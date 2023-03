Krievijas rezervisti uzbrukumā Ukrainā devušies ar lāpstām, raksta briti

Krievijas mobilizētie rezervisti apgalvojuši, ka viņi februāra beigās norīkoti uzbrukt Ukrainas spēku dzelzsbetona nocietinājumam, izmantojot tikai "šaujamieročus un lāpstas". Lāpstas, visticamāk, izmantotas tuvcīņai, norādīts Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas ziņojumā.

Krievijā standarta karavīra lāpstas MPL-50 nāvējošums un izmantošana kaujās ir teju mitoloģizēta. Šī lāpsta nav daudz mainījusies kopš 1869. gada, kad radīts tās pirmais modelis. Tās izmantošana par ieroci izceļ "brutālo un tehnoloģiski primitīvo cīņu", kas raksturo lielu daļu šī kara, skaidro ministrija.

"Viens no rezervistiem apraksta, ka šādai cīņai neesot bijis gatavs ne fiziski, ne psiholoģiski," teikts tvitera ierakstā.

