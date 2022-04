Krievijas iebrukums Ukrainā. 43. diena (07.04.2022). Teksta tiešraides arhīvs

Krievijas iebrukums Ukrainā ieiet septītajā nedēļā. Krievijas spēki pilnībā atkāpušies no Kijivas un Čerņihivas, ziņoja Pentagons, bet smagas kaujas sākušās valsts austrumos, kur prognozēti Krievijas centieni pilnībā sagrābt Doņeckas un Luhanskas apgabalus. No apdraudētajiem rajoniem notiek civiliedzīvotāju evakuācija. Turpinām sekot notikumiem.

Aktuālā informācija:

Krievijas iebrukums Ukrainā. 43. diena (07.04.2022)

Cienījamie "Delfi" lasītāji, šovakar teksta tiešraidi par Krievijas asiņaino iebrukumu Ukrainā un ar to saistītajiem notikumiem pārtraucam. Rīt no rīta mūsu komanda turpinās sekot notiekošajam, lai informētu par svarīgāko.

Krievijas 247. gvardes gaisa desanta Kaukāza kazaku pulks Stavropolē piemin savus 55, visticamāk, kaujās pie Kijivas nogalinātos karavīrus. Viņu vidū ir arī pulka komandieris Konstantīns Ziževskis, kura nāve tika konstatēta 5. martā, kā arī vairāki rotas komandieri. Medijs "Večernij Stavropoļ" atzīmējis, ka pie pulka bāzes ir aleja 54 Otrajā Čečenijas karā bojāgājušajiem šīs vienības karavīriem. Viņi tika nogalināti desmit mēnešu laikā, Ukrainas karā vienība (vismaz visi deviņi pēc fotogrāfijām atpazītie) tika iznīcināta divās pirmajās kara nedēļās. (Kavkaz Realii) https://twitter.com/666_mancer/status/1512137422414528514

Rīgā bāzētais Krievijas medijs "Meduza" publicējis video, kurā drona uzņemtos kadros iemūžinātas dienas pirms Krievijas spēku aiziešanas no Bučas. Tajos redzams, ka civiliedzīvotāju mirstīgās atliekas atradās uz ielas jau tad, kad pilsētu vēl nebija pametušas Krievijas militārās vienības.Jaunais video ir kārtējais pierādījums, kas atspēko Krievijas apgalvojumus, ka cilvēkus nogalinājuši ukraiņu spēki pēc Krievijas spēku aiziešanas vai arī tie visi ir tikai aktieri.

Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs ievietojis Borodjankas foto. Mirušo meklēšana pilsētā turpinās, bet jau iepriekš izskanējis, ka te Krievijas spēku zvērībās un apšaudēs bojāgājušo skaits varētu būt lielāks nekā Kijivas piepilsētā Bučā. Tikai ceturtdienas laikā zem divu daudzdzīvokļu māju drupām Borodjankā atrasti 26 bojāgājušo cilvēku līķi, atklājusi Ukrainas ģenerālprokurore Irina Venediktova. (Sky News) View this post on Instagram A post shared by Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

Leģendārā grupa "Pink Floyd" publicējusi savu protesta veltījumu Ukrainas atbalstam "Hey Hey Rise Up", par pamatu izmantojot par interneta hitu kļuvušo "Boombox" vokālista Andrija Hļivņuka dziedāto tautasdziesmu. Hļivņuks pats kopš popularitāti guvušā video lielākoties atradies Kijivas frontē, liecina viņa paša ieraksti un foto. Viņš marta otrajā pusē guva ievainojumu sejā, bet drīz jau atkal atgriezies frontē. Aizvadītajās dienās viņš "Instagram" ielicis vairākus paša uzņemtus "Instagram" ierakstus no Krievijas zvērības piedzīvojušās Bučas. View this post on Instagram A post shared by Андрій Хливнюк (@andriihorolski)

Melitopoles mērs Ivans Fjodorovs video ziņojumā par situāciju pilsētā cita starpā ziņo, ka, ka okupanti nolaupījuši vairāk nekā 100 cilvēku. "Šodien ir sarežģīta situācija ar pilsētas iedzīvotāju nolaupīšanu. Nolaupīti mūsu Pedagoģiskās augstskolas pasniedzēji. Kopumā aizturēti vairāk nekā 100 cilvēki," viņš atzīmēja.Fjodorovu pašu vairākas dienas pēc pilsētas ieņemšanas Krievijas okupācijas karavīri iepriekš aizturēja un aizveda. Viņš pēc laika tika atbrīvots ķīlnieku apmaiņas rezultātā.

Šveice iesaldējusi Krievijas aktīvus aptuveni 7,5 miljardu Šveices franku (7,4 miljardu eiro) vērtībā. Tie ir aptuveni 900 cilvēku iesaldēti banku konti un nekustamie īpašumi četros Šveices kantonos. (Babel)

Ukrainas kontrolētajās Donbasa pilsētās šodien norisinājās masveidīga civiliedzīvotāju evakuācija. Varasiestādes brīdinājušas aizbraukt, kamēr tas vēl ir iespējams, baidoties no Kijivas apkārtnes pilsētās un Mariupolē piedzīvoto slaktiņu atkārtošanās. Starp tām ir Luhanskas apgabala pagaidu administratīvais centrs Severodonecka, Slovjanska un Kramatorska.Krievijas spēkiem ceturtdienas vakarā sabombardējot sliežu pārvadu pie Barvinkovas dzelzceļa stacijas, bloķēta tālāka Slovjanskas, Kramatorskas un Limanas evakuācija pa dzelzceļu, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrijas oficiālais "Twitter" profils. "Krievijai vergi ir vajadzīgi ne mazāk kā zeme. Iebrucēji piespiedu kārtā deportējuši desmitiem tūkstošu ukraiņu uz Krieviju," atzīmēts ministrijas paziņojumā.

