Krievijas invāzija Ukrainai radījusi zaudējumus 500 miljardu ASV dolāru apmērā. Teksta tiešraide

Krievijas invāzija Ukrainā turpinās jau 21. dienu. Ukrainas premjers Deniss Šmihals paziņojis, ka kopš iebrukuma sākuma viņa valstij ir nodarīti vairāk nekā 500 miljardu dolāru lieli zaudējumi. Viņš uzstāj, ka Krievija maksās par Ukrainas infrastruktūras restaurāciju pēc kara beigām. Portāls "Delfi" piedāvā sekot visām ar konfliktu Ukrainā saistītajām aktualitātēm teksta tiešraidē.

Krievijas iebrukums Ukrainā (16.03.2021.)

Ukrainas Iekšlietu ministrijas padomnieks Antons Geraščenko paziņojis, ka Krievijas karakuģi ap pusnaktī izšāvuši raķetes un artilēriju pa Ukrainas jūras piekrasti netālu no Tuzlas, kas atrodas uz dienvidiem no Odesas. "Viņi izšāva milzīgu daudzumu munīcijas no liela attāluma," viņš teica. Geraščenko sacīja, ka Krievija vēlas pārbaudīt Ukrainas piekrastes aizsardzības sistēmu. Viņš arī piebilda, ka nav mēģināts izsēdināt karaspēku, kā arī neatklāja, vai kāds no šāvieniem ir sasniedzis mērķi. (Al Jazeera)

Trauksmes sirēnas šorīt bijušas dzirdamas vairākās Ukrainas pilsētās, raksta BBC.

ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens otrdien intervijā CNN prognozēja, ka brīva Ukraina pastāvēs ilgāk nekā Krievijas prezidents. "Pirmkārt, būs Ukraina, neatkarīga Ukraina, [kas pastāvēs] daudz ilgāk nekā Vladimirs Putins," izteicās Blinkens un piebilda: "Vienā vai otrā veidā Ukraina pastāvēs un Putins kaut kad vairs nebūs [pie varas]."

Krievijas iebrukums Ukrainā ietekmēs pasaules ekonomiku, palēninot izaugsmi un palielinot inflāciju, paziņojis Starptautiskais Valūtas fonds (SVF). SVF norādīja, ka iebrukums ilgtermiņā var būtiski mainīt globālās ekonomiskās kārtības formu. Līdzās cilvēku ciešanām, karš paaugstina cenas pārtikai un enerģijai, veicina inflāciju un samazina ienākumu vērtību, vienlaikus arī izjauc tirdzniecības un piegādes ķēdes Ukrainas kaimiņvalstīs, paziņoja organizācija. "Konflikts ir nopietns trieciens pasaules ekonomikai, kas kaitēs izaugsmei un paaugstinās cenas," norādīja SVF. (Sky News)

Jaunākā izlūkdienestu informācija, ar kuru dalījusies Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Krievija arvien vairāk cenšas ģenerēt papildu karaspēku, lai palielinātu un aizstātu savus personāla zaudējumus Ukrainā. Šo zaudējumu rezultātā, visticamāk, Krievijai ir grūtības veikt ofensīvas operācijas, saskaroties ar ilgstošo Ukrainas pretestību. Pastāvīgie militārā personāla zaudējumi arī apgrūtinās Krievijas okupētās teritorijas nodrošināšanu, ziņo Londona. Krievija pārdislocē spēkus no tik tālām vietām kā Austrumu militārais apgabals, Klusā okeāna flote un Armēnija. Tā arī arvien vairāk cenšas izmantot citus avotus, piemēram, privātos militāros uzņēmumus, Sīrijas un citus algotņus. Krievija, visticamāk, mēģinās izmantot šos spēkus, lai noturētu ieņemto teritoriju un atbrīvotu kaujas spēkus, kuri mēģinātu atjaunot iestrēgušās ofensīvās operācijas. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503851779175370760

ASV Senāts vienbalsīgi nobalsojis par Vladimira Putina nosodīšanu kā kara noziedznieku. Šis balsojums aicināja Hāgas Starptautisko krimināltiesu pārbaudīt Putina lēmumu iebrukt Ukrainā. Demokrātu partijas Senāta līderis Čaks Šūmers otrdien uzrunā pirms balsojuma sacīja, ka Putinam ir jāatbild par "zvērībām" Ukrainā. (BBC)

Slovākijas parlaments otrdien apstiprināja līdz 2100 NATO karavīru dislocēšanu valsts teritorijā pēc Krievijas iebrukuma Slovākijas kaimiņvalstī Ukrainā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/slovakijas-parlaments-apstiprina-nato-speku-dislocesanu.d?id=54153678

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis saka, ka miera sarunas ar Krieviju sāk "izklausīties reālistiskāk". Savukārt Ukrainas sarunvedējs Mihailo Podoljaks sacīja, ka šajās sarunās "noteikti ir iespēja kompromisam". Trešdien atsāksies Krievijas un Ukrainas pārstāvju sarunas, raksta CNN.

NATO trešdien liks saviem militārajiem komandieriem izstrādāt jaunus plānus, lai atturētu Krieviju pēc Maskavas iebrukuma Ukrainā. Šādos plānos būtu iekļauts lielāks karavīru skaits un pretraķešu aizsardzība Austrumeiropā, ziņo aģentūra "Reuters". "Mums ir jāatjauno sava militārā stāja šajā jaunajā realitātē," otrdien sacīja NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs. "Ministri sāks svarīgu diskusiju par konkrētiem pasākumiem mūsu drošības stiprināšanai ilgtermiņā visās jomās," viņš piebilda. (Sky News)

Lietuvas prezidents Gitans Nausēda sacījis, ka pret Krieviju ir jāievieš stingrākas starptautiskās sankcijas. Viņš britu raidsabiedrībai BBC uzsvēris, ka Krievijas uzvedība nemainīsies un Rietumu lielvarām jābūt izlēmīgākām. Prezidents argumentēja, ka Swift banku sakaru sistēma ir jāslēdz visām Krievijas bankām, nevis jāslēdz atsevišķām bankām, kā tas ir tagad. Viņš arī norādīja, ka ir jāsamazina Eiropas atkarība no Krievijas naftas un gāzes.

