Krievijas ministra Šoigu mīļākā stjuarte nopelnījusi miljardus

Krievijas aizsardzības ministra Sergeja Šoigu mīļākā Jeļena Šebunova pēc iepazīšanās ar amatpersonu līgumos ar Ārkārtas situāciju un Aizsardzības ministrijām nopelnījusi miljardus rubļu, apgalvo medijs "The Insider".

Jeļena Šebunova strādājusi par stjuarti Ārkārtas situāciju ministrijas lidmašīnās. Šoigu no 1991. līdz 2012. gadam vadīja šo ministriju, bet pēc tam kļuva par aizsardzības ministru.

2006. gadā tabloīds "Ekspress-gazeta", neizraisot plašu rezonansi, rakstīja, ka stjuartes Jeļenas Š. tolaik sešus gadus vecais dēls Daņils ir Šoigu ārlaulības bērns, kas ieņemts tieši Ārkārtas situāciju ministrijas lidmašīnā. Jeļena ministru pavadījusi visos viņa komandējumos pa Krieviju.

Rakstā minētā persona ir Jeļena Šebunova, kura par stjuarti sākusi strādāt 1999. gadā, izpētīja "The Insider". Viņas dēls no Šoigu dzimis 2001. gada 6. martā, ministra oficiālajā biogrāfijā ārlaulības dēls gan neparādās.

Šoigu un Šebunovas attiecības medijam apstiprinājuši arī divi Ārkārtas situāciju ministrijai tuvi avoti. Romāns starp ministru un Šebunovu turpinājies līdz 2017. gadam.

Pēc romāna sākuma un dēla piedzimšanas Šebunovas dzīve sākusi iet uz augšu, raksta medijs. To liecina kaut vai automašīnas: ja pirms romāna ar Šoigu viņa braukusi ar "Žiguļi" VAZ 21083 un vecu "Honda", tad uzreiz pēc sakara ar Šoigu nopirkusi "Mercedes Benz" un zelta krāsas "Lexus RX 330". Pēc tam sekojis BMW "i3", "Toyota Land Cruiser" un citi smalki auto.

Pēdējais Šebunovas pirktais auto ir "Mercedes Benz" GLS 350D. "The Insider" arī atradis soda kvītis, kas liecina, ka viņa regulāri pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus uz Kutuzova prospekta Maskavā.

Tas atrodas ceļā uz viņas 181 kvadrātmetru plašo dzīvokli, kas viņas īpašumā nonācis caur firmas "Specializētais MKSM celtnieks" līdzīpašnieku Andreju Čižiku. Šis uzņēmums pilda Ārkārtas situāciju ministrijas pasūtījumus.

Šebunova iegādājusies lepnu savrupmāju elitārajā ciematā Žukovka, kaimiņos prezidentam Vladimiram Putinam tuvajiem oligarhiem Rotenbergiem. Mājas vērtība tiek lēsta 1,5 miljardu rubļu (21 miljons eiro) apmērā.

Zemes gabalu Šebunova ieguvusi no Mihaila Kočetkova, kurš ir viens no lielajiem Krievijas Aizsardzības ministrijas piegādātājiem. Viņa uzņēmums "OSK grupas holdings" saņem ministrijas celtniecības pārvaldes pasūtījumus. Šī un vēl divas Kočetkova firmas no Aizsardzības ministrijas saņēmušas vairāk nekā pusmiljardu rubļu.

Tāpat Šebunova kļuvusi par dārga restorāna īpašnieci Minskas ielā, kurā gan parasti valdot tukšums. Nākamajā dienā pēc "The Insider" viesošanās restorānā, tas 12. jūnijā slēgts.

Savus miljardus Šebunova nopelnījusi darījumos ar Šoigu vadītajām struktūrām, atzīmē "The Insider". Piemēram, trīs miljardus rubļu (42 miljoni eiro) viņa ieguvusi, ceļot militārās pilsētiņas – 2014. gadā viņa kļuva par firmas "Specstroikonstrukcija" līdzīpašnieci.

Šebunovas firma no Aizsardzības ministrijai piederoša uzņēmuma līzingā paņēma iekārtas vieglo tērauda konstrukciju ražošanai, un pēc tam šīs konstrukcijas piegādāja ministrijai.

Kā izrādījās vēlāk tiesas procesā, Šebunovas uzņēmums par līzinga pakalpojumiem nemaz nav norēķinājies, taču uz to laiku sieviete vairs nav parādījusies uzņēmuma amatpersonu sarakstā. Firma, kas pārtraukusi maksāt arī īri par biroju, tagad pilnībā pieder kādam Šerzodam Meļijevam – cilvēks ar tādu vārdu un uzvārdu strādā par taksistu Sanktpēterburgā, izpētīja "The Insider".

Valsts pasūtījumus saņēmušas arī citas ar Šebunovu saistītas firmas. Līdz 2018. gada augustam viņai piederējuši 30% uzņēmumā "Ļiftoviji inovacij", kas no valsts iestādēm saņēmis 60 miljonus rubļu. Tāpat kāds Šebunovas uzņēmums sniedza uzkopšanas pakalpojumus Iekšlietu ministrijas akadēmijas kopmītnēs.

Šebunovas darījumu partneris, ar kuru kopā viņa atvērusi restorānu, Vladimirs Pavlovs vada firmu "Voentorg" – tā nodrošina Aizsardzības ministriju ar ēdināšanas pakalpojumiem un šuj formastērpus. Tāpat "Voentorg" atbild par frizētavām, ateljē, veļas mazgātavām un pirtīm garnizonu pilsētiņās.

"The Insider" min arī citus Šebunovas uzņēmumus, kas pelna no aizsardzības struktūrām, turklāt medijs esot atradis arī ministrijas piegādātājus, kurus "de facto" kontrolē Šebunova, neesot oficiāla īpašniece vai vadītāja.

Laikā, ko Šebunova bija attiecībās ar Šoigu, ar viņu saistītās firmas darījumos ar Aizsardzības un Ārkārtas situāciju ministrijām ieguvušas vismaz 6,5 miljardus rubļu (92 miljoni eiro), liecina "The Insider" aprēķini.