Igaunijas un Somijas valdības vienojušās par kopīgu peldošā sašķidrinātās dabasgāzes termināļa nomu, kas garantēs gāzes piegādi abām valstīm. Igaunijas valdība arī pieņēmusi principiālu lēmumu pārtraukt visu Krievijas gāzes importu līdz gada beigām. (Estonian World)

"Ja jūs - galvenokārt Rietumu valstis - ievilkāt mūs, tad sarunās, protams, vajadzētu uzklausīt Baltkrievijas nostāju," paziņoja Lukašenko, kurš, līdzīgi kā Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kara izraisīšanā pilnīgi nepamatoti apsūdz Rietumus. https://www.delfi.lv/news/arzemes/lukasenko-pieprasa-dalibu-krievijas-un-ukrainas-miera-sarunas.d?id=54225378

ASV aizsardzības ministrs Loids Ostins pirmo reizi publiski paziņojis, ka ASV sniedz izlūkošanas datus Ukrainas spēkiem operāciju veikšanai Donbasa reģionā. Sniedzot liecības Senāta Bruņoto spēku komitejai, viņš norādīja: "Mēs nodrošinām viņiem izlūkošanas datus, lai viņi varētu veikt operācijas Donbasā. Tas tā ir." Lai gan ASV izlūkošanas datu nodošana ukraiņu spēkiem pirms Krievijas iebrukuma, kā arī kaujās pie Kijivas ir iepriekš oficiāli apstiprināts fakts, tagad pirmoreiz ASV amatpersona ir publiski atzinusi amerikāņu lomu kaujās Donbasa reģionā. (CNN)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja ceturtdien nobalsoja par Krievijas izslēgšanu no tās Cilvēktiesību padomes. To atbalstīja 93 valstis, pret to iestājās 24, bet atturējās 58. Lai Krieviju izslēgtu, bija nepieciešams divu trešdaļu balsojušo atbalsts.Krievijas vēstnieka vietnieks ANO Genādijs Kuzmins sacīja, ka Krievija Ģenerālās asamblejas pieņemto rezolūciju par dalības Cilvēktiesību padomē apturēšanu uzskata par "neleģitīmu un politiski motivētu soli". Kuzmins arī apgalvoja, ka Krievija pati izvēlējusies darbību padomē pārtraukt. (CNN)

UNHCR jaunākie dati liecina, ka no Ukrainas bēgļu gaitās devušies 4 319 494 cilvēki, kas ir par 40 705 vairāk nekā tika ziņots trešdien. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ano-ukrainas-beglu-skaits-parsniedzis-4-3-miljonus.d?id=54225328

Situācija Krievijas okupantu ielenktajā Mariupolē ir sarežģīta, taču tajā joprojām plīvo Ukrainas karogs, paziņojis Aizsardzības ministrijas pārstāvis Oleksandrs Motuzjaņiks. "Situācija Mariupolē šobrīd ir sarežģīta. Tajā pašā laikā pilsēta turas. Līdz šodienai tur plīvo Ukrainas karogs, notiek ielu kaujas. Pilsētu smagi izpostījuši ienaidnieka artilērijas un gaisa triecieni," teicis Motuzjaņiks. (Babel)

Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs atzinis, ka Krievija līdz šim karadarbībā Ukrainā zaudējusi ievērojamu skaitu karavīru. Peskovs to atzinis intervijā "Sky News" žurnālistam Markam Ostinam. Ostins tiešraides sarunā norādījis: "Iemesls, kāpēc es teicu, ka tas [kara vešana] neiet pēc plāna, ir tas, ka esat atkāpušies no galvaspilsētas, prezidents Zelenskis joprojām ir pie varas, jūs esat zaudējuši tūkstošiem karavīru. Jūs esat pazaudējuši sešus ģenerāļus, simtiem tanku. Tas ir īsts pazemojums, ne tā?" Pēc tā Peskovs atbildēja: "Mums ir ievērojami karavīru zaudējumi. Tā mums ir milzīga traģēdija."

Ar ASV valdības finansiālo un loģistisko palīdzību Īlona Maska "SpaceX" Ukrainas valdībai nosūtījusi tūkstošiem satelītinterneta termināļu, kas ir potenciāls aizsardzības līdzeklis gadījumam, ja Krievija izjauks valsts sakaru infrastruktūru. ASV Starptautiskās attīstības aģentūra (USAID) Ukrainas valdībai piegādājusi jau 5000 "Starlink" termināļu. Tie ļauj lietotājiem attālos vai kara plosītajos pasaules reģionos piekļūt internetam ar platjoslas ātrumu, izmantojot termināļus vai nelielas antenas. "Starlink satelītu termināļi nodrošinās neierobežotu datu savienojumu no jebkuras vietas Ukrainā. Tie ļaus valsts amatpersonām un kritisko pakalpojumu sniedzējiem turpināt saziņu savstarpēji Ukrainā un ar ārpasauli pat tad, ja Putina brutālā agresija sagrauj Ukrainas optiskās šķiedras vai mobilo sakaru infrastruktūru." Jau februārī pēc Ukrainas vicepremjera lūguma Īlons Masks pirmo reizi Ukrainā aktivizēja "Starlink" pakalpojumu, kā arī nosūtījis vismaz divus termināļu sūtījumus uz kara plosīto valsti. Nav zināms, cik termināļu nosūtīti jau līdz USAID iesaistīšanās. (CNN)

Krievijas Federācijas Bruņoto spēku 38. atsevišķās motorizētās kājnieku brigādes pārpalikumi pēc Ukrainas spēku uzbrukuma. Lokācija un laiks netiek precizēti. Fotogrāfijas publicējuši Ukrainas sauszemes spēku pārstāvji.

