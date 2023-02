Krievijas Kalugā sprādzis drons

Krievijas pilsētā Kalugā, kas atrodas aptuveni 160 kilometrus no Maskavas, pirmdien no rīta sprādzis bezpilota lidaparāts, paziņojis Kalugas apgabala gubernators Vladislavs Šapša.

"Šonakt Kalugas apkārtnes iedzīvotāji dzirdēja blīkšķi. Noskaidrots, ka piecos no rīta mežā netālu no pilsētas 50 metru augstumā uzsprādzis drons," savā "Telegram" kanālā paziņoja gubernators.

Saskaņā ar viņa teikto ne sabiedriskais, ne privātais īpašums nav bojāts un neviens cilvēks incidentā nav cietis. Gubernators neprecizēja neko par drona izcelsmi.

Janvārī Maskavā, tostarp uz Aizsardzības ministrijas ēkas, tika izvietotas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Karu atbalstošajos "Telegram" kanālos blogeri sprieda, ka tas darīts, lai aizsargātos pret dronu uzbrukumiem, skaidro raidsabiedrība BBC.

Savukārt medijos izskanēja versija, ka fotogrāfijām ar pretgaisa aizsardzības sistēmām uz jumtiem vajadzētu cilvēkos radīt ārēju draudu sajūtu, lai Maskavai būtu vieglāk pamatot nepieciešamību vairāk resursus veltīt karam.

Krievijas varas iestādes jau vairākas reizes ir ziņojušas par dronu uzbrukumiem, kuros parasti apsūdz Ukrainu.

A Ukrainian UAV (reportedly a Tu-141 Strizh) crashed in Kaluga after hitting trees. It was carrying an OFAB-100-120 high-explosive bomb. https://t.co/AaPulpwUOQhttps://t.co/ZIWK10TzE5https://t.co/IgnfV86zII pic.twitter.com/cSKv9Nc9oA