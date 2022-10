Krievijas raķetes sprāgst Kijivā un citās Ukrainas pilsētās

Pirmdienas, 10. oktobra, rītā Krievija veikusi raķešu triecienu pa Kijivu – pēc gaisa trauksmes izsludināšanas galvaspilsētā nogranduši vairāki sprādzieni, vēsta aģentūra UNIAN. Tāpat raķešu triecienus piedzīvojušas vairākas citas Ukrainas pilsētas.

Russian missile attack on the center of Kyiv at rush hour. They specifically chose this time to kill more people.