Krievijas rezervisti Ukrainā cīņās izmanto lāpstas

Krievijas rezervisti kaujās Ukrainā, visticamāk, izmanto lāpstas. Tas skaidrojams ar munīcijas trūkumu, atsaucoties uz Lielbritānijas aizsardzības ministrijas ziņojumu, vēsta raidsabiedrība BBC.

Februāra beigās Krievijas rezervisti esot apgalvojuši, ka viņiem liekot karā pret Ukrainu cīnīties tikai ar šaujamieročiem un lāpstām. Pieminētas "MPL-50" lāpstas. Ierocis pirmo reizi izgatavots 1869. gadā un kopš tā laika ir tikai nedaudz mainījies, skaidro ministrija.

