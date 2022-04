Krievijas iebrukums Ukrainā. 42. diena (06.04.2022). Teksta tiešraides arhīvs

Krievijas iebrukums Ukrainā turpinās jau 42 dienas. Tāda mēroga brutalitāte Eiropā nav pieredzēta kopš Otrā pasaules kara un rada draudus ne tikai Ukrainai, brīdina NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs. Savukārt ASV sola vēl vairāk palielināt militāro atbalstu, piešķirot Ukrainai prettanku raķetes "Javelin" vēl 100 miljonu dolāru vērtībā. Turpinām sekot notikumiem.

Ads disabled

Krievijas iebrukums Ukrainā. 42. diena (6.04.2022)

Cienījamie "Delfi" lasītāji, šovakar teksta tiešraidi par Krievijas asiņaino iebrukumu Ukrainā un ar to saistītajiem notikumiem pārtraucam. Rīt no rīta mūsu komanda turpinās sekot notiekošajam, lai informētu par svarīgāko.

Krievijas spēki sākuši spēcīgi "stumties" no dienvidiem un arī no ziemeļiem uz Apvienoto spēku operācijas zonu (līdzšinējo Donbasa fronti, kura lielākoties ir noturēta), vakara video uzrunā norāda Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs. "Viņi cenšas pilnībā īstenot mūsu karaspēka ielenkšanas plānu. Viņi strādā "no sirds": strādā aviācija, artilērija, strādā raķešu karaspēks, viss nāk. Principā ziemeļos viņi jau ir panākuši zināmu progresu Slavjanskas un Kramatorskas virzienā," stāsta Arestovičs. "Un dienvidos arī ļoti spēcīgs spiediens. Paskatīsimies, kas notiks. Neviens negaidīja, ka būs viegli. (..) Karš – viņi strādā pa mums, mēs strādājam pretī," viņš skaidro.

Baltkrievijas varasiestādes ziņo par trīs tā dēvēto baltkrievu dzelzceļa partizānu aizturēšanu. Terorismā apsūdzētie vīrieši iznīcinājuši un bojājuši dzelzceļa infrastruktūru, lai kavētu Krievijas armijas tehnikas transportēšanu, izmantojot Baltkrievijas dzelzceļa tīklu. https://twitter.com/visegrad24/status/1511726685246431237

ASV uzskata, ka spēs identificēt Krievijas vienības, kas veica zvērības Ukrainas galvaspilsētas Kijivas piepilsētā Bučā, Ukrainā, ziņojot kāda ASV amatpersona. Viņš atzīmējis, ka iesaistīto personu identificēšana ASV izlūkdienestiem esot "ārkārtīgi augsta prioritāte. Izlūkošanas datu vākšana un analīze, izmantojot visus pieejamos rīkus un līdzekļus notiekot jau kopš zvērību nākšanas gaismā. (CNN)

Ukraina no ASV jau saņēmusi 100 "AeroVironment" ražotos "Switchblade" dronus. Tieši šo dronu lietošanai ukraiņu karavīri apmācīti uz vietas ASV. (Babel)

Tā izskatās Ukrainas spēku atgūtā Borodjanka, kuru pēc vietējo iedzīvotāju slaktiņa nedēļas nogalē pameta Krievijas spēki, atkāpjoties uz Baltkrieviju. Pirms kara mazpilsētā dzīvoja ap 13 000 iedzīvotāju. https://twitter.com/DefenceU/status/1511675504428044288

Ukrainas varas iestādes nevar evakuēt Krievijas okupētajā Izjumā iesprostotos, ne arī nosūtīt uz turieni humāno palīdzību, paziņojis Harkivas apgabala gubernators Oļehs Sinegubovs. Iedzīvotājiem Izjumā, kas atrodas Krievijas spēku ceļā uz Donbasa reģionu, ir ļoti ierobežota piekļuve pārtikai un ūdenim. (Sky News) Otrdien iebrucēji pilsētā nogalinājuši 93 civiliedzīvotājus, kuri no Izjumas centušies izbēgt, paziņoja Ukrainas parlamenta deputāte Lesija Vasiļenko.

Ukrainas Bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība "Austrumi" ievietojusi attēlu ar iznīcinātu Krievijas karaspēka bāzi. Vienā angārā glabātas aptuveni 50 militārās tehnikas vienības un tās visas ir sadegušas, atzīmē pavēlniecības pārstāvji. https://www.facebook.com/otueast/posts/690290659063344&show_text=false&width=500

Ukrainas otrajā lielākajā pilsētā Harkivā vietējos "Telegram" kanālos ziņo par atsāktu apšaudi. Artilērijas šāviņi trešdienas vakarā krītot arī apgabala dienvidu pilsētā Lozovā. Tās iedzīvotāju evakuāciju Ukrainas varasiestādes šodien izziņoja saistībā ar iespējamu Krievijas ofensīvu tās virzienā, lai lenktu Kramatorsku un Slovjansku.

Ķīnas valsts naftas pārstrādes uzņēmumi izvairās no jaunu Krievijas naftas iepirkumu līgumu slēgšanas, neraugoties uz lielajām tiem piedāvātajām atlaidēm, ziņo "Reuters". Atturība sekojot Pekinas aicinājumam būt piesardzīgiem, pieaugot Rietumu sankcijām pret Krieviju.

