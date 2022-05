Krievijas propagandas TV sludina Trešā pasaules kara sākumu

Maskavas "speciālā militārā operācija" Ukrainā, iespējams, ir noslēgusies un ir sācies Trešais pasaules karš, Kremļa kontrolētajā TV kanālā "Rossija-1" paziņojusi labi zināmā propagandiste Olga Skabejeva.

Kā liecina medija "Ukraine World" 30. maijā publicētais video fragments, Skabejeva savā sarunu šovā atzīst, ka tagad Krievija ir spiesta "demilitarizēt" ne tikai Ukrainu, bet visu NATO.

"Varbūt ir pienācis laiks atzīt, iespējams, ka specoperācija Ukrainā ir beigusies tādā ziņā, ka ir sācies visīstākais karš, turklāt Trešais pasaules karš. Mēs esam spiesti nodarboties ne tikai ar Ukrainas, bet visas Ziemeļatlantijas alianses demilitarizāciju," Skabejeva saka video fragmentā, kurā plašāks konteksts nav dzirdams.

Russian TV propagandist Olga Skabeyeva suggested again that it's time to admit that the "special operation" was over and the Third World War had begun. According to her, Russia is forced to demilitarise not only Ukraine, but the whole NATO. pic.twitter.com/xOObJ1NglT