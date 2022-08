Krievijas karavīriem ir laiks bēgt, atgādina Zelenskis

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pimdien savā vakara uzrunā paziņoja, ka Krievijas karavīriem ir laiks bēgt prom no Ukrainas.

Pirmdien tika ziņots, ka Ukrainas Bruņotie spēki ir sākuši uzbrukuma operācijas daudzos virzienos Ukrainas dienvidos un Hersonas apgabalā pārrāvuši Krievijas spēku pirmo aizsardzības līniju.

Zelenskis savā uzrunā paziņoja, ka Ukraina atgūs visas Krievijas okupētās teritorijas: Harkivas, Luhanskas, Doneckas, Zaporižjas, Hersonas apgabalu daļas, Krimu un visu Melnās jūras un Azovas jūras akvatoriju.

"No Čūsku salas līdz Kerčas šaurumam. Tas notiks. Tas ir mūsu. Un, kā to saprot mūsu sabiedrība, es gribu, lai to saprastu arī okupanti. Viņiem nebūs vietas uz ukraiņu zemes (..) Jūs nedzirdēsiet neko konkrētu no nevienas tiešām atbildīgas personas. Jo tas ir karš," sacīja Zelenskis.

Prezidents piebilda, ka okupantiem ir jāaizvācas no ukraiņu zemes uz savām mājām.

"Ja viņi (okupanti) grib izdzīvot - krievu karavīriem ir laiks bēgt prom. Brauciet mājās. Ja jūs baidāties atgriezties savās mājās Krievijā - tad lai šādi okupanti padodas gūstā, un mēs viņiem garantējam visu Ženēvas konvenciju normu izpildi," uzsvēra Zelenskis.

Ja okupanti nepaklausīs, tad viņiem būs darīšana ar Ukrainas aizstāvjiem, kuri neapstāsies, līdz atbrīvos visu, kas pieder Ukrainai, atzīmēja Zelenskis.

Hersonā skan sprādzieni



Savukārt Krievijas karaspēka okupētajā Hersonā otrdienas rītā dzirdami sprādzieni un automātisko ieroču šāvieni, ziņo vietējie tīmekļa mediji.

Aculiecinieki vēsta, ka tās esot apšaudes ar lielu dalībnieku skaitu, kurās tiekot izmantoti automātiskie ieroči un pistoles, kā arī rokas granātmetēji. Ziānas par apšaudēm saņemtas no vairākiem rajoniem.

Hersonas tīmekļa izdevums "Most" ziņo, ka notiek ielu kaujas Taurijas un Ziemeļu apkaimēs.

Krievijas karaspēks otrdien apšaudījis Harkivas centru, nogalinot vismaz četrus cilvēkus, bet četri civiliedzīvotāji guvuši ievainojumus, ziņo pilsētas mērs Ihors Terehovs un Harkivas apgabala kara administrācijas priekšsēdētājs Olehs Siņehubovs.

Terehovs vēsta, ka Harkivas centra apšaude turpinās, un aicinājis iedzīvotājus neatstāt patvertnes.

Okupanti zaudējuši 47 550 karavīrus



Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 47 550 karavīru, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Diennakts laikā iznīcināti 450 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 24.februārī krievi zaudējuši 1954 tankus, 4294 bruņutransportierus, 1079 lielgabalus, 282 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 151 zenītartilērijas iekārtu, 234 lidmašīnas, 204 helikopterus, 847 bezpilota lidaparātus, 196 spārnotās raķetes, 3217 automobiļus un autocisternas, 15 kuģus un ātrlaivas un 103 specializētās tehnikas vienību.

Vislielākos zaudējumus pēdējās diennakts laikā krievi cietuši Doneckas un Kurahivkas virzienos.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.