Pār Irpiņas upi tiek atjaunots tilts starp Kijevu un piepilsētu Irpiņu, kura smagi cieta Krievijas spēku uzbrukumā.

ASV prezidents Džo Baidens trešdien uzrunas laikā Vašingtonā runāja par zvērībām Ukrainas pilsētā Bučā. Viņš mudināja valstis "sanākt kopā, lai sauktu vainīgos pie atbildības", raksta "Sky News". Ukrainā patlaban "nenotiek nekas mazāks par lieliem kara noziegumiem", viņš uzsvēra, skaidri norādot uz Krievijas prezidenta Vladimira Putina atbildību par notiekošo.

ASV sankcijām līdz ar Putina meitām un ārlietu ministra Sergeja Labvrova ģimeni pakļauts arī premjers Mihailam Mišustins un Krievijas Drošības padomes locekļi, kuru vidū ir arī eksprezidents un ekspremjers Dmitrijs Medvedevs. "Šīs personas ir iedzīvojušās bagātībā uz krievu tautas rēķina. Dažas no tām ir atbildīgas par atbalsta sniegšanu, kas vajadzīgs Putina kara uzturēšanai Ukrainā. Šis nogriež viņus no ASV finanšu sistēmas un iesaldē jebkādus viņu aktīvus ASV," teikts Baltā nama paziņojumā. Baltais nams arī paziņoja, ka nosaka "pilnībā bloķējošas" sankcijas Krievijas lielākajām valsts un privātajām bankām "Sberbank" un "Alfa Bank", kā arī aizliedz jebkādas jaunas ASV investīcijas Krievijā. (LETA)

Pēc noteiktajām sankcijām Krievijas iedzīvotāji atliek lielākus pirkumus, kā arī vietējie autoražotāji nesaņem komplektējošās daļas no ārvalstīm. https://www.delfi.lv/auto/zinas/jaunu-auto-tirdznieciba-krievija-marta-sarukusi-par-63.d?id=54221750

Kara ilgumu ir neiespējami paredzēt, bet Ukraina var uzvarēt, pausts Pentagona ziņojumā. "Fakts, ka [Krievija] koncentrēsies mazākā ģeogrāfiskā apgabalā, noteikti rada iespēju, ka vardarbība turpināsies. Šajā Ukrainas daļā tā varētu pat pastiprināties," norādījis Pentagona preses sekretārs Džons Kirbijs. Tomēr Ukraina "absolūti var uzvarēt karā", par ko liecina Putina nespēja sasniegt savus stratēģiskos mērķus, viņš uzsvēris. "Mariupole joprojām nav ieņemta. Viņa spēki no Kijevas ir izvesti. Viņa spēki no Čerņihivas ir izvesti. Viņi nav ieņēmuši Harkivu. Viņi nav ieņēmuši Mikolaju dienvidos,” sacīja Kirbijs. (CNN)

Portugāle "tuvākajā nākotnē" nosūtīs Ukrainai kara materiālus gan aizsardzības, gan uzbrukuma ieročus, atklājis Portugāles ārlietu ministrs Žuau Gomess Krevinju. "Portugāle ir atbalstījusi Ukrainu un jau ir nosūtījusi 60 līdz 70 tonnas militārās kravas," uzsvēra Gomess Krevinju. Tagad tiks nosūtīta "munīcija un ieroči". (Observador)

Video iemūžināta viena no Krievijas okupācijas spēku pozīcijām Čorņobiļas īpašajā zonā, tostarp pie tā dēvētā īpaši radioaktīvā Sarkanā meža, kur karavīri rakuši tranšejas un padziļinātas pozīcijas bruņutehnikai. Rakšanas laikā viņi ne tikai pacēla gaisā radioaktīvā zemes slāņa putekļus, bet tajos arī nedēļām uzturējās. Visticamāk, lielākais vairums no viņiem neko par Čornobiļas avāriju un šo teritoriju nav zinājuši, ņemot vērā, ka Čornobiļas atomelektrostacijas avārija ir viena no tām vēstures neglaimojošākajām epizodēm, kuru Krievija jau aptuveni 20 gadus izvairās pieminēt, tostarp par to nemāca skolās un gandrīz neko nestāsta Kremļa kontrolētajos medijos. Iepriekš ziņots, ka no radiācijas izraisītas saslimšanas vismaz viens karavīrs esot gājis bojā. https://twitter.com/eskelinen_antti/status/1511604470286675974

ASV Valsts sekretārs šodien preses konferencē uzsvēra, ka šis ir svarīgs moments NATO aliansei. Viņš atzīmēja, ka Rietumi bija nolēmuši darīt trīs lietas, ja Krievija izšķirtos vērst "šo šausminošo agresiju pret Ukrainu". "Pirmais no tiem bija atbalstīt mūsu Ukrainas partnerus - mēs to darām. Otrkārt, mēs apņēmāmies izdarīt ārkārtēju spiedienu uz Krieviju - mēs to darām. Trešā lieta bija stiprināt mūsu pašu NATO alianses aizsardzību, un mēs to darām," viņš uzsvēra. (Sky News)

Harkivas apgabala militārās administrācijas vadītājs Oļehs Siņegubovs trešdien paziņojis, ka varasiestādes piesardzības nolūkos evakuēs divas pilsētas reģiona dienvidu daļā - Lozovu un Barvinkovu. (CNN) Iepriekš Barvinkova, kas atrodas uz dienvidiem no okupantu ieņemtās Izjumas, tikusi minēta kā ticamākais nākamais Krievijas Bruņoto spēku uzbrukuma mērķis, lai lenktu Kramatorsku un Slovjanku.

