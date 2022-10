Krievijas triecienos sagrauti 30% Ukrainas elektrostaciju, atklāj Zelenskis

Kopš 10. oktobra Krievijas triecienos pa kritisko infrastruktūru ir sagrauta aptuveni trešdaļa elektrostaciju, kas novedis pie masveida elektroenerģijas padeves atslēgšanas visā valstī, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Vēl viens Krievijas teroristisko uzbrukumu veids: uzbrukt enerģijas un kritiskajai infrastruktūrai. Kopš 10. oktobra 30% Ukrainas spēkstaciju ir sagrautas, izraisot masīvus atslēgumus visā valstī," Zelenskis ierakstījis savā "Twitter" kontā.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine's power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK