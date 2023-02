Krievijas militārās tehnikas ražošanas apjoms neatbilst Maskavas prasībām, ziņo Lielbritānija

Militārās tehnikas ražošanas apjoms gandrīz noteikti neatbilst Krievijas Aizsardzības ministrijas prasībām nodrošināt resursus Ukrainas kampaņai un atjaunot tās ilgtermiņa aizsardzības kapacitātes, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 9. februārī Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs, apmeklējot Omskas Transporta mašīnu celtniecības rūpnīcu, aicināja palielināt Krievijas tanku ražošanu. Tas seko vairākiem prezidenta Vladimira Putina publiskiem komentāriem, mudinot aizsardzības nozari labāk atbalstīt karu Ukrainā, kuru Maskava dēvē par "īpašo militāro operāciju".

Savukārt televīzijā pārraidītā sanāksmē 12. janvārī Putins nosodīja premjerministra vietnieku Denisu Manturovu, kurš ir atbildīgs par aizsardzības nozari, par "muļļāšanos", ziņo Lielbritānijas ministrija.

Augstākie Krievijas vadītāji, visticamāk, apzinās, ka valsts militārās rūpniecības produkcija kļūst par kritisku vājo punktu, ko saasina kļūdainie stratēģiskie un operatīvie aprēķini saistībā ar iebrukumu Ukrainā, noslēgumā raksta britu izlūki.