Ukrainas spēki Hersonas apgabalā apšauda Krievijas artilērijas vienību, kura, kā noprotams, nupat ieradusies klajā laukā ieņemt pozīcijas. https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1511972577375399940

NATO ārlietu ministri sanāksmē Briselē vienojušies turpināt stiprināt atbalstu Ukrainai, kā arī pastiprināt sadarbību ar partneriem, īpaši Gruziju un Bosniju, ņemot vērā Krievijas kara pret Ukrainu globālās sekas. "Sabiedrotie pilnībā nosodīja šausminošās civiliedzīvotāju slepkavības, kuras mēs esam redzējuši Bučā un citās vietās, kuras nesen tika atbrīvotas no Krievijas kontroles," atzīmējis NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs. NATO vienojās palielināt praktisko atbalstu citiem Krievijas agresijas apdraudētajiem partneriem, tostarp Gruzijai un Bosnijai un Hercegovinai, lai palīdzētu stiprināt to noturību. Sabiedroto ārlietu ministriem pievienojās viņu kolēģi no Ukrainas, Gruzijas, Somijas, Zviedrijas un Eiropas Savienības, kā arī NATO Āzijas un Klusā okeāna reģiona partnervalstis Austrālija, Japāna, Jaunzēlande un Korejas Republika.

Divu pēdējo dienu laikā Kijivā uzietas 16 sabotieru un izlūku grupas, paziņojis Ukrainas Bruņoto spēku Sauszemes spēku pavēlniecības štāba priekšnieka vietnieks Oleksandrs Hruzevičs. Viņš atzīmēja, ka vismaz vienai no grupām ekipējumā bijuši raķešu vadīšanai paredzēti sensori. Hruzevičs norādījis, ka šo grupējumu dalībnieki pārsvarā ir savervēti ukraiņi no Doņeckas un Luhanskas apgabaliem. (Babel)

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs kritizē Ukrainas iesniegto miera līguma projektu, apgalvojot, ka tajā esot Krievijai nepieņemami elementi. Lavrovs apgalvo, ka tas esot "novirzījies" no tā, par ko abas puses bija vienojušās. (Sky News) Iepriekš Krievija, kura miera sarunu laikā pretēji ierastajai starptautiskajai praksei neapturēja uguni un Ukrainas iedzīvotāju slepkavošanu, ziņoja, ka Rietumu papildu ieroču piegāde Ukrainai apdraudēs miera sarunas.

Usiks pēc kara sākuma atgriezās dzimtenē, kur pievienojās Teritoriālās aizsardzības vienībai, bet pēcāk ar īpašu valdības atļauju pameta Ukrainu, lai gatavotos cīņai ar Entoniju Džošua. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/usiks-par-gatavosanos-cinai-nevaru-beigt-domat-par-draugiem-ukraina.d?id=54224688

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba G7 valstu ārlietu ministru sanāksmē paziņojis, ka Ukraina "piedāvā pasaulei godīgu vienošanos" - lai pasaule sniedz Ukrainai visu nepieciešamo atbalstu un Ukraina sakaus Krievijas karspēku. (LETA)

Vācijas izlūkdienesta pārtvertās sarunas liecinot, ka masu slepkavības Bučā nav atsevišķu karavīru pastrādāta zvērība, bet gan to, ka tā esot sistemātiska un plānota Krievijas armijas darbība. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-zveribas-buca-bija-apzinata-riciba-zino-medijs.d?id=54224548

Dņipro pilsētas mērs mudinājis sievietes, bērnus un vecāka gadagājuma cilvēkus pamest pilsētu pirms gaidāmās Maskavas pastiprinātās ofensīvas Donbasa reģionā. "Situācija Donbasā pamazām uzkarst, un mēs saprotam, ka aprīlis būs diezgan intensīvs," tiešsaistes video uzrunā sacīja Boriss Filatovs. "Visiem, kam ir iespēja (..) vajadzētu doties prom." (Al Jazeera)

Krievijas un Baltkrievijas skrējēji nedrīkstēs piedalīties šī gada Bostonas maratonā Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ, trešdien paziņoja sacensību organizatori. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/atlethics/krievijas-un-baltkrievijas-skrejejiem-liegts-piedalities-bostonas-maratona.d?id=54223662

Krievijas militārie spēki cenšas noslaucīt aplenkto Mariupoles pilsētu "no zemes virsas", trešdienas vakarā ASV medijam CNN sacīja Ukrainas militārais komandieris, kas pašlaik atrodas Mariupolē. "Tā ir humānā katastrofa. Militārie spēki, kas šeit piedalījās aktīvā karadarbībā, ir pilnībā ielenkti. Ir problēmas ar ūdeni, pārtiku, medikamentiem un vispārējo apgādi. Tā ir ļoti sarežģīta situācija,” sacīja Mariupoles jūras kājnieku bataljona komandiera vietnieks Serhijs Volina. "Mēs esam ielenkti Mariupolē vairāk nekā 40 dienas. Ienaidniekam ir vairāk vīru un ieroču (..) viņiem ir no jūras izšaujama artilērija, tanki, bruņumašīnas un, protams, mīnmetēji. Mums ir grūti,” sacīja Volina.

