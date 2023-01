Krievijas informācijas telpā saasinās kritika pret okupantu bruņoto spēku darbību, vēsta domnīca

Ukrainas veiksmīgi veiktais trieciens, izmantojot artilērijas sistēmu HIMARS, pret okupantu bāzi Doneckas apgabala Makijivkā, Krievijas informācijas telpā izraisīja būtisku kritiku, kas bija vērsta pret Krievijas militāro vadību, vēsta ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Ukrainas ģenerālštābs 2. janvārī ziņoja, ka Ukrainas spēki pārtvēruši visus 39 "Shahed-136" dronus, kas tika palaisti pret Ukrainu laikā no 1. līdz 2. janvāra naktij. Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Skibickis 1. janvārī atkārtoti uzsvēra, ka Krievijas spēkiem ir tikai tik daudz spārnoto raķešu, lai veiktu vēl divus līdz trīs liela mēroga raķešu uzbrukumus Ukrainai, raksta ISW.

Krievijas gaisa un raķešu triecieni pret Ukrainu, visticamāk, nerada Kremlim vēlamos informatīvos rezultātus Krievijas nacionālistu vidū. Krievijas spēki 31. decembrī veica spārnoto raķešu triecienu pret objektu Hmeļņickas apgabalā. Krievijas militārais apskatnieks paziņoja, ka uzbrukums, lai arī labi izpildīts, ir parāk mazs un veikts par vēlu. Apskatnieks apgalvoja, ka Krievijai šādi triecieni bija sistemātiski jāveic agrāk, un ka šī uzbrukuma laiks bija nepiemērots.

Savukārt postošs Ukrainas veikts trieciens, izmantojot HIMARS, okupantu bāzei Doneckas apgabala Makiivkā, 31. decembrī Krievijas informācijas telpā izraisīja būtisku kritiku, kas bija vērsta pret Krievijas militāro vadību. Ukrainas ģenerālštābs pavēstīja, ka Ukrainas trieciens Krievijas bruņoto spēku un militārā ekipējuma koncentrācijas punktā iznīcinājis līdz 10 ekipējuma vienībām, vēsta ISW.

Ukrainas bruņoto spēku Stratēģiskās komunikācijas departaments 1. janvārī paziņoja, ka triecienā gājuši bojā 400 mobilizētie karavīri un ievainoti 300. Tajā pašā dienā publicētie ģeogrāfiskie kadri liecināja arī par trieciena sekām arodskolā, kas atrodas mazāk nekā 13 km uz austrumiem no frontes līnijas.

