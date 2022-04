Krievijas iebrukums Ukrainā. 55. diena. Teksta tiešraide.

Krievijas asiņainais iebrukums Ukrainā turpinās jau 55. dienu. Visa uzmanība ir pievērsta Donbasam – Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis pirmdien vakarā paziņoja, ka okupanti ir sākuši vērienīgu ofensīvu šī reģiona ieņemšanai, kam gatavošanās notika vairākas pēdējās nedēļas. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā. 55. diena (19.04.2022)

Jāatzīmē, ka Krievija joprojām pilnībā nekontrolē aplenkto Mariupoli. Šī pamatīgi sagrautā ostas pilsēta nodrošinātu Krievijai vismaz kaut kādu ļoti vajadzīgo uzvaru pirms 9. maija. Tikmēr pilsētas metalurģijas kombinātā esošie pilsētas aizstāvji ziņo, ka Krievijas spēki pret šo objektu sākuši mest bunkuru iznīcināšanas bumbas. (Sky News) “Azovstaļ” bunkuros un tuneļos slēpjas civiliedzīvotāji. Ukrainas amatpersonas lēš, ka Mariupolē gājis bojā 21 tūkstotis civiliedzīvotāju.

Situāciju Ukrainā pagājušajā nedēļā raidījumā “Komandcentrs” labi raksturoja Zemessardzes štāba virsnieks kapteinis Jānis Slaidiņš, kurš īpaši seko Ukrainas notikumiem. Te dažas tēzes no raidījuma, kas labi raksturo situāciju. Vairāk skatieties pievienotajā saitē. - Operācija Donbasā ir izšķiroša kara fāze, Krievijai tai vāc visus pieejamos spēkus, lai vismaz kaut ko panāktu. Ir pamats domāt, ka šī kara fāze būs īpaši asiņaina. - Krievijas spēki cenšas izlauzties operatīvajos plašumos caur Izjumu, lai veiktu izrāvienu Slovjanskas, Kramatorskas virzienā un aplenktu ukraiņu vienības. Taču ceļā esošās Slovjanska un Kramatorska ir labi nocietinātas, kuru ieņemšanai okupantiem nav nepieciešamais spēku daudzums, tāpēc pilsētas cenšas apiet. - Ukraiņi izmanto vācu feldmaršala Manšteina recepti – kaut ko atdod, bet ar mobiliem reidiem nodara pretiniekam lielus zaudējumus. Krievi – padomju maršala Žukova recepti – nerēķinoties ne ar karavīru, ne civilo zaudējumiem, mēģina sasniegt mērķi. - Krievijas uzbrukumu formula tagad: gaisa triecieni, artilērija, kam seko tanki un kājnieki. “Tā ir vecā labā Otrā pasaules kara recepte.” - Krievija pašlaik operē ar tām pašām vienībām, kas bija uzbrukuma sākumposmā. Rezerves nāk klāt, bet kaujās vel nav iesaistītas. Krievijai ir grūti aizvietot zaudēto kaujas tehniku. Militārie ešeloni jau pieved vecos tehnikas modeļus, kas nav modernizēti. Tas vien pierāda, ka Krievijas zaudējumi ir ļoti būtiski. - Vienības nogurst, spēki un tehnika “kūst” abās pusēs, tāpēc nevar izslēgt frontes līnijas izveidošanos un uz gadiem ieilgušu karadarbību. Krievija nevar atkāpties, jo nevar tautas priekšā parādīt kapitulēšanu “fašistu huntas” priekšā. - Lapu izplaukšana nāks part labu ukraiņu vienībām, tas dos iespējas plašāk darboties pret pretinieku. - Mariupoles aizstāvji gadiem ir gatavojušies pilsētas aizsardzībai, papildu aizsardzības iespējas dod rūpniecības objekti. Cik ilgam laikam ukraiņiem pietiks pārtikas un munīcijas – var tikai minēt, bet kaujas gars ir augsts. “Azov” vīri labi saprot, ka gūstā viņus neņems un cīnīsies līdz pēdējam. - Mariupoles aizsardzība balstās uz “Azovstaļ” rūpnīcu – pamatīga būve, ko grūti sašaut ar artilēriju. Tāpēc Krievijai kā pēdējais līdzeklis varētu būt pielietot ķīmiskos ieročus. Uz to Rietumiem būtu jāreaģē nekavējoties, taču “no Krievijas var sagaidīt dajebko”. - Pašlaik Krievijai nav ar ko palepoties uz 9. maiju, bet tā kā tie ir Krievijas galvenie svētki, viņi darīs visu, lai kaut ko iegūtu. - Britu “Harpoon” pretkuģu raķetes ir ļoti liels ieguldījums Odesas aizsardzībā, lai krievu desants nevarētu izsēsties. Krievu flote pēdējā laikā nav aktīva, domājams, šo raķešu dēļ. Savukārt britu raķete “Starstreak” ir spēcīgs pretgaisa aizsardzības ierocis, pret kuru nav izredzes nevienam mērķim. - Baltkrievijas armijas iesaistīšanās operācijā tagad ir maza ticama, tāda doma, visticamāk, ir jau atmesta. - Krievija pie Somijas pievelk pretkuģu raķetes, kas ir domātas karakuģu kaujas grupu iznīcināšanai, bet “Baltijas jūrā neviens aviācijas bāzes kuģis nekad nav ienācis un neienāks”. Krievijas Rietumu kara apgabals tagad ir patukšs, nav dzīvā spēka ko pārvietot pie Somijas, tāpēc rāda tikai raķešu kompleksus. - Jo ilgāk ukraiņi pretosies, jo mums būs drošāk. Pēc zaudējumiem Krievijas bruņotajos spēkos būs jātaisa reorganizācija, jo tur “vairs daudz kā nav”. Paies gadu desmiti, kamēr atjaunos aviācijas un tehnikas zaudējumus. - Arī no Kaļiņingradas izvesti pēdējie spēki un pašreiz tur esošais potenciāls neļauj nopietni apdraudēt Poliju, Baltiju un Suvalku koridoru. https://www.delfi.lv/video/raidijumi/komandcentrs/azov-zina-ka-gusta-vinus-nenems-tadel-cinisies-lidz-pedejam-paredz-nbs-kapteinis-slaidins.d?id=54244860&fbclid=IwAR3s-sMV2hT5M9ngYfBn0Lgt4WKvSOvu7bIQjEGD2eQPbHahS4PiWU6kErw