Apvienotās Karalistes premjerministrs Boriss Džonsons ceturtdien sacīja, ka "cilvēki, skatoties uz to, kas notiek Ukrainā", var redzēt, "ka tā ir sistemātiska nevainīgu cilvēku slaktēšana neatkarīgi no tā, kādu terminu vēlaties lietot". Viņš atbildēja uz jautājumu par vārda "genocīds" lietošanu un to, vai šis vārds atbilst viņa vērtējumam saistībā ar Vladimira Putina uzsākto iebrukumu Ukrainā. (CNN)

"Spotify" pakalpojumi no pirmdienas vairs nebūs pieejami Krievijā. Uzņēmums marta sākumā slēdza savus Krievijas birojus un ierobežoja piekļuvi pārraidēm, ko vada ar Krievijas valsti saistītie mediji. (Sky News)

Protestējot pret Krievijas iebrukumu Ukrainā un krievu armijas pastrādātajām zvērībām, viņa pārpeldējusi asinssarkanā krāsā iekrāsoto dīķi iepretim Krievijas vēstniecībai Lietuvas galvaspilsētā. https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/londonas-olimpiades-sensacija-meilutite-piedalijusies-protesta-performance-vilna.d?id=54224172

Ceturtdien ar 413 balsīm par, 93 pret un 46 atturoties pieņemtajā rezolūcijā EP prasa papildu sankcijas – "pilnībā ieviest Krievijas naftas, ogļu, kodoldegvielas embargo un pēc iespējas ātrāk nodrošināt gāzes importa embargo", portālu "Delfi" informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš. Tāpat EP norāda, ka šiem pasākumiem jānāk kopā ar plānu, ar kuru īstermiņā nodrošināt ES energoapgādi, kā arī pakāpeniskiem pasākumiem "sankciju atcelšanai gadījumā, ja Krievija veic pasākumus, lai atjaunotu Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās, un pilnībā izved savu karaspēku no Ukrainas teritorijas".

Japāna pieprasījusi Starptautiskajai Krimināltiesai (SKT) izmeklēt Krievijas veikto civiliedzīvotāju nogalināšanu Kijevas reģionā kā kara noziegumu, otrdien paziņoja valsts premjerministrs Fumio Kišida. "Šo nevainīgo civiliedzīvotāju nogalināšana ir kara noziegums, un mūsu valsts ir lūgusi to izmeklēt Starptautiskajai Krimināltiesai. Es uzskatu, ka Krievija ir stingri jāsauc pie atbildības," žurnālistiem sacīja Kišida. (CNN)

Pasaules Veselības organizācija gatavojas iespējamiem "ķīmiskiem uzbrukumiem" Ukrainā, norādījusi viena no tās amatpersonām. PVO Eiropas reģionālais direktors Hanss Kluge sacīja: "Ņemot vērā pašreizējās situācijas neskaidrības, nav nekādu garantiju, ka karš [Ukrainā] nepasliktināsies." "PVO apsver visus scenārijus (..), kas varētu skart Ukrainas iedzīvotājus, sākot no ilgstošas ​​masu upuru ārstēšanas līdz ķīmiskiem uzbrukumiem," viņš sacīja, sīkāku informāciju nesniedzot. (Sky News)

Okupanti kopš invāzijas sākuma zaudējuši aptuveni 18 900 karavīru. Šie ir Ukrainas publicētie dati, to precizitāti nevaram apstiprināt. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1511989222340759553

G7 valstu ārlietu ministri "visstingrākajā izteiksmē" nosodījuši Krievijas karaspēka pastrādātās zvērības Bučā un vairākās citās Ukrainas pilsētās. Ministri pauda “sirsnīgu solidaritāti ar Ukrainas tautu" un izteica "visdziļāko līdzjūtību upuriem”. (The Guardian)

Vairāk nekā 2,5 miljoni bēgļu, kas bēg no kara Ukrainā, šķērsojuši Polijas robežu, ceturtdien paziņoja Polijas robežsardze. Lai gan nav skaidrs, cik no 2,5 miljoniem bēgļu joprojām atrodas Polijā, Iekšlietu ministrijas pārstāvis ceturtdien telekanālam CNN sacīja, ka 700 000 ukraiņu ir reģistrējušies Polijas datubāzē, kas ļauj bēgļiem strādāt vai turpināt studēt.

No aplenktās Mariupoles pilsētas joprojām ir steidzami jāevakuē vairāk nekā 100 000 cilvēku, paziņojis mērs Vadims Boičenko. Situāciju dienvidu ostas pilsētā viņš nosauca par humāno katastrofu. (Sky News)

Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs sacījis, ka "ieroču sūtīšana uz Ukrainu nav palīgs Krievijas-Ukrainas pārrunu panākumiem". "Protams, tas, vistcamāk, atstās negatīvu ietekmi". Peskovs arī sacījis, ka Vladimirs Putins vēl izdomāšot, vai viņš piedalīsies G20 samitā, kas norisināsies šī gada novembrī Indonēzijā. (The Guardian)

