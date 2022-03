Krievijas piloti atbildēs par civiliedzīvotāju nogalināšanu, brīdina Zelenskis. Teksta tiešraide.

Krievijas iebrukums Ukrainā rit jau pilnas četras nedēļas. Okupanti ielenkto un smagi cietušo Mariupoli sākuši apšaudīt arī no jūras, bet Ukrainas spēki sākuši gūt panākumus, atkarojot teritorijas uz ziemeļiem un rietumiem no Kijivas. Turpinām sekot notikumiem kara 28. dienā.

Ukrainas armija publicēja operatīvo ziņojumu par esošo kara situāciju. Ziņojumā tiek minēts, ka Čerņihiva un Mariupole turpina aizstāvēties pret Krievijas okupācijas spēkiem. Bez tam Baltkrievijas pretkara aktīvisti esot daļēji izjaukuši dzelceļa līnijias, kas savieno Baltkreiviju un Ukrainu, tādējādi potenciāli traucējot Baltkrievijas armijai iebrukt Ukrainā, ja tas tiks izlemts. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/278733361106416

Krievijas karaspēka sagrautajā Mariupolē iesprostoti gandrīz 100 000 cilvēku, kuriem jācieš bads, slāpes un nebeidzama bombardēšana, paziņojis Ukrainas prezidents Volidimirs Zelenskis. Prezidents video uzrunā otrdien paziņoja, ka 24 stundu laikā no Mariupoles izdevies izbēgt vairāk nekā 7000 cilvēku, bet daudzi citi nespēj pamest pilsētu, ko bēgļi raksturojuši kā sasalušu elli, kas pilna līķiem un ēku drupām. "Pilsētā pašreiz ir gandrīz 100 000 cilvēku nehumānos apstākļos. Tas ir pilnīgs aplenkums. Bez pārtikas, ūdens, medikamentiem, ar pastāvīgām apšaudēm un bombardēšanu," sacīja Zelenskis, kārtējo reizi aicinot Krievijai atļaut drošu humāno koridoru izveidošanu civiliedzīvotāju evakuācijai. (LETA/AFP)

Eiropas meteoroloģijas satelītu organizācija EUMETSAT pārtrauc Krievijai sniegt meteroloģiskos datus. Rietumos ir bažas, ka laikapstākļu prognozes okupantiem var palīdzēt teroraktu plānošanā, ziņo “Reuters”.

Karš neaptur dzīvi. Harkivā mēneša laikā piedzimuši 246 bērni – 122 zēni un 124 meitenes, ziņo “Liga.net”.

Ukrainas bruņotie spēki jau ir notriekuši vairāk nekā 100 Krievijas kara lidmašīnu, paziņoja Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecības preses sekretārs Jurijs Ignats. Viņš atzīmēja, ka otrdien Ukrainas spēki iznīcināja sešas ienaidnieka lidmašīnas, vienu helikopteru, piecus bezpilota lidaparātus un piecas spārnotās raķetes. (LETA)

Ukrainas Ģenerālprokuratūra sākusi pirmo izmeklēšanu par izvarošanu pret Krievijas karavīru, paziņojusi ģenerālprokurore Irina Venediktova. Aizdomās turētais okupantu karavīrs ir identificēts un tiks izsludināts meklēšanā. Incidents noticis Kijivas apgabalā kādā no Brovaru rajona ciemiem. Aizdomās turētais okupants ielauzies privātmājā, kur nošāvis neapbruņotu vīru un kopā ar vēl vienu biedru vairākkārt izvarojis sievu, draudot pat cietušās mazgadīgajam bērnam. https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/353647243439617&show_text=true&width=500

Par Krievijas spēku apgādes problēmām “Radio Svoboda” stāstīja kāda Pentagona amatpersona: “Viņiem [okupantiem] ir problēmas ar degvielu un pārtiku. Tāpat viņiem ir problēmas ar rezervēm un augstas precizitātes munīciju. Šī lielā un vērienīgā operācija, kādu viņi nekad agrāk nav veikuši, ilgst jau mēnesi, bet viņi līdz šim nav atrisinājuši resursu papildināšanas problēmu.” Okupantu karavīriem ir problēmas arī ar loģistiku, sakariem un pat silto apģērbu. Krievijas karavīri ciešot no apsaldējumiem. “Tāpat mēs uzskatām, ka krieviem ir problēmas ar vadību un kontroli. Bez sakariem ir grūti nokārtot tādas lietas kā loģistika un pārvietošanās,” skaidro ASV amatpersona. Degvielas pietrūkstot arī Krievijas karakuģiem. Otrdien, 2. martā, Ukraina jau ziņoja, ka iebrucēju vienībām Ukrainā munīcijas un pārtikas krājumi atlikuši ne vairāk kā trim dienām. Līdzīga situācijas esot ar degvielu.

Par svarīgāko īsumā: Ukrainas spēki sākuši pretuzbrukumus uz ziemeļiem un rietumiem no Kijivas, to apstiprina arī ASV valdības avoti. Ukraiņi ziņo, ka atguvuši Makarivas pilsētiņu, kas atrodas aptuveni 50 kilometrus uz rietumiem no galvaspilsētas. Krievijas spēki turpina graut jau tā smagi cietušo ostas pilsētu Mariupoli, kurā joprojām bez palīdzības, ūdens un pārtikas atrodas liels skaits civiliedzīvotāju. Okupanti pilsētu sākuši apšaudīt arī no kuģiem Azova jūrā. Pilsēta jau tiek apšaudīta ar raķetēm, bumbota no lidmašīnām un ar artilēriju, kas izvietota Mariupoles apkārtnē. ASV un NATO amatpersonas uzskata, ka Baltkrievijas armija drīzumā varētu pievienoties Krievijas ofensīvai pret Ukrainu, jau novērota gatavošanās šim solim. Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs intervijā raidsabiedrībai CNN atzina, ka Krievija vēl nav sasniegusi savus militāros mērķus Ukrainā un neizslēdza iespēju, ka Krievija varētu ķerties pie kodolieročiem. Šo ieroču pielietošana tiktu apsvērta, ja Maskava sajustu “eksistenciālus draudus”. Ukrainas un Rietumu amatpersonas ziņo, ka Krievijas spēki Ukrainā saskaras ar nopietnām apgādes problēmām – trūkst degvielas, pārtikas un pat apģērbs.

Par civiliedzīvotāju nogalināšanu būs jāatbild, Krievijas militāros pilotus brīdina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Neatkarīgi no tā, kāda pavēle ir saņemtas, civiliedzīvotāju nogalināšana ir noziegums, par ko agrāk vai vēlāk būs jāatbild. “It īpaši mēs runājam par bumbvedēju virs Mariupoles, un tas notiks ar katru, kurš nogalina mūsu civiliedzīvotājus mūsu mierīgajā zemē,” teica Zelenskis, norādot, ka pie Čornobaivkas ir notriekta Krievijas lidmašīna. (CNN)

Divi būtiskākie vakardienas notikumi, kuri varētu ietekmēt kara turpmāko gaitu, atbilstoši "The Kyiv Independent" žurnālista Oleksija Sorokina ieskatiem: - Ukraiņu spēku mēģinājums ielenkt lielus Krievijas spēkus galvaspilsētas piepilsētās uz ziemeļrietumiem no Kijivas. Smagas kaujas šajā apgabalā norisinās jau vairākas diennaktis, kā rezultātā ukraiņi atguvuši daļu teritorijas. - Ukraiņu, ASV un NATO amatpersonu pārliecība, ka Baltkrievija ar lielu iespējamību pievienosies Krievijas uzbrukumam Ukrainā. Viņu galvenie mērķi varētu būt vairākas pilsētas uz rietumiem no Kijivas, kuras ir svarīgi Rietumu piegādātā bruņojuma, kā arī humānās palīdzības un bēgļu loģistikas punkti. Baltkrievija karam kaimiņvalstī varētu dislocēt 10 000 līdz 15 000 karavīru, lēš Ukraiņu amatpersonas.

