Krievijas jūras spēku dienā šogad nebūs iesaistītas kodolzemūdenes, ziņo Lielbritānija

Jūlija izskaņā paredzētajā Krievijas jūras spēku dienā nebūs iesaistītas kodolzemūdenes, teikts jaunākajā ziņojumā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka trešdien Krievijas valsts mediji ziņoja, ka Krievijas Ziemeļu flotes kodolzemūdenes nepiedalīsies galvenajā Jūras spēku dienas flotes pārskatā Sanktpēterburgā 30. jūlijā.

Kopš pašreizējais Jūras spēku dienas formāts tika izveidots 2017. gadā, šis būtu pirmais gads, kad tajā nav iesaistītas ar kodolenerģiju darbināmas zemūdenes. Izmaiņas, visticamāk, galvenokārt ir saistītas ar apkopi un to pieejamības saglabāšanu operācijām un apmācībām, norāda Lielbritānijas ministrija.

Eksistē arī reāla iespēja, ka iekšējās drošības bažas kopš "Vagner" sarīkotā dumpja ir veicinājušas šāda lēmuma pieņemšanu, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 July 2023.