Bučas apkaimē, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no Kijivas, izsludināta komandantstunda, ceturtdien paziņoja augsta Ukrainas amatpersona, piebilstot, ka mīnu un nesprāgušas munīcijas klātbūtne joprojām ir problēma apgabalos, kas iepriekš atradās okupantu kontrolē un kas nesen tika atkaroti. Vadims Deniseņko, Ukrainas Iekšlietu ministra padomdevējs, skaidrojis šo lēmumu, sakot: "Pirmkārt, [nepieciešama] atmīnēšana. Otrkārt, jāizvairās no aplaupīšanas, jo laupītāji parādās šajos apgabalos. Protams, policija pati par sevi nevarēs ar to tikt galā, tādēļ [..] mēs sadarbojamies ar Ukrainas teritoriālās aizsardzības spēkiem." (CNN)

Krievijas okupanti kopā ar vietējiem kolaborantiem Ukrainas Zaporižjas apgabala Enerhodarā sākuši veidot pārvaldes struktūras, pavēstīja Ukrainas atomenerģijas uzņēmums "Enerhoatom", kura pārziņā ir Zaporižjas atomelektrostacija un termoelektrostacija, kas atrodas Enerhodarā. (LETA)

Spānijas ārlietu ministrs sacījis, ka valsts atbalsta Ukrainas pausto vēlmi kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti, taču Ukrainas dalība NATO patlaban nav apspriežama. (Sky News)

Kuleba norādīja, ka Eiropas lielākā ekonomika Vācija "var darīt vairāk". Viņš kritizēja sabiedrotos, kas atturas sūtīt Ukrainai uzbrukuma ieročus. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainas-arlietu-ministrs-aicina-nato-piegadat-visu-cinai-pret-krieviju-nepieciesamo-brunojumu.d?id=54223356

Ungārijas ārlietu ministrs paziņojis, ka viņa valsts neatbalsta priekšlikumus par enerģētikas nozares sankcijām pret Krieviju. ES ministri pašlaik apspriež ierosināto Krievijas ogļu aizliegumu un vakar nespēja par to panākt vienošanos. (Sky News)

Austrālija ieviesusi jaunas sankcijas pret 67 Krievijas valdības amatpersonām ceturtdien, ziņo valsts Ārlietu ministrija. Sankcijas skaršot lielākos Krievijas uzņēmējus, kā arī augstākās militārās un valdības amatpersonas, ieskaitot premjerministra vietnieku Dmitriju Grigorenko, ekonomikas ministru Maksimu Rešetņikovu, kā arī ģenerālpulkvedi Mihailu Miznicevu, kurš tiek apsūdzēts par pavēlēm uzbrukt civiliedzīvotājiem, tostarp Mariupoles bombardēšanu. (CNN)

Jaunākā izlūkošanas informācija par Krievijas invāziju Ukrainā, ko publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Krievijas bruņoto spēku galvenā uzmanība ir pievērsta uzbrukuma operāciju veikšanai Ukrainas austrumos. Krievijas artilērijas un gaisa triecieni turpinās gar Donbasa reģiona kontroles līniju. Krievijas triecieni pret infrastruktūras objektiem Ukrainas teritorijā, visticamāk, ir paredzēti, lai pasliktinātu Ukrainas militārpersonu spēju nodrošināt apgādi un palielinātu spiedienu uz Ukrainas valdību. Neskatoties uz spēku un loģistikas spēju pārorientēšanu, lai atbalstītu operācijas Donbasā, Krievijas spēki, visticamāk, turpinās saskarties ar morāles problēmām un piegādes un personāla trūkumu. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1511973787511754755

Ukraina ir raksturojusi Ungārijas vēlmi maksāt par Krievijas gāzi rubļos kā Ukrainai nedraudzīgu soli. Ukrainas ieskatā, Ungārijas nostāja par Krievijas kara noziegumiem ir tāda, kas tikai veicina Krievijas nesodāmību un potenciāli iedrošina Maskavu uz jaunām zvērībām pret ukraiņiem.Ukrainas ārlietu ministrijas pārstāvis Oļegs Nikoļenko sacījis: "Ja Ungārija tiešām vēlas palīdzēt izbeigt karu, lūk, kā tas ir jādara: beidziet iznīcināt Eiropas Savienības vienotību, atbalstiet jaunas sankcijas pret Krieviju, sniedziet militāru atbalstu Ukrainai un beidziet veidot jaunus finansēšanas ceļus Krievijas militārajai mašinērijai. Nekad nav par vēlu būt vēstures pareizajā pusē." (The Guardian)

Bijušais ASV armijas komandieris Eiropā atvaļinātais ģenerālleitnants Frederiks Bens Hodžess norādīja, ka konvojs veda pārtiku un kara materiālus pie Kijivas esošajām Krievijas armijas vienībām, bet, tā kā konvojs iestrēga, tā karavīri paši apēda biedriem domātos produktus. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ka-30-ukraini-ar-droniem-un-kvadricikliem-apstadinaja-64-kilometrus-garo-krievu-kolonnu.d?id=54219092

Krievijas un Austrumeiropas eksperts Marks Voigers izteicies, ka Ukraina uzvar karā pret Krieviju. Voigers, kurš pārstāv Transatlantiskās aizsardzības un drošības programmu Eiropas Analīzes centrā britu medijam "Sky News" sacīja: "Ukraina to [karu] uzvar kaujaslaukā, taktiski, operatīvi, starptautiski, stratēģiski." "Informācijas karš noteikti ir kritiski svarīgs," turpināja eksperts, piebilstot: "Diemžēl, jūs zināt, Putins joprojām ir pie varas un viņš uzvar karā savās mājās (..) Viņš lēnām, bet noteikti atjauno padomju sistēmu – totalitāru sistēmu, kas aizliedz jebkādu pretošanos [valsts politikai] un apslāpē piekļuvi brīvai informācijai." "Krievija uzvar savas valsts ietvaros, līdz [brīdim, kad] mēs spēsim izlauzties cauri šai biezajai melu un propagandas sienai un pārliecināt krievu tautu, ka viņš [Putins] ir slikts arī krieviem."

