Krievijas iebrukums Ukrainā. 45. diena. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā, kas izceļas ar īpašu nežēlību un brutalitāti, turpinās jau 43. dienu. Pēdējo nedēļu uzmanības centrā bija šausmas un zvērības pret civiliedzīvotājiem, kas pēc okupantu spēku atkāpšanās atklājās Kijivas piepilsētā Bučā, taču Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdina, ka vēl vairāk civiliedzīvotāju upuru ir Borodjankas ciemā. Turpinām sekot notikumiem Ukrainā.

Krievijas iebrukums Ukrainā. 45. diena (08.04.2022)

Viens no zīmīgajiem vakardienas notikumiem ir fakts, ka Kremļa runasvīrs Dmitrijs Pekovs atzinis lielus Krievijas zaudējumus karā. Peskovs to atzinis intervijā "Sky News" žurnālistam Markam Ostinam. Ostins tiešraides sarunā norādījis: "Iemesls, kāpēc es teicu, ka tas [kara vešana] neiet pēc plāna, ir tas, ka esat atkāpušies no galvaspilsētas, prezidents Zelenskis joprojām ir pie varas, jūs esat zaudējuši tūkstošiem karavīru. Jūs esat pazaudējuši sešus ģenerāļus, simtiem tanku. Tas ir īsts pazemojums, ne tā?" Pēc tā Peskovs atbildēja: "Mums ir ievērojami karavīru zaudējumi. Tā mums ir milzīga traģēdija."

Ukrainas kontrolētajās Donbasa pilsētās vakar turpinājās masveidīga civiliedzīvotāju evakuācija. Varasiestādes brīdinājušas aizbraukt, kamēr tas vēl ir iespējams, baidoties no Kijivas apkārtnes pilsētās un Mariupolē piedzīvoto slaktiņu atkārtošanās. Starp tām ir Luhanskas apgabala pagaidu administratīvais centrs Severodonecka, Slovjanska un Kramatorska. Krievijas spēkiem ceturtdienas vakarā sabombardējot sliežu pārvadu pie Barvinkovas dzelzceļa stacijas, bloķēta tālāka Slovjanskas, Kramatorskas un Limanas evakuācija pa dzelzceļu, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrijas oficiālais "Twitter" profils. "Krievijai vergi ir vajadzīgi ne mazāk kā zeme. Iebrucēji piespiedu kārtā deportējuši desmitiem tūkstošu ukraiņu uz Krieviju," atzīmēts ministrijas paziņojumā.

Labrīt, cienījamie lasītāji! Krievijas iebrukuma 45. dienā turpinām sekot notikumiem. Par to, kas notika vakar, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/peskovs-atzist-ieverojamus-karaviru-zaudejumus-teksta-tiesraide.d?id=54222398