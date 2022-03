Krievijas spēki 12. reizi piedzīvo uzbrukumu Čornobajivkā. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā turpinās ja 33. dienu. Šonedēļ Turcijā ieplānots nākamais Ukrainas un Krievijas sarunu raunds un prezidents Volodimirs Zelenskis paudis gatavību apspriest savas valsts neitralitāti, taču tas ukraiņiem būtu jāizlemj referendumā un valsts drošība jāgarantē vēl trešajām pusēm. Savukārt Ukrainas izlūkdienests ziņo par Kremļa plāniem sadalīt Ukrainu līdzīgi kā Dienvidkoreja un Ziemeļkoreja. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā. 33.diena (28.03.2022)

Krievijas iebrukums Ukrainā izraisīs badu Tuvajos Austrumos, paredz Starptautiskā Valūtas fonda direktore Kristalina Georgijeva, raksta “Economic Truth”. Tas savukārt var izraisīt nestabilitāti šajā reģionā. Ukraina ir nozīmīga lauksaimniecības produkcijas ražotāja, no kuras piegādēm lielā mērā atkarīgas vairākas Tuvo Austrumu un Āfrikas valstis. Taču kara dēļ piegādes var apsīkt, kas var izraisīt cenu celšanos un ēdamā trūkumu jau tā pārtikas drošības ziņā nestabilās valstīs.

Desmiti tūkstoši civiliedzīvotāju bez gāzes, elektrības un krāna ūdens ir iesprostoti Čerņihivas pilsētā. Čerņihiva ir viena no pirmajām Ukrainas pilsētām, kas piedzīvoja Krievijas spēku uzbrukumu, okupantiem no Baltkrievijas virzoties uz Kijivu. Mēneša laika Čerņihiva nav kritusi, taču ir nogriezta no pārējās Ukrainas. (BBC)

Ukrainas spēki jau 12. reizi devuši triecienu pa okupant pozīcijām Hersonas apgabala Čornobaivkas lidlaukā, naktī no svētdienas uz pirmdienu paziņoja Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs. Čornobaivka jau kļuvusi slavena ar to, ka Ukrainas spēki iznīcina tur izvietoto Krievijas tehniku, taču okupanti atkal un atkal izmanto šo lidlauku spēku izvietošanai.

Īss kopsavilkums: Šonedēļ Turcijā notiks Ukrainas un Krievijas miera sarunu nākamā kārta. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis par savām prioritātēm tajās sauc valsts suverenitāti un teritoriālo integritāti. Zelenskis arī atzinis, ka ir gatavs pārrunāt iespēju Ukrainai pieņemt neitralitātes statusu. ASV prezidents Džo Baidens noliedz, ka aicinātu uz režīma maiņu Krievijā. Sestdien uzrunas laikā Varšavā viņš teica, ka Putins “nedrīkst palikt pie varas”. Jau pēc šīs uzrunas Baltais nams noliedza, ka tas būtu bijis aicinājums uz režīma maiņu. Krievijas spēki cietuši smagus zaudējumus un atvilkuši daļu spēku no Kijivas apgabala, paziņojis Ukrainas armijas Ģenerālštābs. Uz Krievijas sabiedroto Baltkrieviju atvilktas divas bataljonu taktikās grupas. Ukrainas militārais izlūkdienests informē, ka Kremlis tagad cenšas sadalīt Ukrainu līdzīgi, kā starp Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju ir sadalīta Korejas pussala. Pagājušajā nedēļā Krievijas paziņojumi, ka tā koncentrējas uz Donbasa “atbrīvošanu” un ieņemt lielās pilsētas neesot Maskavas mērķis, domājams, liecina par Kremļa stratēģijas maiņu, mēnesi kopš kara sākuma nespējot panākt ne valdības gāšanu Ukrainā, ne lielo pilsētu ieņemšanu. Svētdien turpinājās Krievijas raķešu uzbrukumi Ukrainas pilsētām. Raķetes kritušas Luckā, Harkivā, Žitomirā un Rivnē.

Labrīt, cienījamie lasītāji! Krievijas iebrukuma Ukrainā 33. dienā turpinām sekot notikumiem.