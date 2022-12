Krievijas pašreizējā stratēģija tai neļaus sasniegt izvirzītos mērķus, prognozē Lielbritānija

Krievijas minimālie politiskie mērķi saistībā ar tās iebrukumu Ukrainā nav mainījušies, taču tos realizēt ar pašreizējo stratēģiju okupantiem, visticamāk, neizdosies, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 8. decembrī Krievijas prezidenta pārstāvis Dmitrijs Peskovs atkārtoti formulēja Maskavas veiktā iebrukuma galvenos mērķus. Viņš sacīja, ka viens no Krievijas galvenajiem mērķiem ir Donbasa un Ukrainas dienvidaustrumu iedzīvotāju "aizsardzība", taču norādīja, ka vēl ir daudz darāmā saistībā ar šo teritoriju "atbrīvošanu".

Peskova komentāri liecina, ka Krievijas pašreizējie minimālie kara politiskie mērķi paliek nemainīgi. Krievija, visticamāk, joprojām cenšas paplašināt kontroli pār visiem Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabaliem. Krievijas militārie plānotāji joprojām cenšas par prioritāti izvirzīt došanos dziļāk Doneckas apgabalā, norāda Lielbritānijas ministrija.

Tomēr Krievijas stratēģija šobrīd, visticamāk, neļaus sasniegt izvirzītos mērķus: ir maz ticams, ka Krievijas militārpersonas šobrīd spēs radīt efektīvus triecienspēkus, kas spētu atkarot šīs teritorijas. Tāpat maz ticams, ka tuvāko mēnešu laikā Krievijas sauszemes spēki tiks pie nozīmīgiem panākumiem, noslēgumā raksta britu izlūki.