Krievijas spēki okupētajās teritorijās mērķtiecīgi cenšas iznīcināt lauksaimniecības nozari – mīnē laukus, izzog lauksaimniecības tehnikas noliktavas. Tehnika tiek nosūtīta uz kopš 2014. gada okupēto Krimas pilsētu Džankoju, kā arī Čečeniju, ziņojot valsts tiesībsardze Ludmilla Deņisova. Aizvadītajā nedēļas nogalē okupantu spēki no to kontrolēto teritoriju rūpnīcām izved tehniku un īpašo aprīkojumu, sākotnēji to arī galvenokārt nosūtot uz Džankoju, viņa atzīmējusi. (Babel)

Aizvadītās nedēļas nogalē, kad pasaule uzzināja par Krievijas karavīru Kijivas piepilsētā Bučā pastrādātajiem šausmu darbiem, sistemātiski slepkavojot vietējos iedzīvotājus, kāds Vācijā dzīvojošs krievs, kuram pieder autoserviss, nolēma sarīkot atbalsta braucienu Krievijai. Vairāki simti auto devās parādē pa Vācijas galvaspilsētas Berlīnes ielām ar Krievijas un PSRS karogiem, "Z" simboliem un dažādiem saukļiem. Pēc parādes autoservisa īpašnieka telefons ir "karsts" no Ukrainas atbalstītāju zvaniem, bet viņa servisa "Google" vietne uz laiku pārvērsta Krievijas kara noziegumu fotogalerijā (šobrīd palikuši tikai daži paša autoservisa pievienoti foto). Bučā notikušo viņš tagad sauc par traģēdiju, un apgalvo, ka, ja tā būtu notikusi pirms parādes, braucienu būtu atcēlis. https://twitter.com/MariiaMakeeva/status/1511593591109468162

Krievijas militārpersonas okupētajā Hersonā nolaupījušas kādu teritoriālās aizsardzības vienības karavīru ar sievu un dēlu. Viņi vietējā policijas iecirknī nogādāti ar maisiem uz galvas, kur tikuši nopratināti un piekauti, paziņojusi Ukrainas tiesībsardze Ludmilla Deņisova. Aizturēts arī vietējā lauksaimniecības uzņēmuma "Svitanok" vadītājs Serhijs Maksimenko. Abas aizturēšanas saskan ar pirms trim dienām Krievijas preses aģentūras izplatītā raksta "Ko Krievijai vajadzētu darīt ar Ukrainu?" paustajām idejām, ka lielākais vairums Ukrainā dzīvojošo ir nacisti, bet īpaši jāvēršas pret jebkādos Ukrainas militārajos formējumos dienošajiem un eliti.

View this post on Instagram A post shared by Delfi LV (@delfi.lv)

ASV turpmāk nepiedalīsies G20 sanāksmēs, kurās piedalīsies Krievija, trešdien paziņojusi ASV finanšu ministre Dženeta Jelena."[Prezidents Baidens] skaidri pateica, un es viņam piekrītu, ka ar Krieviju vairs nevar sadarboties kā līdz šim ("business as usual")," sacīja Jelena. Viņa atgādināja, ka Baidens iestājas par Krievijas izslēgšanu no ietekmīgās valstu grupas. (CNN)

ANO ceturtdien balsos par Krievijas izslēgšanu no ANO Cilvēktiesību padomes.

Ukraiņus iznīcināt aicinošās mediju stratēģijas veidotājs un vadītājs ir Krievijas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Aleksejs Gromovs, norāda Ukrainas Prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks. Viņš ir koncepcijas "Ukrainas – valsts, kas neeksistē" autors, "Telegram" ierakstā pauž Podoļaks. Viņš arī atzīmē, ka galvenais vēstījuma, ka Krievija ir jāpalielina, bet ukraiņi jāiznīcina, no administrācijas puses ir bijušais prezidents Dmitrijs Medvedevs.

Oficiāli apstiprinātas sankcijas Krievijas prezidenta Vladimira Putina bērniem – divām pieaugušajām Vladimira Putina meitām, paziņojusi kāda augsta ranga Baidena administrācijas amatpersona. Pēdējais solis ir atbilde uz acīmredzamo civiliedzīvotāju masveida nogalināšanu Ukrainas Bučā, kas izpelnījusies starptautisku nosodījumu. ASV uzskata, ka daudzi Krievijas prezidenta īpašumi ir paslēpti, tostarp izmantojot radniecības saites. Sankcijas būs vērstas arī pret ārlietu ministra Sergeja Lavrova sievu un meitu. Amatpersona sacīja, ka gadījumā, ja Putins mainītu kursu Ukrainā, ASV sankcijas varētu palēnināt un, iespējams, mainīt. Tikmēr ASV prezidents Džo Baidens gatavojas parakstīt izpildrakstu, kas aizliedz jaunas investīcijas Krievijā. (Sky News)

