Krievijas uzbrukuma kapacitātes Bahmutas sektorā ierobežo personāla trūkums, ziņo Lielbritānija

Ņemot vērā faktu, ka grupējums "Vagner" ir apstiprinājis vismaz 5000 ieslodzīto kaujinieku atbrīvošanu, personāla trūkums, visticamāk, kavē Krievijas uzbrukuma centienus Bahmutas sektorā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Bahmutā kaujas turpinās, lai gan Krievijas uzbrukumi joprojām norit mazākā līmenī, salīdzinot ar situāciju pēdējās nedēļās.

Viens no svarīgākajiem neseno Ukrainas operāciju sasniegumiem, iespējams, bija grupējuma "Vagner" kaujinieku atgrūšana no stratēģiski nozīmīgā 0506 ceļa. Šis mazais lauku ceļš ir kļuvis par Ukrainas aizstāvju kritisko piegādes līniju. "Vagner" iepriekš atradās dažu simtu metru attālumā no šī ceļa, norāda Lielbritānijas ministrija.

2023. gada 26. martā Krievijas mediji apgalvoja, ka "Vagner" ir pārņēmis pilnu kontroli pār "Azom" rūpnīcas kompleksu uz ziemeļiem no Bahmutas pilsētas centra. Tomēr šajā apgabalā, visdrīzāk, joprojām norit kaujas, kā tas ir bijis pēdējo divu nedēļu laikā, noslēgumā raksta britu izlūki.