Japānas valdības galvenais pārstāvis Hirokazu Matsuno nosodījis Krievijas draudus ieviest sankcijas pret Tokiju. "Jebkurš mēģinājums novelt vainu [no Krievijas] uz Japānu ir ļoti netaisnīgs un nepieņemams," viņš sacījis ceturtdien preses konferencē. Trešdien Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova izteicās, ka Maskava izskatot iespējas ieviest sankcijas pret Japānu kā pretreakciju Tokijas ieviestajiem pasākumiem pret Krieviju. (CNN)

ASV ir apmācījušas nelielu skaitu ukraiņu izmantot modernus prettanku bezpilota lidaparātus, trešdien paziņoja augsta ranga ASV aizsardzības nozares amatpersona. "Switchblade" dronam, ko viegli var pārnēsāt viena persona, ir iespēja sasniegt mērķi, kas atrodas vairāku kilometru attālumā no bezpilota lidaparāta vadītāja. Šos ieročus bieži sauc par "kamikadze" droniem, jo tie ietriecas norādītajā mērķī, nesot galā kaujas lādiņu, lai to iznīcinātu. "Switchblade" bezpilota lidaparāti ir jaunums Ukrainas bruņoto spēku arsenālā, taču Baltais nams 16. martā paziņoja, ka piegādās 100 šādus dronus. Savienoto Valstu amatpersona sacīja, ka apmācāmie ukraiņi jau atradās ASV profesionālās militārās izglītības programmu ietvaros un, iespējams, saņems papildu apmācību par citām sistēmām, pirms viņi tuvākajā nākotnē atgriezīsies Ukrainā. (BBC)

Par Eiropas Savienības sankciju pret Krieviju piekto kārtu, kas cita starpā paredz ogļu importa aizliegumu, bloks varētu vienoties ceturtdien vai piektdien, paziņojis ES Augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels. (Al Jazeera)

Iepriekš jau ziņojām, ka Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba aicinājis NATO dalībvalstis piegādāt Ukrainai vairāk ieroču. Ceturtdien Kuleba Briselē tiekas ar alianses dalībvalstu ārlietu ministriem. Kuleba ticies arī ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu. Runājot par vizīti Briselē, Kuleba mikroblogošanas vietnē "Twitter" raksta: "Es šodien ierados šeit, lai apspriestu trīs vissvarīgākās lietas: ieročus, ieročus un ieročus. Ukrainas neatliekamās vajadzības, piegāžu ilgtspējību un ilgtermiņa risinājumus, kas palīdzēs Ukrainai uzvarēt." https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1511951978171179014

Austrija izraidīs četrus Krievijas diplomātus, jo viņi esot rīkojušies tādā manierē, kas nav savienojams ar viņu diplomātisko statusu, paziņojusi Austrijas ārlietu ministra pārstāve. Austrija pievienojas citām ES valstīm tostarp Francijai, Itālijai un Vācijai, kuras šonedēļ arī ir izraidījušas krievu diplomātus. (Sky News)

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba izteicis aicinājumu NATO valstīm piegādāt vairāk ieroču Ukrainai. Pirms tikšanās ar saviem NATO kolēģiem klātienē ministrs izteicās, ka viņa darba kārtība ir "vienkārša" un Ukraina ir pārliecināta, ka labākais veids, kā sakaut Krieviju, ir ar lielāku militāro atbalstu. Kuleba šodien tiekas ar saviem NATO kolēģiem samitā Briselē, lai apspriestu, kā vislabāk apbruņot Ukrainu pret atkārtotiem Krievijas militārajiem uzbrukumiem, kas gaidāmi valsts austrumos. Pirms sanāksmes runājot ar žurnālistiem, ministrs norādīja, ka bez "ilgtspējīgām un pietiekamām ieroču piegādēm" Ukrainas uzvaras pavadīs "milzīgi upuri". Kuleba piebilst, ka jo ātrāk Ukraina saņems vairāk ieroču, jo vairāk cilvēku dzīvību un pilsētas tiks izglābtas no tādiem traģiskiem notikumiem, kādus pasaule redzēja Bučā. (BBC)

Ukraina šodien turpinās mēģinājumus evakuēt civiliedzīvotājus pa 10 humānās palīdzības koridoriem, paziņojusi valsts vicepremjere. (Sky News)

Igaunijā drošības policija KaPo aizturējusi Krievijas propagandas portāla “Sputnik” igauņu filiāles vadītājus Jeļenu Čeriševu un Mati-Dmitriju Teresatlu, vēsta portāls “Delfi.ee”. Viņi tiek turēt aizdomās par noziegumiem pret mieru, bet konkrēti par starptautisko sankciju pārkāpšanu. Saskaņā ar izmeklēšanas materiāliem ir pamats uzskatīt, ka aizdomās turētie caur portālu “Sputnik Meedia” kādai sankcijām pakļautai personai snieguši pieeju finanšu resursiem 350 000 eiro apmērā. Nauda šim nolūkam nākusi no Krievijas. Turklāt abi aizturētie turpinājuši portāla darbību pēc 2022. gada1. martā ieviestajām Eiropas Savienība sankcijām pret Krieviju, skaidro “Delfi.ee”.

