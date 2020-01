Krievijas jaunajam premjeram atrod nedeklarētu villu; rakstījis mūziku Ļepsam

Jaunais Krievijas valdības vadītājs Mihails Mišustins, kuru apstiprināja amatā ceturtdien, nav savā amatpersonas deklarācijā norādījis lepnu villu elitārajā Piemaskavas privātmāju rajonā Rubļovkā, ziņo portāls "Projekt".

Mišustins līdz nominēšanai par premjeru bija Federālā nodokļu dienesta vadītājs.

Mišustina ģimene par aptuveni 600 miljonus rubļu (8,7 miljoni eiro) dārgās savrupmājas īpašnieku kļuvusi 2001. gadā, kad jaunais premjers strādājis par nodokļu ministra vietnieku, skaidro medijs.

Valsts reģistrā nekustamā īpašuma saimnieku vārdi ir slēpti, to vietā norādīts "Krievijas Federācija". Portāls pieļauj, ka pats Mišustins personīgi varētu būt panācis to, lai viņa vārds reģistrā neparādās publiski – no 2004. līdz 2006. gadam viņš vadīja Federālo kadastru aģentūru.

Pašlaik minētais īpašums formāli varētu piederēt Mišustina pieaugušajiem bērniem – iepriekš deklarācijās viņš ir norādījis, ka viņa tolaik nepilngadīgajiem bērniem uz pusēm pieder māja un zemes gabals ar tādu pašu platību, kā medija atrastais īpašums. Pēc bērnu 18 gadu sasniegšanas viņi deklarācijā vairs nav jānorāda.

Savukārt opozicionāra Alekseja Navaļnija vadītais Korupcijas apkarošanas fonds vērš uzmanību uz neskaidrību, kā jaunā premjera sieva Vladlena Mišustina nopelnījusi simtiem miljonus rubļu, kas norādīti viņas deklarācijās.

Pēdējo deviņu gadu laikā tie ir gandrīz 800 miljoni rubļu (11,7 miljoni eiro), kas norādīti atskaitēs.

Uz Vladlenas Mišustinas vārda nav reģistrēta neviena darbojošās juridiskā persona, par viņu gandrīz nekas nav atrodams internetā, raksta Navaļnijs. Opozicionārs pauž šaubas, vai amatpersonas sieva varēja legālā ceļā nopelnīt šādas naudas summas.

2008. gadā Mišustina reģistrējās kā individuālais uzņēmējs, bet šis statuss likvidēts 2013. gadā. Kā pamatnodarbošanās viņai bija norādīta "deju laukumu darbība, diskotēkas, deju skola".

2009. gadā Mišustina kļuva par līdzīpašnieci deju klubam "DecaDance", kas 2014. gadā likvidēts, "Facebook" raksta žurnāliste Anstasija Gorškova.

No 2002. gada Mišustinai piederēja 50% "Starptautiskā datoru kluba" akciju – tur savulaik strādāja viņas vīrs Mišustins, raksta Gorškova. Taču arī šis bizness nevarēja ienest lielus ienākumus, vērtē žurnāliste.

Tikmēr laikraksts "Vedomosti" pievērsies citai tēmai – žurnālisti no avotiem atklājuši, ka Mišustins sacerējis mūziku divām Krievijas populārā skatuves mākslinieka Grigorija Ļepsa (iekļauts Latvijas "melnajā sarakstā") dziesmām – "Zola" un "Īsta sieviete".

Mūzikas sacerēšana esot Mišustina hobijs, ko viņš neafišējot.

Jau ziņots, ka Putins uzrunā 15. janvārī rosināja ieviest izmaiņas konstitūcijā. Neilgi pēc šīs runas demisionēja premjera Dmitrija Medvedeva valdība, bet Putins jaunā valdības vadītāja amatam izvirzīja Federālā nodokļu dienesta vadītāju Mihailu Mišustinu.

Politikas vērotāji spriež, ka ar šiem soļiem 67 gadus vecais Putins mēģina nostiprināt savu varu pēc 2024. gada, kad beigsies viņa pašreizējais prezidentūras termiņš, pēc kura atkārtoti kandidēt konstitūcija viņam neatļauj.