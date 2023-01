Krievijas uzbrukumu skaits Bahmutas reģionā ir samazinājies, ziņo Lielbritānija

Pēdējo desmit dienu laikā Ukraina ir piesaistījusi ievērojamus papildspēkus, lai aizsargātu Bahmutas sektoru, un Krievijas uzbrukumu biežums, visticamāk, ir samazinājies, salīdzinot ar to skaitu decembra vidū, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka decembra vidū Krievijas un "Vagner" spēki palielināja savu kājnieku uzbrukumu biežumu Doneckas apgabala pilsētas Bahmutas apkārtnē. Tomēr daudzas no šīm okupantu operācijām bija slikti atbalstītas.

Abas puses ir cietušas lielus zaudējumus, ziņo Lielbritānijas ministrija.

Krievijas uzbrukuma operācijas šajā apgabalā tagad, visticamāk, tiek veiktas tikai vadu vai nodaļu līmenī. Maz ticams, ka tuvāko nedēļu laikā Krievija panāks nozīmīgu izrāvienu Bahmutas tuvumā, noslēgumā raksta britu izlūki.

