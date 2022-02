Krievijas puse Donbasa frontē pastiprina apšaudes; Maskava ziņo par situācijas eskalāciju

Ukrainas austrumos ceturtdienas rītā noritējušas spēcīgas apšaudes, ziņo Eiropas Drošības un Sadarbības organizācija. Šāviņi no Krievijas kontrolētās frontes puses šauti gan Luhanskas, gan Doņeckas apgabalos, vēsta Ukrainas Bruņoto spēku pārstāvji.

Vissmagāk apšaudīti Jeļenovkas ciems un Staņicijas pilsēta Luhanskas apgabalā, kur lādiņš trāpījis arī bērnudārza ēkā, kā arī Doņeckas lidostas apkārtne. Bērnudārzā ievainoti trīs cilvēki –

Krievijas balstīto un bruņoto bandu pārstāvji iepriekš izplatīja apgalvojumus, ka Ukrainas spēki vairākkārt diennakts laikā tos apšaudījuši, atzīmē "The Guardian".

Video from site of kindergarten shelling this morning. The kindergarten was on ukrainian controlled territory — so it clearly was not the ukr side doing the firing. pic.twitter.com/9YSkZrTfxU