Krievija noliedz ziņas par masveida civiliedzīvotāju slepkavībām Ukrainas pilsētā Bučā. Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāvis tagad paziņojis, ka "noziedzīgi viltoti" attēli tika inscenēti, lai izjauktu Ukrainas un Krievijas miera sarunas un attaisnotu papildu sankcijas pret Maskavu. Tas gan nav pirmais Krievijas mēģinājums noraidīt apsūdzības. Sākotnēji tās pārstāvji, pat ANO sūtnis apgalvoja, ka slepkavojuši Ukrainas spēki un tas noticis pēc tam, kad Krievijas spēki Buču pametuši. Pēc tam, kad šie meli atmaskoti ar satelītatēliem un vietējo iedzīvotāju liecībām, kā arī noslepkavoto nāves apstākļus izmeklē kriminālistikas eksperti, Krievija savu versiju par notikumiem atkal pilnībā mainījusi. Krievijas pārstāvji tagad apgalvojot, ka daudzi attēli no apgabala ir viltoti un ielās līķus spēlējot aktieri. (Sky News)

Aktuālā karte: kā Ukraina aizstāvas pret Krievijas agresiju. https://www.delfi.lv/interaktivie-stasti/karte-ka-pret-krieviju-aizstavas-ukraina-6-aprila-aktuala-informacija.d?id=54221262

Krievijas spēki ieradās Ukrainā kā kolonizatoru armija, trešdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ar video starpniecību uzrunājot Īrijas parlamentu. Viņš uzsvēra, ka Krievija nav pelnījusi atrasties starptautiskajā sabiedrībā. (LETA)

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs izteicies, ka aliansei ir jāatbalsta Ukraina, jāuztur sankcijas pret Krieviju un jāstiprina pašas aizsardzība un atturēšanas līdzekļi.Viņš norādīja, ka konflikts Ukrainā var ilgt ilgu laiku, "un mums ir jābūt tam gataviem". "Mēs neesam redzējuši nekādas pazīmes, ka prezidents Putins būtu mainījis savas ambīcijas kontrolēt visu Ukrainu un pārrakstīt starptautisko kārtību," uzsvēra Stoltenbergs. (BBC)

Mariupolē sākušas darboties Krievijas mobilās krematorijas, lai slēptu savas armijas noziegumu liecības, pavēstīja Mariupoles pilsētas padome. https://www.delfi.lv/news/arzemes/mariupole-darbojas-krievijas-mobilas-krematorijas-lai-sleptu-okupantu-noziegumus.d?id=54221152

Mariupoles mērs Vadims Boičenko vietnē "Facebook" paziņojis: "Šī [situācija Mariupolē] vairs nav Čečenija vai Alepo. Šī ir jaunā Aušvica un Maidaneka." Viņš sacīja, ka pirms nedēļas izteiktās pašas piesardzīgākās aplēses liecināja, ka dienvidu ostas pilsētā nogalināti 5000 cilvēku, taču, ņemot vērā Mariupoles lielumu un okupantu uzbrukumu radīto postījumu līmeni, bojā ies "desmitiem tūkstošu" civiliedzīvotāju, pieļāva Boičenko. (Sky News)

Vācijas kanclers Olafs Šolcs paziņojis, ka Berlīne ar Kijivu aizvada konfidenciālas sarunas par iespējamām drošības garantijām, ko tā varētu piedāvāt Ukrainai. Ukraina ir ierosinājusi atsevišķām valstīm darboties kā tās drošības garantiem. Šāds ietvars varētu būt kā alternatīva Ukrainas dalībai NATO, ņemot vērā, faktu ka Maskava kategoriski iebilst pret Kijivas pievienošanos aliansei. "Mēs risinām sarunas par garantijām ar Ukrainu," Vācijas parlamentam sacīja Šolcs. "Šīs sarunas ir konfidenciālas." (Al Jazeera)

Jurijs aprakstījis, kā Krievijas karavīrs apstādinājis viņus, un abi uzreiz pacēluši rokas. "Mēs pateicām viņiem, ka mums nav ieroču un ka nevienu neapdraudam," intervijā sacīja Ruslana dēls, turpinot: "Tad mans tēvs pagrieza galvu manā virzienā, un tajā mirklī viņu sašāva. Viņam krūtīs iešāva divas reizes, tieši sirdī. Tad viņš nokrita." https://www.delfi.lv/news/arzemes/tevu-sasava-divas-reizes-pusaudzis-par-krievu-zveribam-ukraina.d?id=54220574

Aplenktās Ukrainas ostas pilsētas Mariupoles mērs Vadims Boičenko norāda, ka humānais stāvoklis pilsētā ir "šausmīgs" un Krievijas uzbrukumi turpinās gandrīz bez pārtraukuma. Boičenko britu raidsabiedrībai BBC sacījis, ka Krievija otrdien vien pa pilsētu izšāvusi vairāk nekā 100 raķetes.

