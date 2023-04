Krievijas specvienības Ukrainā cietušas satriecošus zaudējumus, raksta WP

Pateicoties slepeno Pentagona dokumentu noplūdei gaismā nākušas ziņas, ka Krievijas speciālo uzdevu spēki Ukrainā cietuši smagus zaudējumus pilna mēroga iebrukuma sākumposmā. Lai vienības atjaunotu iepriekšējā līmenī, būs nepieciešami gadi, raksta "The Washington Post" (WP).

Saskaņā ar dokumentos minēto Pentagona vērtējumu, Krievijas militārā vadība ļoti aktīvi izmantoja īpašo uzdevumu spēkus kā priekšējās kājnieku vienības, kas noveda pie liela nogalināto un ievainoto skaita.

Parasti specvienībām tiek uzticētas slepenas un bīstamas misijas, piemēram, mēģinājums sagūstīt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Taču krievu komandieri, cenšoties saglabāt uzbrukuma impulsu un skeptiski vērtējot parasto kājnieku vienību kaujas spējas, elitāros spēkus izmantoja tiešās sauszemes kaujās.

"Straujā Krievijas specnaza vienību iznīcināšana jau no paša sākuma mainīja kara dinamiku, nopietni ierobežojot Maskavas iespējas izmantot slēptās taktikas konvencionālo kaujas operāciju atbalstam," raksta medijs.

Šo vienību satriecošie zaudējumi ierobežos to efektivitāti citās pasaules daļās, kur darbojas Krievijas spēki, uzskata Pentagona analītiķi.

Krievijas speciālo uzdevumu spēku zaudējumus ilustrē viena no nopludināto dokumentu fotogrāfijām, kur 22. atsevišķās speciālo uzdevumu brigādes bāze Krievijas dienvidos nofotografēta pirms iebrukuma Ukrainā un 2022. gada vasaras beigās pēc vienības atgriešanās no Ukrainas. Pēc pārnākšanas mājās vienībai palikusi mazāk nekā puse taktisko transportlīdzekļu "Tigr".

"The document shows satellite images of the 22nd Separate Spetsnaz Brigade’s motor pool in southwestern Russia. The images were captured, from left to right, in November 2021 and November 2022, showing a depleted force following their return from Ukraine" https://t.co/VCOjQONWFp pic.twitter.com/4R5ueiLW16