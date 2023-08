Krievijas raķetes triecienā Zaporižjā vismaz viens bojāgājušais

Krievijas raķetes triecienā civilajai ēkai Zaporižjā ceturtdien gājis bojā vismaz viens cilvēks un vairāki ievainoti, paziņojušas Ukrainas amatpersonas.

"Ugunsgrēks izcēlās civilajā ēkā pēc tam, kad okupanti tai trāpīja ar raķeti. Pašlaik tiek ziņots par viena cilvēka nāvi," vietnē "Telegram" paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pilsētas militārās administrācijas vadītājs Anatolijs Kurtevs piebilda, ka triecienā ievainoti deviņi cilvēki.

Zelenskis publicēja video, kurā redzama degoša automašīna netālu no viesnīcas "Reikartz".

Zaporizhzhia. Civilian building on fire after a Russian missile strike. As of now, one person has been reported dead, others wounded. My condolences. All services are on the scene, saving lives. Our every warrior destroying occupiers and liberating Ukrainian land brings justice… pic.twitter.com/S76rWDzk16