Četri bērni ir starp 89 nogalinātajiem Ukrainas galvaspilsētā kopš Krievijas iebrukuma sākuma, paziņojusi Kjivas dome. Vēl 398 cilvēki ir ievainoti un 167 dzīvojamās ēkas tikušas nopostītas Krievijas uzbrukumu rezultātā. (Sky News)

Krievijas nesen veiktās militārās stratēģijas maiņas var arī nenozīmēt, ka Putins ir atteicies no mēģinājumiem ieņemt Ukrainas galvaspilsētu Kijivu, uzskata ASV un Rietumu amatpersonas. Saskaņā ar augsta ranga aizsardzības amatpersonas teikto, Putina ilgtermiņa mērķi ir neskaidri, tomēr ASV un Eiropas amatpersonas medijam CNN pavēstījušas, ka atkārtots uzbrukums Kijivas reģionam joprojām ir iespējams, neskatoties uz Krievijas spēku atkāpšanos no teritorijām pie Ukrainas galvaspilsētas. (CNN)

Karību jūras reģionā esošā Dominika nosodījusi Krievijas karaspēka uzbrukumu zem šīs valsts karoga kuģojošam kravas kuģim, kas tika "pilnībā iznīcināts" pirms nogrimšanas Ukrainas ostā Mariupolē. Dominikas Jūras administrācija apgalvoja, ka kuģim tīši uzbrukts ar divām raķetēm, bet pirmdien citā uzbrukumā "Krievijas bruņotie spēki to spēcīgi apšaudīja". "Apkalpe ziņoja par apšaudēm, bombardēšanu un atkārtotiem raķešu uzbrukumiem, [kas izraisīja] ugunsgrēku mašīntelpā," ziņo Dominikas jūras dienesta amatpersonas. Kuģa apkalpe tika evakuēta. (CNN)

Krievija ir brīdinājusi Rietumus neveikt nekādas darbības pret Kaļiņingradu. Krievijas ārlietu ministra vietnieks Aleksandrs Gruško izteicies: "Es ļoti ceru, ka veselais saprāts Eiropā neļaus sākt nekādas spēles ap Kaļiņingradu." "Domāju, ka daudzi saprot, ka tā būtu spēlēšanās ar uguni," viņš piebilda. (Sky News)

Grieķija ir paziņojusi, ka izraida 12 Krievijas diplomātus. "Grieķijas varas iestādes ir pasludinājušas 12 Krievijas Federācijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību locekļus, kas akreditēti Grieķijā, kā "persona non grata"," teikts Grieķijas Ārlietu ministrijas trešdienas paziņojumā presei. (CNN)

Liela Krievijas ofensīva Luhanskas apgabalā, domājams, varētu sākties dažu tuvāko dienu laikā, paziņoja apgabala gubernators Serhijs Haidais. Postījumu un nāves apmēri Luhanskā varētu pārsniegt tos, kas jau redzēti Mariupolē, Bučā un Irpiņā, viņš brīdina. Jau tagad Ukrainas spēku kontrolētajās Luhanskas apgabala daļās nav atlikusi neviena slimnīca, kas nebūtu bombardēta, uzsver gubernators. Krievijas spēki pašlaik kontrolē vismaz 70% Luhanskas apgabala. (Sky News)

Krievijas spēki ar artilērijas uguni trāpījuši humānās palīdzības sadales punktam Doņeckas apgabalā, paziņojis reģiona gubernators. Uzbrukumā Vuhledaras pilsētai tika nogalināti vismaz divi civiliedzīvotāji un pieci ievainoti. (Sky News)

Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka trešdien paziņoja, ka ar Krieviju ir panākta vienošanās par 11 evakuācijas ceļiem, kuri būs atvērti trešdien. (CNN)

Pāvests Francisks nosodīja slaktiņu Bučā un noskūpstīja Ukrainas karogu, kas viņam tika nosūtīts no šīs pilsētas. "Pēdējās ziņas par karu Ukrainā tā vietā, lai sniegtu atvieglojumu un cerību, atnesa jaunas zvērības, piemēram, [ziņas par] Bučas slaktiņu," sacīja pāvests. (BBC)

Ievērojot Rietumu sankcijas pret Krieviju par tās agresiju Ukrainā, Nīderlandes muitas dienesti kuģu būvētavās arestējuši 14 jahtas, tai skaitā 12, kas vēl nav pabeigtas, trešdien paziņojusi valdība. (LETA)

Krievija apzināti rada pārtikas krīzi un izmanto badu kā "ieroci", paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. (Sky News)

Eiropas Savienība iztērējusi 35 miljardus eiro par Krievijas degvielu kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, bet Ukrainas aizsardzībai - tikai 1 miljardu eiro, sacījis ES augstākais pārstāvis ārlietās un drošības jautājumos Žuzeps Borels. "Šodien mēs pieliekam punktu [Krievijas] ogļu [importam], bet tā ir tikai mazākā daļa no likumprojekta," viņš teicis Eiropas parlamentam, ar to domājot pret Krieviju vērsto sankciju paketi, kuru potenciāli Eiropas Savienība apstiprinās trešdien. (BBC)

Krievijas pārstāvis ANO Vasīlijs Ņebenzja pārsakoties atzinās, ka Krievijas armija bija iesaistīta Bučas slaktiņā, kā arī vairākkārt nosaucis Krievijas "speciālo militāro operāciju" Ukrainā par karu, to ievērojis Ukrainas pārstāvis ANO Sergejs Kisļica. Ņebenzja sacījis: "Ja jūs uzmanīgi aplūkotu to, ko redzat Bučā - līķus. Uz ielām guļošos līķus, kuri neeksistēja līdz brīdim, kamēr Krievijas spēki neienāca... neizgāja, atvainojiet." (UNIAN)

