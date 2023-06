Krievijas karaspēks uzspridzinājis Kahovkas HES aizsprostu; notiek iedzīvotāju evakuācija

Krievijas karaspēks otrdien Hersonas apgabalā uzspridzinājis Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) aizsprostu, paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins.

Viņš informējis, ka ūdens līmenis sasniegs kritisko atzīmi piecu stundu laikā un aicinājis apdraudēto rajonu iedzīvotājus evakuēties.

Ukrainas Iekšlietu ministrija norādījusi, ka jāevakuējas Hersonas Korabelas mikrorajona un desmit ciemu iedzīvotājiem.

Vairākas apdzīvotās vietas jau applūdušas, pavēstījusi Ukrainas prezidenta biroja padomniece Darja Zarivna.

Apgabala administrācija organizē evakuācijas autobusus.

Kahovkas HES atrodas Krievijas karaspēka kontrolē, taču pēc aizsprosta uzspridzināšanas applūst teritorijas gan Dņepras labajā krastā, kuras kontrolē Ukraina, gan Krievijas okupētās teritorijas kreisajā krastā.

Ukrainas Bruņoto spēku dienvidu pavēlniecība pavēstījusi, ka, pēc tās rīcībā esošās informācijas, evakuācija tiek organizēta arī Krievijas okupētajās teritorijās.

Saistībā ar aizsprosta uzspridzināšanu Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sasaucis valsts Drošības un aizsardzības padomes ārkārtas sēdi.

"Krievijas teroristi. Kahovkas HES aizsprosta iznīcināšana tikai apliecina visai pasaulei, ka viņi jāpadzen no ikviena Ukrainas zemes stūrīša," tviterī ierakstījis Zelenskis.

Viņš piebildis, ka Krievijai nedrīkst atstāt nevienu Ukrainas zemes metru, jo katru metru tā izmanto terorismam.

Savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba norādījis, ka Kahovkas HES uzspridzināšana, iespējams, ir lielākā tehnoloģiskā katastrofa Eiropā pēdējās desmitgadēs, kas apdraud tūkstošiem civiliedzīvotāju.

"Tas ir briesmīgs kara noziegums," tviterī uzsvēris Kuleba.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH