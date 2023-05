'Krievijas propaganda salūza' – Ukrainas izlūkdienests par Belgorodas operāciju

Krievijas Belgorodas apgabalā pēc tur notikušās operācijas joprojām vērojama varasiestāžu panika, haoss un neskaidrība, "propaganda ir salūzusi", bet Kremli ir dezorientējusi vietējo iedzīvotāju "lojalitāte pret dumpiniekiem" , TV pastāstīja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes runasvīrs Andrijs Jusovs.

Krievijas Belgorodas apgabalā pirmdien iebruka Ukrainas pusē karojošas krievu brīvprātīgo vienības leģions "Krievijas brīvība" un "Krievu brīvprātīgais korpuss" (RDK). Ukrainas varasiestādes uzsvēra, ka tie ir Krievijas pilsoņi, bet paši karotāji apgalvoja, ka Belgorodā darbojās neatkarīgi no Ukrainas varasiestādēm.

Krievijas Aizsardzības ministrija otrdien ziņoja par diversantu patriekšanu un apgalvoja, ka vismaz 70 kaujinieki iznīcināti. Leģions "Krievijas brīvība" gan šādus zaudējumus noliedza un teicās sakāvuši Krievijas armijas motorizēto strēlnieku rotu.

Jusovs, televīzijā komentējot notikušo un karotājus saucot par "nemierniekiem", pieļāva, ka notikumi Belgorodas apgabalā izraisīs ķēdes reakciju arī citos Krievijas reģionos, raksta portāls "Liga".

Viņš arī kā patiesībai neatbilstošus noraida Krievijas apgalvojumus par lieliem reida veicēju zaudējumiem. "Tie ir uz ātru roku salipināti propagandas viltojumi. Tur bija daudz smieklīgu lietu: gan ģenerālis, kas personīgi vada ielas atbrīvošanu, gan citi interesanti momenti," stāsta militārā izlūkdienesta pārstāvis (video ar ģenerāļa Alaksandra Lapina darbošanos zemāk).

Russian general Alexander Lapin showed up fishing for a medal after the Russian diversionary group had already left the area in the Belgorod region. It's turning into a game of whack-a-mole since the entire Russian border appears undefended. pic.twitter.com/XJCCwQSaS7