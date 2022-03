Krievijas iedzīvotāji sāk masveidā emigrēt uz Vidusāziju

Krievijas iedzīvotāji no ekonomiskā kraha draudu māktās valsts masveidā emigrē ne tikai uz Turciju un Gruziju, bet arī Vidusāzijas valstīm, kas Ukrainas kara un Rietumu sankciju dēļ pēkšņi kļuvušas par pievilcīgām biznesa iespēju un civilizācijas zemēm, vēsta Krievijas tīmekļa izdevums "Medialeaks".

Daudzi Krievijas iedzīvotāji prezidenta Vladimira Putina pret Ukrainu sāktā kara dēļ, kā arī bažījoties par politiskajām un ekonomiskajām sekām, nolēmuši valsti pamest.

Pirmie emigranti metās uz Turciju un Gruziju, bet drīz vien šie "atkāpšanās ceļi" kļuva mazāk pieejami un pārmērīgi dārgi. Biļete tiešajam reisam uz Turciju var maksāt 200 000 rubļu (orientējoši 1500 eiro).

Turklāt vienā no lielākajām Gruzijas bankām "Bank of Georgia" jaunos Krievijas klientus gaida pārsteigums - viņiem jāparaksta dokuments, ka piekrīt Tbilisi nostājai par Putina karu Ukrainā, pretējā gadījumā kont netiek atvērts.

Pēdējā laikā Gruzijā ieradies pārāk liels Krievijas iedzīvotāju skaits - 25 000, pavēstīja Gruzijas ekonomikas ministrs Levans Davitašvili.

Pašas lētākās biļetes uz Tbilisi tuvākajās dienās maksās 60 līdz 130 tūkstošus rubļu.

Divas nedēļas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Krievijas iedzīvotāji sākuši atklāt jaunus emigrācijas virzienus. Sociālos tīklus pārpludina paziņojumi par pārcelšanos uz Kazahstānu, Kirgizstānu, Uzbekistānu, Tadžikistānu un Azerbaidžānu.

Tīkla lietotāji, kas vēl nesen nav pat domājuši par došanos uz Vidusāziju, pēkšņi atskārtuši pozitīvās puses, kādas ir dzīvei šī reģiona valstīs.

Kā norāda "Facebook" lietotājs Nikolass Pinceto, Uzbekistāna ir laba vieta, uz kurieni pārcelties informācijas tehnoloģiju (IT) speciālistiem.

"Uzbekistāna kļūst par nesliktu habu, uz kurieni pārcelties IT kompānijām no Krievijas. Uzreiz pateikšu, ka esmu pret jebkādu karadarbību Ukrainas teritorijā. Uzskatu, ka [pret karu] arī viss IT sektors kopumā, tāpēc nolēmu aprakstīt plusus un mīnusus biznesa pārcelšanai uz Uzbekistānu."

Pozitīvo aspektu vidū viņš min Uzbekistānas neitralitāti, attīstīto infrastruktūru, ātro internetu, nodokļu atlaides IT industrijai, iespējas saņemt naudu valūtā, salīdzinoši stabilo suma kursu un tā brīvo konvertāciju Uzbekistānas teritorijā, lētos pakalpojumus, to, ka joprojām ir daudz krievvalodīgu iedzīvotāju, vienkāršo procesu, lai nokārtotu ilgstošas uzturēšanās statusu.

Negatīvo aspektu vidū tiek minēts karstais laiks vasarā un dārgās īres cenas, kas galvaspilsētā Taškentā par divistabu dzīvokli var būt no 700 līdz 1500 ASV dolāriem mēnesī.

Citi sociālo tīklu lietotāji norāda uz tādu emigrācijas galamērķu kā Azerbaidžāna un Tadžikistāna pievilcību.

Vairumam emigrantu sākotnēji bijis vienalga, kur bēgt no Krievijas, bet vēlāk daudzi spiesti atskārst, ka viņu stereotipi par Kaukāza un Vidusāzijas valstīm bijuši maldīgi.

"Ja tagad Krievijas iedzīvotāji masveidā laužas uz Uzbekistānu, Kirgizstānu, Tadžikistānu (un šie kļuvuši par megapopulāriem virzieniem), tā būs karma. Daudzi Krievijas iedzīvotāji tadžikus un uzbekus neuzskatīja par cilvēkiem vai uzskatīja par otrās šķiras cilvēkiem. Saņemiet, parakstieties," situāciju komentē tvitera lietotājs "m_elensule".

Tiesa gan, Krievijas iedzīvotāji ar grūtībām sastopas jau uz robežas, pametot valsti. Viņi tiek stingri nopratināti, turklāt izceļotājiem tiek pat pārbaudīta sarakste mobilajās ierīcēs, vēsta "Medialeaks".