Krievijas raķetes trāpa cilvēku pilnā tirdzniecības centrā Kremenčukā; 18 bojāgājušie (plkst. 08.31)

Krievijas okupanti veikuši raķešu triecienu pa tirdzniecības centru Ukrainas Poltavas apgabala Kremenčukā, vēsta aģentūra UNIAN.

"Okupanti ar raķetēm deva triecienu pa tirdzniecības centru, kur atradās vairāk nekā tūkstotis civiliedzīvotāju," paziņoja Ukrainas prezidents Volodiomirs Zelenskis.

Kremenchuk right now… 🇷🇺deliberately hit shopping center, with more than thousand civilians inside. In the middle of the day. Just because it wants to kill. To fill everything up with Ukrainian blood. RF – a terrorist state. RF – the most disgusting war.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/nwAYQCrImb