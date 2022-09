Krievijas spēki haotiski atkāpjas, atstājot kaujas tehinku ukraiņiem, ziņo briti

Ukraina turpina nostiprināt kontroli pār nesen atbrīvotajiem Harkivas apgabala rajoniem. Savukārt Krievijas spēki lielākoties ir atkāpušies no rietumu no Oskilas upes apgabala, tekts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas aizsardzības ministrija.

Veids, kādā pēdējā nedēļā Krievijas spēki atkāpjas, ir dažāds. Dažas vienības atkāpās samērā disciplinētā kārtībā un kontrolē, bet citas bēga acīmredzamā panikā.

Krievijas spēki atkāpšanās laikā teritorijā atstāja augstvērtīgu aprīkojumu, tostarp ZOOPARK radaru sistēmu un vismaz vienu IV 14 artilērijas vadības un kontroles transportlīdzekli.

#Ukraine: A very valuable and potent Russian 1L261 radar vehicle from the 1L260 Zoopark-1M counter-battery complex was captured by the Ukrainian army during the ongoing counter-offensive in #Kharkiv Oblast. No comment. pic.twitter.com/HbvvJkXY1D