ASV Apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājs Marks Milijs paudis viedokli, ka Krievijas iebrukumu Ukrainā, visticamāk, nebūtu bijis iespējams novērst bez ASV spēku klātbūtnes, un brīdinājis, ka šis konflikts Eiropā var turpināties gadiem. https://www.delfi.lv/news/arzemes/kars-ukraina-var-turpinaties-gadiem-paredz-asv-generalis.d?id=54219536

Krievija vēlas saglabāt diplomātiskās attiecības ar Rietumvalstīm, neskatoties uz vairākiem Maskavas diplomātu izraidīšanas gadījumiem, paziņojis Krievijas ārlietu ministra vietnieks Aleksandrs Gruško. (Al Jazeera)

"Mums atkal jāpalielina spiediens uz Putinu un Krievijas valdību," paudusi EK prezidente Urzula fon der Leiena. Viņa piebilst, ka jaunākās sankcijas pret Krieviju, par kurām plānots lemt trešdien, nebūs pēdējās. Jaunākā sankciju pakete cita starpā iekļauj plānus aizliegt Krievijas ogļu iepirkšanu un apturēt Krievijas kuģu ienākšanu Eiropas ostās. https://twitter.com/vonderleyen/status/1511610546868654084

Ukrainas varasiestādes Luhanskas apgabalā trešdien cer evakuēt civiliedzīvotājus caur pieciem humānās palīdzības koridoriem. Pastāv bažas, ka tuvākajā laikā Krievijas spēki varētu uzsākt izvērstu militāro ofensīvu Ukrainas austrumos, kas skartu arī šo reģionu. (BBC)

Polija uz robežas ar Ukrainu plānojot celt “sauszemes ostu”, lai palielinātu Ukrainas lauksaimniecības produkcijas eksporta kapacitāti, ziņo Ukrainas Lauksaimniecības politikas ministrija. (Liga.net) Produkcijas eksports pa jūras ceļu ir traucēts, jo Krievijas karakuģi kontrolē Ukrainas Melnās jūras piekrasti. No Ukrainas lauksaimniecības produkcijas lielā mērā ir atkarīgas vairākas valstis Tuvajos Austrumos un Āfrikā, līdz ar to lauksaimniecības preču cenu celšanās Krievijas iebrukuma dēļ, kā arī problēmas ar piegādēm un ražošanas apjomu samazinājums draud ar badu nabadzīgām Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīm.

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 167 bērni gājuši bojā un 279 ir guvuši ievainojumus, vēsta Ukrainas valdības amatpersonas. Tostarp 927 skolas un citas izglītības iestādes esot bojātas bombardēšanas dēļ. (BBC)

Agrāk vai vēlāk būs nepieciešamas sankcijas arī pret Krievijas naftu un gāzi, atzīst Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels. https://twitter.com/eucopresident/status/1511603351812775940

Kara aina: Ukrainas karavīrs uz nopostīta tilta netālu no Čornobiļas. Foto: AP/Scanpix/LETA

Kanāda pievienojusi vēl deviņas personas sarakstam ar sankcijām, ko tā ieviesusi, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Sarakstā iekļauti oligarhi Vladimirs Potaņins, Viktors Vekselbergs, Kirils Šamalovs, Dmitrijs un Gaļina Pumpjanski, Vadims Moškovičs, Leonīds Mihelsons un Aleksandrs Vinokurovs. Sankcijas piemērotas arī Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieka vietniekam Igoram Kostjukovam.

Baltkrievijā nopludināti dati par Krievijas karavīriem, kuri atgriezušies no Ukrainas Baltkrievijā un pa pastu nosūtījuši uz mājām paciņas, tostarp ar Ukrainā salaupītām mantām. Tostarp atklāts, ka ražīgākie uz dzimteni nosūtījuši pat 450 kilogramus smagus sūtījumus. Ar informāciju var iepazīties šeit.

Ukrainas dienvidu pilsētā Mikolajivā Krievijas spēki bombardējuši slimnīcas. Starptautiskās labdarības organizācijas “Ārsti bez robežām” (MSF) Ukrainas misijas vadītājs Maikls Olivers raidsabiedrībai BBC teicis, ka divu dienu laikā Mikolajivā bombardēšanā cietušas trīs slimnīcas. Slimnīcas atrodas dzīvojamos rajonos un varētu būt apšaudītas ar kasešu munīciju.

Starptautiskais jumta logu un aksesuāru ražotājs “Velux” Krievijas īstenotā kara dēļ Ukrainā pieņēmis lēmumu pilnībā pārtraukt savu darbību Krievijā un Baltkrievijā. Jau kopš karadarbības sākšanās februāra beigās uzņēmums šajās valstīs vairs nepieņēma pasūtījumus, nenodrošināja piegādes un klientu apkalpošanu, bet jau tuvākajā laikā uzņēmums plāno nokārtot savas saistības pret kreditoriem un debitoriem, atlaist darbiniekus un pilnībā iziet no tirgus. “Velux” Krievijas tirgū darbojās kopš 1991. gada, nodarbinot 66 darbiniekus, bet Baltkrievijā no 2002. gada, nodarbinot sešus darbiniekus.

Suns satiek savu saimnieku, no kura nācās šķirties Bučas evakuācijas laikā.