Vienlaikus medijs “The New Yoek Times”, atsaucoties uz amerikāņu ierēdņiem, apšauba Krievijas ofensīvas Donbasā īstu sākšanos. Krievija joprojām turpinot Ukrainas austrumos savilkt rezerves un tehniku un gatavot augsni masīvam uzbrukumam. Savukārt daļa apšaužu varētu būt vērsta uz to, lai piesaistītu Ukrainas spēkus tādām pilsētām kā Harkiva un tos nevarētu nosūtīt palīgā uz citiem frontes sektoriem.

Iepriekš analītiķi sprieda, ka Krievija pārgrupē spēkus un gatavojas uzbrukumam Donbasā. Tāpat izskanējuši minējumi, ka Kremlis grib gūt kādus panākumus līdz Krievijas lielākajiem svētkiem 9. maijā. Savukārt Ukrainas militārais izlūkdienests prognozē, ka Maskava vēlas panākumus jau ātrāk – līdz Pareizticīgo lieldienām 24. februārī. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainas-izlukosana-krievija-velas-vismaz-kaut-kadu-uzvaru-lidz-pareizticigo-lieldienam.d?id=54254134

Par Krievijas stratēģijas maiņu, koncentrējoties sākumā uz Doņecakas un Luhanskas apgabalu pilnīgu ieņemšanu, analītiķi, politiķi un militāristi runā jau kopš Krievija bija spiesta atvilkt spēkus no Kijivas apgabala. Okupantiem Ukrainas galvaspilsētu neizdevās ne ieņemt, ne ielenkt.

Pirmdien vakarā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka ir sākusies okupantu ofensīva Donbasā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-sakusi-verienigu-ofensivu-ukrainas-austrumos-saka-zelenskis.d?id=54255258

