Krievijas TV parāda sagūstītos ukraiņu jūrniekus

Krievijas TV pārraidījusi Federālā drošības dienesta (FDD) sagatavotus video ar trīs sagūstītiem Ukrainas jūrniekiem, kuri atradās uz svētdien pie Kerčas šauruma sagrābtajiem Ukrainas karaflotes kuģiem, vēsta raidsabiedrība BBC.

Krievija sagrāba divus Ukrainas bruņukuterus un velkoni kopā ar to apkalpēm. Vismaz trīs no 24 sagūstītajiem ukraiņu jūrniekiem ir ievainoti. Kuģu un to apkalpes nogādātās okupētās Krimas pussalas pilsētā Kerčā. Otrdien tiesā Krimā daļai no gūstekņiem jau piespriedusi 60 diennakšu apcietinājumu.

Vēlu pirmdien vakarā FDD izplatītajos video, ko trešdien pārradījusi arī televīzija, gūstekņi atzinuši, ka zinājuši par Ukrainas rīcības "provokatīvo dabu", atzīmē BBC.

Krievija šo konfliktu sauc par Kijevas provokāciju un apsūdz Ukrainas kuģus ūdens robežu pārkāpšanā. Tiesa, saskaņā ar 2003. gada līgumu starp Kijevu un Maskavu, abām valstīm ir tiesības kuģot cauri Kerčas šaurumam un Azovas jūrā, norāda mediji un eksperti.

Viens no gūstekņiem – Andrijs Dračs – ierakstā stāsta, ka atradās uz kuģa "Nikopol", kam bija dots rīkojums ceļot no Odesas uz Mariupoli. "Krievijas Federācijas Robežsardzes dienests mūs brīdināja, ka mēs pārkāpjam Krievijas likumu. Viņi vairākkārt prasīja mums atstāt Krievijas Federācijas teritoriālos ūdeņus," stāsta jūrnieks.

Savukārt gūsteknis Volodimirs Lisovijs pastāstīja, ka ir vienības komandieris. "Es apzināti ignorēju pieprasījumu ultraīsviļņu kanālā," papildinot, ka uz kuģa atradās vieglie ieroči un ložmetējs.

Ukrainas karaflotes komandieris Igors Vorončenko Ukrainas TV paziņoja, ka gūstekņi piespiesti liecināt tā, ka to vēlējās FDD. "Es zinu šos jūrniekus no "Nikopoles". Viņi vienmēr bijuši godīgi profesionāļi savā darbā, un tas, ko viņi tagad pateica, nav patiesība," viņš komentē.

Ukrainas Drošības dienesta (UDD) vadītājs Vasils Hristaks ir apstiprinājis Krievijas ziņoto, ka uz kuģiem atradās arī dienesta pārstāvji, bet norāda, ka tā bijusi "rutīnas pretizlūkošanas operācija", kādas regulāri veic arī Krievijas flote.

Krievijas agresīvo rīcību, ar spēku sagrābjot Ukrainas kuģus, ir nosodījušas vairākas valstis.

ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo paziņoja, ka Krievijas rīcība ir "bīstama eskalācija un starptautisko likumu pārkāpums". Lielbritānija nosodīja Krievijas "destabilizējošo uzvedību reģionā un Ukrainas teritoriālās integritātes pārkāpumu".

Pirmdien Ukrainas prezidents Petro Porošenko izdeva rīkojumu par karastāvokļa pasludināšanu uz 30 dienām valsts reģionos, kuri robežojas ar Krieviju un starptautiski neatzīto Piedņestru.