Ukrainas armijas Ģenerālštābs neizslēdz iespēju, ka Krievija varētu izmantot neatzītās Piedņestras teritoriju, lai atbalstītu uzbrukumu Ukrainas dienvidos. Tiraspoles lidostā notiekot gatavošanās lidmašīnu uzņemšanai. Galvenokārt okupanti joprojām velta visus pūliņus, lai sagatavotos plašai uzbrukuma operācijai Doņeckas un Luhanskas apgabalu pilnīgai ieņemšanai. (UNIAN).

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija jaunākajā izlūkošana ziņojumā informē, ka smagas kaujas un bombardēšana turpinās okupantu ielenktajā Mariupolē. Pilsētā joprojām atrodoties ap 160 tūkstošiem cilvēku – bez elektrības, sakariem, medikamentiem, apkures un ūdens. Krievijas spēki bloķējuši humānās palīdzības piegādi un piekļuvi pilsētai. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1511563287057551368?ref_src=twsrc%5Etfw

No Ukrainas armijas Ģenerālštāba ziņojuma: Atgūti trīs ciemi Hersonas apgabalā. Hersonas apgabalā Ukrainas spēki atguvuši Dobrjanku, Novovozņesenki un Trudoļubivku. Turpinās kauja pie Aleksandrivkas. Diennakts laikā iznīcinātas astoņas pretinieka raķetes. Doņeckas apgabalā okupanti turpina uzbrukt pie Popasnes, Stepnojes, Novotoškivskas, Rubižnes, Siverodoņeckas un Solodkes. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/288829516763467&show_text=true&width=500

Runājot par Bučā un citviet Kijivas pievārtē pastrādātajiem kara noziegumiem, diplomāts atzīmēja, ka arī tam redzamas līdzības Krievijas vēsturē – Katiņas slaktiņš, Baigais gads Latvijā un citi gadījumi, kad Krievija arī pastrādāja noziegumus un centās tos slēpt. https://www.delfi.lv/news/national/politics/krievijas-rezimam-arvien-vairak-redzamas-lidzibas-ar-hitlera-ideologiju-saka-vestnieks-ukraina.d?id=54218670

BBC sižets no Kijivas apkārtnes. Kāda sieviete pagalmā apglabājusi savu 27 gadus veco dēlu, kuru nošāvuši okupanti. Seklais kaps apklāts ar paklāju un koka paleti, lai to nevarētu atrakt suņi.

Video redzams, kā pēc prettanku raķetes “Javelin” trāpījuma Krievijas tankam norauts tornis piezemējies, izlaužot caurumu asfaltā.

Okupanti Kijivas piepilsētās ar tankiem izgāzuši sētas un laupījuši cilvēku īpašumus, ziņo žurnālists Deniss Kazanskis.

Papildinot iepriekšējo ierakstu par “Stugna-P”, te redzams, kā ukraiņu vienība strādā ar šo Ukrainas ražojuma prettanku ieroci.

Otrdien pie Izjumas ar prettanku raķeti “Stugna-P” notriekts Krievijas helikopters Ka-52. Iespējams, ka šis ir pirmais zināmais gadījums, kad Krievijas kaujas lidaparāts notriekts ar prettanku ieroci.

5. aprīlī Ukrainas spēki notriekuši astoņas Krievijas spārnotās raķetes. Raķešu triecieni pret Ukrainu notiekot no gaisa, tostarp Baltkrievijas teritorijas. https://www.facebook.com/kpszsu/posts/347833307384624&show_text=true&width=500

Okupanti pastrādājuši seksuālus noziegumus pret ukraiņiem neatkarīgi no upuru dzimuma un vecuma, un tas ir kara noziegums, paziņojusi ģenerālprokurore Irina Venediktova. Seksuāla vardarbība bijusi vērsta pret sievietēm, vīriešiem, bērniem un senioriem. https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/344462444383262&show_text=true&width=500

Hostomeļā pēc Krievijas spēku atkāpšanās vairāk nekā 400 cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, paziņoja vietējās kara administrācijas vadītājs Tarass Dumenko. Viņš paskaidro, ka foto un video pierādījumi liecina, ka cilvēki ir nogalināti, taču viņu mirstīgās atliekas vēl nav atrastas. (Liga.net)

Ukraina no Igaunijas saņēmusi jaunu militārās palīdzības sūtījumu, ziņo Igaunijas vēstniecības Kijivā preses dienests. Tas ietver: - prettanku raķetes - haubices - prettanku mīnas - bezatsitiena prettanku lielgabalus - automātiskos ieročus - munīciju - vienreizlietojamos granātmetējus - rokas granātas

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons vērsies pie Krievijas iedzīvotājiem, aicinot iepazīties, kādas zvērības krievu karavīri pastrādājuši Ukrainā. “Jūsu prezidents tiek apsūdzēts par kara noziegumiem, bet es neticu, ka viņš darbojas jūsu vārdā,” uzrunu krievu valodā noslēdz Džonsons. https://twitter.com/BorisJohnson/status/1511388515787055115?ref_src=twsrc%5Etfw

Arī britu izlūkdienesti apstiprina, ka civiliedzīvotāju līķi Bučas ielās bija redzami vismaz no 21. marta – laikā, kad tur saimniekoja okupācijas spēki. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1511424027394457611

