Krievijas spēkiem nav izdevies ieņemt Soledaru, ziņo ukraiņi un ISW

Okupācijas spēku karavīru uzbrukums Soledarai nav vainagojies ar panākumiem un Ukrainas spēki turpina aizstāvēties, ceturtdien ziņo Ukrainas sauszemes spēku 10. atsevišķā kalnu trieciena brigāde.

Vienības "Telagram" kanālā skaidrots, ka okupantu uzbrukumu mēģinājumi ir neauglīgi un ka brigādes mīnmetējnieki sagrāvušu kārtējo pretinieka uzbrukuma grupu.

"Jautri pēc tādiem notikumiem klausīties Krievijas propagandu par Soledaras sagrābšanu. Neviens neteica, ka būs viegli, bet grūtības ir mūsu stihija," teikts ierakstā.

ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW) savā ikdienas atskaitē raksta, ka nevar apstiprināt Krievijas avotu apgalvojumus, ka visa Soledara būtu nonākusi Krievijas spēku rokās. 11. janvārī kaujas par pilsētu vēl turpinājās, skaidro ISW.

Paziņojumi par Soledaras ieņemšanu Krievijā sāka izskanēt jau otrdien. Tāpat Krievijas avoti apgalvoja, ka Bahmutai draud tūlītējs aplenkums. Trešdien ISW šos apgalvojumus noliedza.

Trešdien situācija Soledarā tika raksturotā kā galēji sarežģīta, bet Ukrainas Aizsardzības ministrijas pārstāve ziņoja, ka okupanti palielina uzbrukuma iesaistīto "Vagner" algotņu skaitu, taču pārraut Ukrainas aizsardzību tiem neizdodas.

Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvoja, ka Soledara ir daļēji aplenkta un ka tajā cīnās gaisa desanta karaspēks (VDV).

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.