijas spēki pret Ukrainu izšāvuši 1370 raķetes. Okupantu apšaudēs gājuši bojā 148 bērni. Vairāk nekā 10 miljoni ukraiņu pametuši savas mājas. Iebrucēji iznīcinājuši 15 lidostas, ziņo Aizsardzības ministrija. https://twitter.com/DefenceU/status/1509590509093892101?ref_src=twsrc%5Etfw

Gruzija ir pievienojusies starptautiskajām ekonomiskajām sankcijām pret Krieviju, televīzijas CNN ēterā paziņoja Gruzijas prezidente Salome Zurabišvili.

Luhanskas apgabala Kara administrācijas vadītājs Sergejs Gaidars rekomendē apgabala iedzīvotājiem tuvākajā laikā evakuēties uz drošākiem reģioniem vai ārzemēm, jo tiek prognozēta karadarbības pastiprināšanās. Okupanti centīsies ieņemt Luhanskas un Doņeckas apgabalus to ģeogrāfiskajās robežās, lai varētu ziņot par “visu uzdevumu izpildi”, viņš norāda. (Liga.net)

Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Anna Maļara uzskata, ka Krievija nav atteikusies ne no viena sava mērķa, bet spēku atvilkšana no Kijivas un Čerņihivas apgabaliem ir Ukrainas armijas darba rezultāts, nevis labprātīgs okupantu solis. (Liga.net)

Ukraina saņēmusi pirmo aprīkojumu jaundzimušajiem, lai varētu glābt viņu dzīvības bumbu patvertnēs, intervijā laikrakstam “Zeit” atklājusi Ukrainas pirmā lēdija Jeļena Zelenska. Pateicoties organizācijai “Ārsti bez robežām”, pirmos inkubatorus jau saņēmusi bērnu slimnīca Mikolajivā. Ukrainā jau tūkstošiem bērnu ir dzimuši bumbu patvertnēs un mediķiem ne vienmēr šajos apstākļos ir iespēja sniegt pienācīgu palīdzību un glābt bērnu dzīvības, norāda Zelenska. (Liga.net)

Okupētajā Melitopolē daži māju vecākie sākuši sadarboties ar okupantiem un sagatavo viņiem sarakstus ar tukšajiem dzīvokļiem, norādot arī, kuros dzīvojušas militārpersonas un ierēdņi, raksta Melitopoles mērs Ivans Fjodorovs. Tukšos dzīvokļus ieņemot Krievijas armijnieki. Visi kolaborantu vārdi ir zināmi un tiek atvērtas krimināllietas, norāda mērs.

Okupanti no Čornobiļas AES nav aizgājuši ar tukšām rokām – ir aiznesti datori un sadzīves tehnika, paziņoja par piesārņoto zonu atbildīgās valsts aģentūras vadītājs Jevgēnijs Kramarenko. “Viņi ir nozaguši vairāk vai mazāk vērtīgas lietas – datorus, kafijas automātus, tējkannas, dažus konteinerus ar īpašumu, kas atradās Čornibiļas AES,” Kramarenko citē medijs “Liga.net”. AES teritorijā pēc apskates okupantu karavīri nav atrasti, bet tur atrodas 59 stacijas darbinieki.

Krievijas pilsētā Belgorodā piektdienas, 1. aprīļa, rītā deg naftas bāze, paziņojis Belgoroddas apgabala gubernators Vjačeslavs Gladkovs. Atgādinām, ka aizvakar Belgorodā dega liela munīcijas noliktava.

Ukrainas spēki aizvadītajā diennaktī atbrīvojuši 11 apdzīvotas vietas Hersonas apgabalā, paziņojusi Ukrainas aizsardzības ministrija. Operācijas laikā iegūta arī trofejas tehnika, tostarp tanks T-64 ar pilnu kaujas komplektu, kājnieku kaujas mašīna BMP-2, desanta kaujas mašīna BMD-2, atstāsta aģentūra UNIAN.

Ceturtdien Krievijas spēki konfiscējuši 14 tonnas humānās palīdzības no evakuācijas autobusiem, kas bijuši ceļā uz Melitopoli Ukrainas dienvidos. Pavisam pārtika un medikamenti izlaupīti no 12 autobusiem, paziņoja Ukrainas uz laiku okupēto teritoriju reintegrācijas ministrs Vereščuks. Tāpat Krievijas spēki apturējuši 45 autobusus, kas caur Berdjansku devušies evakuēt cilvēkus no Mariupoles. No Mariupoles ar privāto transportu ceturtdien izdevies evakuēties 631 cilvēkam. Vēl 827 izbraukuši no Berdjanskas, Enerhodaras, Melitopoles un citām apdzīvotām vietām Zaporižjas apgabalā. Krievijas spēki sola piektdien atvērt evakuācijas koridoru no Mariupoles uz Zaporižju. Ielenktajā Mariupolē joprojām atrodoties ap 100 tūkstošiem civiliedzīvotāju. (CNN)

Labrīt, cienījamie lasītāji! Turpinām sekot notikumiem Ukrainā. Par to, kas notika vakar, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraini-no-okupantiem-attira-kijivas-un-cernihivas-apkartnes-teksta-tiesraide.d?id=54200332