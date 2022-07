Krievijas spēki ar raķetēm apšaudījuši Odesas ostu

Krievijas spēki sestdien izšāvuši četras raķetes uz Odesu, no kurām divas trāpījuša jūras tirdzniecības ostai, ziņo amatpersonas.

Kā ziņo operatīvais štābs "Dienvidi", ienaidnieks raidījis spārnotās raķetes "Kalibr", divas raķetes notriekuši pretgaisa aizsardzības spēki, bet divas trāpījušas ostas infrastruktūras objektiem.

Ukrainas deputāts Oleksijs Hončarenko pavēstīja, ka pilsētā bijuši dzirdami seši sprādzieni.

Viņš piebilda, ka Odesas ostā izcēlies ugunsgrēks. Sociālajos tīklos izliktos attēlos redzams, kā ostā paceļas melnu dūmu stabs.

#Ukrainian MP Oleksiy Goncharenko reports that the port of #Odesa is on fire.

Details are being clarified. pic.twitter.com/XbPzbtwVWF