Krievijas varasiestādes ir nobijušās no pasaules reakcijas uz atklājumiem Bučā un mainījušas taktiku – nogalināto civiliedzīvotāju līķus okupanti tagad aizvācot no ielām un pagrabiem, trešdien vakarā paziņoja Zelenskis. (Liga.net)

Masīvas Krievijas ofensīvas gaidās 6. aprīlī no Kramatorskas, Slavjanskas un Lozovas pa dzelzceļu evakuēti vairāk nekā 14 000 cilvēku. 15 minūtes pēc viena vilciena atiešanas pie Lozovas stacijas sprāgušas trīs raķetes. (Liga.net)

Krievija atvilkusi spēkus no Kijivas un Černihivas Ukrainas ziemeļos, trešdien paziņoja Pentagona amatpersona. "Mēs neredzam Krievijas spēkus Kijivā vai tās apkārtnē, vai uz ziemeļiem no Kijivas, un mēs neredzam Krievijas spēkus Černihivā vai tās apkārtnē," sacīja amatpersona. ASV aizsardzības amatpersonas arī teikušas, ka daļa Krievijas spēku tiek izvesti no Ukrainas uz Baltkrieviju, taču vēlāk varētu tikt nosūtīti uz Donbasu, kur, kā tiek uzskatīts, Krievija turpmāk koncentrēs savu uzbrukumu. (LETA)

Ir “grūti noliegt”, ka Krievijas spēku rīcība Ukrainā ir genocīds, intervijā raidsabiedrībai CNN atzīst Polijas prezidents Andžejs Duda. https://twitter.com/CNN/status/1511812443307139077?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas Bruņoto spēku ansamblis radījis jaunu dziesmu.

Krievijas spēki postījumus nodarījuši visas apdzīvotās vietās Kijivas apgabalā, kur vien tie bijuši, apgalvo Ukrainas iekšlietu ministrs Deniss Monastirskis: “Nav pilsētu, kur nebūtu upuru, nav ciemu un pilsētiņu, kur nebūtu postījumu,” (Liga.net)

Krievijas spēki atbrīvotajās teritorijā aiz sevis atstājuši daudz mīnu. Borodjankā mīnēta veļasmašīna mājā, kur okupanti pirms tam apmetušies. Dažādu priekšmetu mīnēšana tiek veikta ar nolūku kaitēt cilvēkiem, kas pēc tam šos priekšmetus izkustina. https://twitter.com/timjudah1/status/1511729876511993860?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas aizsardzības ministrs Aleksejs Rezņikovs ziņo, ka Krievijas karaflote jūrā izliek mīnas, kas līdz 2014. gadam piederēja Ukrainai un tika sagrābtas līdz ar Krimas okupāciju. Ministrs to dēvē par “teroraktu mēģinājumu pret civilajiem kuģiem”. (Liga.net)

Kara dēļ Ukrainā daudzi iedzīvotāji ir spiesti lietot dzeršanai nepiemērotu ūdeni. Par to liecina arī Ukrainas Veselības ministrijas publicēti padomi, kā ūdeni padarīt maksimāli nekaitīgu. Vienkāršākais veids ir to vārīt, bet tāpat tiek minētas dažādas attīrīšanas tabletes un jods.

Ukrainas armijas Ģenerālštābs ziņo, ka Krievijā kara komisariāti sākuši apzināt rezerves karavīrus, kas no dienesta aizgājuši pēc 2012. gada. Tiekot meklēti dienējušie ar autovadītāja, autovadītāja-mehāniķa, izlūka un jaunākā komandiera militārajām specialitātēm. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/289548440024908&show_text=true&width=500

Polijas prezidents Andžejs Duda intervijā ASV telekanālam CNN paziņoja, ka uzskata Krievijas darbības par ukraiņu genocīdu un ka Rietumiem ir jāizvirza ultimāts Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Atbildot uz jautājumu, vai viņš piekrīt Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska viedoklim, ka Krievijas karaspēka zvērības Ukrainas pilsētā Bučā ir genocīds, Duda sacīja, ka tam "ir grūti nepiekrist". "Šī iebrukuma mērķis ir iznīcināt ukraiņu nāciju," sacīja Duda. Viņš piebilda, ka tik daudzu civiliedzīvotāju nogalināšana liecina par to, ko tiešām nodomājusi izdarīt Krievija. (LETA)

Somijas potenciālo dalību NATO atbalsta 91% Somijas virsnieku, ziņoja raidsabiedrība "Yle", atsaucoties uz Somijas virsnieku asociācijas veiktu aptauju. (LETA)

