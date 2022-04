Krievijas iebrukums Ukrainā. 43. diena. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā ieiet septītajā nedēļā. Krievijas spēki pilnībā atkāpušies no Kijivas un Čerņihivas, ziņoja Pentagons, bet smagas kaujas sākušās valsts austrumos, kur prognozēti Krievijas centieni pilnībā sagrābt Doņeckas un Luhanskas apgabalus. No apdraudētajiem rajoniem notiek civiliedzīvotāju evakuācija. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā. 43. diena (08.04.2022)

Jau rakstījām par “Switchblade” droniem. Mediji ziņo, ka šie ieroči jau ir Ukrainā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/augstas-precizitates-drons-pasnavnieks-kas-ir-switchblade-ko-sanemsot-ukraina.d?id=54158524

Jau naktī ziņots: Krievijas spēki sākuši spēcīgi "stumties" no dienvidiem un arī no ziemeļiem uz Apvienoto spēku operācijas zonu (līdzšinējo Donbasa fronti, kura lielākoties ir noturēta), vakara video uzrunā norāda Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs. "Viņi cenšas pilnībā īstenot mūsu karaspēka ielenkšanas plānu. Viņi strādā "no sirds": strādā aviācija, artilērija, strādā raķešu karaspēks, viss nāk. Principā ziemeļos viņi jau ir panākuši zināmu progresu Slavjanskas un Kramatorskas virzienā," stāsta Arestovičs. "Un dienvidos arī ļoti spēcīgs spiediens. Paskatīsimies, kas notiks. Neviens negaidīja, ka būs viegli. (..) Karš – viņi strādā pa mums, mēs strādājam pretī," viņš skaidro.

Labrīt, cienījamie lasītāji! Krievijas iebrukuma Ukrainā 43. dienā turpinām sekot notikumiem. Par to, kas notika vakar, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/tuvako-dienu-laika-prognoze-jaunu-okupantu-ofensivu-donbasa-teksta-tiesraide.d?id=54218464