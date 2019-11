Krievijas internets nebrīvākais Eiropā, secina 'Freedom House'

Krievija cilvēktiesību aizsardzības organizācijas "Freedom House" interneta brīvības reitingā ieņēmusi pēdējo vietu Eiropā, atrodoties zemāk par tādām valstīm kā Kazahstāna un Baltkrievija.

Reitingā pavisam pētītas 65 pasaules valstis, kurās ir 87% pasaules interneta lietotāju. Latvijas šajā sarakstā nav.

Reitings veidots no datiem, kas iegūti laika periodā no 2018. gada jūnija līdz 2019. gada maijam.

Krievija, salīdzinot ar iepriekšējo vērtēšanas periodu, nokritusies par divām vietām līdz 51. pozīcijai.

Vissliktākā situācija ar interneta brīvību "Freedom house" ieskatā ir Ķīnā, Irānā un Sīrijā.

Last year's Freedom on the Net report showed Russia's 🇷🇺 internet freedom declined 6 years in a row. Check back Tuesday to see if this trend continues into 2019. pic.twitter.com/DFttnLfVKH