Krievijas spēki ieņēmuši Slavutičas pilsētu

Krievijas spēki sestdien ieņēmuši Slavutičas pilsētu, kas atrodas 40 kilometrus no Černihivas, un kur dzīvo Čornobiļas atomelektrostacijas (AES) darbinieki.

Ilgu laiku aplenktajā pilsētā sestdien iegājuši Krievijas spēki, kas ar šāvieniem gaisā un trokšņa granātām mēģinājuši izdzenāt iedzīvotājus, kas bija sapulcējušies pilsētas galvenajā laukumā.

In #Slavutych, local residents tell the #Russian invaders in which direction they should leave the city pic.twitter.com/aANHNysLZj