Agresorus un kara noziegumus pastrādājušas armijas karavīrus nemīl. Kādā tirdzniecības centrā Minskā krievu karavīri sievietei jautā, kur ir valūtas maiņas punkts. Sieviete uz to atbild: “Es vāciski nerunāju.” Tā ir acīmredzama norāde, ka Krievijas karavīri tiek salīdzināti ar nacistu okupantiem Otrā pasaules kara laikā. https://twitter.com/TadeuszGiczan/status/1511261936238964742?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievija turpina noliegt, ka tās karavīri būtu pastrādājuši kādas zvērības Bučā, apgalvojot, ka tas viss ir inscenēts jau pēc Krievijas spēku atvilkšanas. Šos melus jau pārliecinoši ir apgāzušu satelīta attēli, kuros redzams, ka līķi pilsētas ielās mētājas jau laikā, kad tur saimniekoja okupanti. Savukārt kāds drona video parāda brīdi, kad Krievijas spēki nošāvuši kādu velosipēdistu. https://twitter.com/bellingcat/status/1511284174921076736?ref_src=twsrc%5Etfw

“Nafta tagad Ukrainā pārvēršas sarkanās asinīs,” izteicies Somijas ekonomikas ministrs Mika Lintilja. Viņš aicina Eiropas Savienību pilnībā aizliegt naftas importu no Krievijas, ziņo YLE.

Jaunzēlande ieviesusi 35% nodevu visām no Krievijas importētām precēm un pārtrauc ar Krievijas stratēģiskajām nozarēm saistītu rūpniecības produktu eksportu uz Krieviju, ziņo aģentūra “Reuters”. Tā ir reakcija uz Bučā atklātajām zvērībām. Sankcijas stāsies spēkā 25. aprīlī.

https://www.delfi.lv/news/arzemes/zelenskis-mudina-pienemt-krievijas-noziegumu-smagumam-atbilstosas-sankcijas-asv-suta-jaunu-javelin-partiju.d?id=54218488

Krievijas karaspēks Kijivas apgabala Borodjankas ciematā jau no pirmajām okupācijas dienām sāka apšaudīt civiliedzīvotājus un dzīvojamos namus, veica aviācijas triecienus pret daudzstāvu dzīvojamēkām un šāva uz glābējiem, neļaujot viņiem meklēt cilvēkus gruvešos, pastāstīja Borodjankas ciemata padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Heorhijs Jerko. (LETA)

Krievijas maksājumu sistēma "Mir" pēc rietumvalstu noteiktajām sankcijām nespēj atrast mikroshēmas savām kartēm un meklē tās Ķīnā, kur Covid-19 uzliesmojuma dēļ sašaurinājusies mikroshēmu ražošana, ziņoja britu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz uzņēmuma vadību.(LETA)

Pentagonā uzskata, ka pieaug liela starptautiska konflikta riski. To ASV Kongresa Bruņoto spēku komitejā paziņoja ģenerālis Marks Millijs. (“Ukrinform”)

Krievijas karavīri okupācijas laikā Bučā nošāvuši vismaz 320 civiliedzīvotājus, raidsabiedrībai BBC pastāstīja pilsētas mērs Anatolijs Fedoruks.

Jaunā ASV sankciju pakete pret Krieviju, ko paredzēts izziņot trešdien, paredz vērsties pret divām Kremļa saimnieka Vladimira Putina meitām un ierobežot Krievijas lielāko banku darbību, raksta “The Wall Street Journal”.

No Zelenska vakardienas uzrunas ANO Drošības padomei: "[Krievijas karavīri] mērķtiecīgi nogalināja ikvienu, kas kalpoja mūsu valstij. (..) Viņi nogalināja veselas ģimenes, pieaugušos un bērnus, un viņi mēģināja sadedzināt līķus. Es vēršos pie jums to cilvēku vārdā, kuri piemin tos cilvēkus, kuri gāja bojā, kuri tika nogalināti ar šāvienu galvā pēc spīdzināšanas. Citi tika nošauti uz ielas. (..) Viņi nogrieza ekstremitātes, pārgrieza rīkles, izvaroja un nogalināja sievietes viņu bērnu acu priekšā. Mēles viņiem tika izrautas tikai tāpēc, ka agresors nedzirdēja to, ko gribēja dzirdēt."

Īsumā: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunā ANO Drošības padomē uzskaitīja Krievijas karavīru pastrādātās zvērības, pieļaujot, ka okupanti civiliedzīvotājus nogalinājuši “prieka pēc”. ASV un Eiropas Savienība gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju, reaģējot uz zvērībām Bučā.Vašingtonā apsverot iespēju vērsties pret divām Putina meitām un Krievijas lielākajām bankām.ASV pastiprinās militāro palīdzību Ukrainai – nosūtīs prettanku raķetes “Javelin” vēl 100 miljonu dolāru vērtībā. NATO prognozē jaunu Krievijas ofensīvu Ukrainas austrumos un dienvidos.

Labrīt, cienījamie lasītāji! Turpinām sekot notikumiem Ukrainā. Par to, kas notika vakar, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/zelenskis-ano-drosibas-padomei-iesaka-izslegt-krieviju-reformeties-vai-paslikvideties-teksta-tiesraide.d?id=54214274