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens trešdien atzīmēja, ka visi scenāriji Krievijas karam Ukrainā beigsies ar Ukrainas uzvaru, un piebilda, ka Ukrainai būs 10 prettanku sistēmu uz katru Krievijas tanku."Kas ir panākumi, kas ir uzvara? Tas ir - panākt savas valsts suverenitātes un neatkarības saglabāšanu. Un nav scenārija, pēc kura laika gaitā tas nenotiktu," sacīja Blinkens, komentējot Ukrainas izredzes uzvarēt karā pret Krieviju.Viņš atzina, ka tam var būt vajadzīgs laiks. "Mēs gribētu, lai tas iespējami ātrāk beigtos, lai apturētu nāvi un postījumus, ko Krievija nodara Ukrainā. Tomēr ļoti ticams ir scenārijs, ka karš vēl turpināsies noteiktu laiku. ... Viņiem (krieviem) vēl ir palicis daudz spēku. Tomēr ukraiņiem ir kaut kas cits, kas galu galā ir stiprāks, tas ir - cieta apņēmība un griba aizstāvēt savu valsti ar daudzu pasaules valstu atbalstu," teica Blinkens.Viņš arī komentēja ASV un to sabiedroto militāro palīdzību Ukrainai."Prezidents [Džo Baidens] atļāva izmantot vēl 100 miljonus dolāru, lai piegādātu vairāk [prettanku raķešu sistēmu] "Javelin" mūsu ukraiņu partneriem. Palūkojieties uz to perspektīvā: ASV un mūsu sabiedrotie un partneri jau ir piegādājuši vai drīz piegādās pa 10 prettanku sistēmām uz katru Krievijas tanku Ukrainā (..) Ukraiņiem ir jārīkojas ātri un efektīvi, jācīnās ar lidmašīnām, kas viņus apšauda no debesīm, ar tankiem, kas mēģina iznīcināt viņu pilsētas, bet viņiem ir vajadzīgie instrumenti un viņi turpinās tos saņemt," piebilda Blinkens."Mēs pastāvīgi risinām sarunas ar mūsu ukraiņu partneriem - gandrīz katru dienu. (..) Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai Ukraina varētu aizstāvēties un apvaldīt agresiju no Krievijas puses," rezumēja ASV valsts sekretārs. (LETA)

ASV medijs “The New York Times” apstiprina autentiskumu kādam video, kurā redzama Ukrainā sagūstītu Krievijas karavīru nogalināšana. Ierakstā redzami četri okupantu karavīri asins peļķēs uz ceļa līdzās Krievijas desanta kaujas mašīnai (BMD-2) ar “V” simbolu. Viens no zemē guļošajiem izdod gārdzošas skaņas un pa viņu tiek raidīti trīs šāvieni, līdz viņš apklust. Fonā dzirdams, ka šāvēji krievu valodā nogalinātos sauc par marodieriem. “The New York Times” raksta, ka video uzņemts Kijivas apgabalā netālu no Bučas, kur pēc Krievijas spēku iziešanas atklāti simtiem civiliedzīvotāju līķu. Notikušais filmēts pēc kādas Krievijas spēku kolonnas iznīcināšanas, kas notikusi ap 30. martu. Medijs raksta, ka nav skaidrs, kāda Ukrainas spēku vienība redzama ierakstā, bet iepriekš Ukrainas mediju ziņās par Krievijas kolonnas iznīcināšanu šajā vietā minēts, ka uzbrukumu veica gruzīnu brīvprātīgo leģions. Arī ierakstā dzirdams filmētajā runātais, pieminot gruzīnus.

Kijivas apgabala Hostomeļā Krievijas snaiperi “vingrinoties” šāvuši pa civiliedzīvotājiem, paziņojis Ukrainas bijušais iekšlietu ministrs Arsens Avakovs. Kādā garāžā atrasti sanesti 11 snaiperu upuri. Avakova video redzams saitē šeit. Brīdinām, ka skati var būt nepatīkami.

Smagi cietušajā Mariupolē bez pārtikas, ūdens, elektrības, apkures un pārtikas atrodoties vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Trešdien Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklāja, ka notiek sarunas par iespēju evakuēt ievainotos cilvēkus pa jūru ar Turcijas kuģiem. (UNIAN).

Mariupolē aplenkuma laikā sabombardēta bērnu slimnīca, kurā dzīvi sadeguši gandrīz 50 cilvēki, atsaucoties uz Mariupoles pilsētas padomi, ziņo UNIAN. Mēneša laikā pilsētā bojāgājušo skaits ir ap pieciem tūkstošiem, no tiem aptuveni 210 ir bērni, liecina provizoriskas mērijas aplēses.

Jau rakstījām par “Switchblade” droniem. Mediji ziņo, ka šie ieroči jau ir Ukrainā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/augstas-precizitates-drons-pasnavnieks-kas-ir-switchblade-ko-sanemsot-ukraina.d?id=54158524

Jau naktī ziņots: Krievijas spēki sākuši spēcīgi "stumties" no dienvidiem un arī no ziemeļiem uz Apvienoto spēku operācijas zonu (līdzšinējo Donbasa fronti, kura lielākoties ir noturēta), vakara video uzrunā norāda Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs. "Viņi cenšas pilnībā īstenot mūsu karaspēka ielenkšanas plānu. Viņi strādā "no sirds": strādā aviācija, artilērija, strādā raķešu karaspēks, viss nāk. Principā ziemeļos viņi jau ir panākuši zināmu progresu Slavjanskas un Kramatorskas virzienā," stāsta Arestovičs. "Un dienvidos arī ļoti spēcīgs spiediens. Paskatīsimies, kas notiks. Neviens negaidīja, ka būs viegli. (..) Karš – viņi strādā pa mums, mēs strādājam pretī," viņš skaidro.

Labrīt, cienījamie lasītāji! Krievijas iebrukuma Ukrainā 43. dienā turpinām sekot notikumiem. Par to, kas notika vakar, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/tuvako-dienu-laika-prognoze-jaunu-okupantu-ofensivu-donbasa-teksta-tiesraide.d?id=54218464