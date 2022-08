Krievijas Melnās jūras flotes zemā efektivitāte grauj okupantu militāro stratēģiju, ziņo Lielbritānija

Krievijas Melnās flotes pašlaik ierobežotā efektivitāte grauj Maskavas kopējo iebrukuma stratēģiju, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka viens no veidiem, kā tas izpaužas, ir fakts, ka Krievijas radītie jūras desanta draudi Odesai tagad lielā mērā ir neitralizēti. Tas nozīmē, ka Ukraina var novirzīt resursus, lai izdarītu spiedienu uz Krievijas sauszemes spēkiem citur.

Krievijas Melnās jūras flotes kuģi turpina demonstrēt ārkārtīgi piesardzīgu militāro stāju, patrulējot tikai ūdeņos, kas atrodas Krimas piekrastes redzamības zonā, atzīmē Lielbritānijas ministrija.

Krievijas Melnās jūras flote turpina izmantot tālās darbības rādiusa spārnotās raķetes, lai atbalstītu sauszemes ofensīvas, taču pašlaik tai ir grūtības īstenot efektīvu jūras kontroli. Tā ir zaudējusi savu flagmani "Moskva", ievērojamu daļu no tās jūras aviācijas kaujas lidmašīnām, kā arī kontroli pār Zmijinijas salu (Čūsku salu), noslēgumā raksta britu izlūki.

