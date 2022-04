Krievijas orda Bučā atkārtojuši 'začistku' – sistemātiski noslepkavojuši simtiem civiliedzīvotāju

Krievijas uzbrucēju orda, atkāpjoties no Kijivas piepilsētas Bučas, uz ielām, mājās un to apkārtnē atstājusi zvērīgas vardarbības liecības – simtiem civiliedzīvotāju līķu. Daļai mirušo sasietas rokas, citi – piesieti pie kokiem, bet vairums nošauti savu māju priekšā.

Ukrainas galvaspilsētas guļamrajons Buča pēc vairāk nekā mēnesi ilgušās okupācijas ar smagām kaujām atgūta piektdien. Krievijas Bruņoto spēku vienības, ar lieliem zaudējumiem atkāpjoties uz Baltkrieviju, lai, visticamāk, tiktu pārgrupētas kaujām Donbasa frontē, Irpiņai pieguļošo pilsētu pamatā atstājušas dienu iepriekš, bet apšaudes turpinājušās līdz pēdējo spēku aizbraukšanai.

Brīdinām – rakstā iekļautas fotogrāfijas un video ar noslepkavoto civiliedzīvotāju mirstīgajām atliekām. Uzskatām, ka par šiem kara noziegumiem ir jāinformē.

Pirmās fotogrāfijas no atbrīvotās Bučas publiskoja aģentūra AFP. Noprotams, ka tās fotokorespodents armijas pavadībā izbraucis caur kādu pilsētas ielu. Kā visās okupantu pamestajās teritorijās, brīva pārvietošanās pagaidām ir bīstama gan atstāto mīnu un paslēpto spridzekļu, gan nesprāgušās munīcijas dēļ.

Šajā vienā ielā reportieris fiksēja vairāk nekā 20 civiliedzīvotāju mirstīgās atliekas. Daži mirušie nošaušanas brīdī, visticamāk, bija kaut kur devušies ar kājām vai velosipēdiem. Tomēr, kā redzams vairākās fotogrāfijās – lielākais vairums vientuļi guļ iepretī māju vārtiem. Pazīmes liecina, ka vīrieši, kuriem iepriekš nav ļauts evakuēties, izvesti savu māju priekšā un turpat sistemātiski nošauti.

Sestdienas pašā vakarā parādījās divi Ukrainas bruņo spēku karavīru uzņemti video gan no tās pašas, gan no citām pilsētas ielām, kurās arī iepretim mājām redzami sakņupuši cilvēku apveidi. Karavīru automašīnām starp tiem braucot zigzagā, video fiksēts, ka kādā, acīmredzami mērķtiecīgi sapulcinātā nogalināto vīriešu grupā viņiem ir aiz muguras sasietas rokas.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO