Krievijas raķetes triecienā Dņipro piepilsētā nogalināta divgadīga meitenīte

Krievijas raķetes triecienā Ukrainas austrumu pilsētas Dņipro piepilsētā sestdienas vakarā nogalināta divus gadus veca meitenīte un 22 cilvēki ievainoti, svētdien paziņoja Dņipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks.

Pieci no ievainotajiem ir bērni.

Amatpersona pavēstīja, ka raķete trāpījusi Dņipro ziemeļu piepilsētā Pidhorodnē starp divām divstāvu dzīvojamajām ēkām, tās daļēji sagraujot.

Nodarīti postījumi desmit privātmājām, veikalam, gāzesvadiem un automobiļiem.

Dnipro.

The Russians attacked the city. They hit between two two-story residential buildings. Unfortunately, there are people under the rubble. All services are working.

Once again, Russia proves it is a terrorist state. The Russians will bear responsibility for everything… pic.twitter.com/cAVF5NpcV2