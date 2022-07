Krievijas raķešu triecienā Vinnicā 20 nogalinātie

Krievijas raķešu triecienā Vinnicas centram Ukrainas vidienē ceturtdien nogalināti vismaz 20 cilvēki, bet 90 guvuši ievainojumus, ziņo pilsētas dome.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nogalināto vidū ir vismaz trīs bērni. Vēl vismaz 46 cilvēki, ar kuriem pēc uzbrukuma pazaudēti sakari, tiek meklēti. Raķetes trāpījušas kādā biroju ēkā, virsnieku namā un vairākās dzīvojamās ēkās.

Kāda raķete ķērusi arī diagnostikas klīniku, un saskaņā ar sākotnējām ziņām visi ēkā bijušie cilvēki ir nogalināti. Viena no raķetēm trāpījusi stāvlaukumā, sadeguši 25 automobiļi. Kopumā postījumi nodarīti 55 ēkām un 40 automobiļiem.

No apmēram 90 cietušajiem, kam palīdzību snieguši mediķi, 52, tai skaitā trīs bērni, nogādāti slimnīcās. No viņiem 34 ir smagā stāvoklī. Saskaņā ar Ukrainas gaisa spēku sniegto informāciju, krievi uz Vinnicu raidījuši spārnotās raķetes "Kalibr", kas izšautas no zemūdenes Melnajā jūrā. Četras krievu raķetes notriekuši ukraiņu zenītartilēristi.

Vinnica ir apgabala centrs ar apmēram 370 000 iedzīvotāju.

Raķešu triecienā Časivjarā nogalināto skaits pieaudzis līdz 48



Krievijas raķešu triecienā Doneckas apgabala Časivjarā nogalināto civiliedzīvotāju skaits pieaudzis līdz 48, paziņojusi Ukrainas Valsts ārkārtējo situāciju dienesta Doneckas apgabala galvenā pārvalde.

Nogalināto vidū ir viens bērns - deviņus gadus vecs zēns. Ievainoti deviņi cilvēki.

Šis ir galīgais nogalināto un ievainoto skaits, jo ceturtdien sagrautās dzīvojamās ēkas drupu pārmeklēšana pabeigta. Pavisam novākti 525 tonnu gruvešu.

Časivjara, kas atrodas aptuveni 20 kilometru no Kramatorskas, sestdienas vakarā tika apšaudīta ar raķetēm "Uragan", kas pilnībā sagrāva kāda piecstāvu dzīvojamā nama divas kāpņutelpas.