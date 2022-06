Krievijas Valsts domes deputāts ierosinājis atsaukt Lietuvas neatkarības atzīšanu

Krievijas Valsts domes deputāts no valdošās partijas "Vienotā Krievija" Jevgeņijs Fjodorovs iesniedzis parlamenta apakšpalātā likumprojektu, kurā aicinājis atcelt Padomju Savienības Valsts padomes lēmumu par Lietuvas neatkarības atzīšanu.

Likumprojekta pavadrakstā viņš skaidrojis, ka saskaņā ar 2020.gadā veiktajiem grozījumiem Krievijas konstitūcijā Krievijas Federācija atzīta par PSRS tiesisko mantinieci tās teritorijā, un atgādinājis, ka 1991.gada martā Padomju Savienībā noticis referendums, kura dalībnieki nobalsojuši par PSRS kā vienotas valsts saglabāšanu.

Lietuva bija pirmā no toreizējām PSRS republikām, kas paziņoja par atdalīšanos no savienības. 1990.gada 11.martā Lietuvas Augstākā Padome jeb Atjaunotais Seims pieņēma aktu "Par neatkarīgas Lietuvas valsts atjaunošanu", pasludinot, ka "tiek atjaunota 1940.gadā svešu spēku apturētā Lietuvas valsts suverēno pilnvaru izpilde, un no šā brīža Lietuva atkal ir neatkarīga valsts".

1991.gada septembrī pirmajā PSRS Valsts Padomes sēdē, ko vadīja Padomju Savienības prezidents Mihails Gorbačovs, tika pieņemts lēmums par Lietuvas Republikas neatkarības atzīšanu.

Kā apgalvo Fjodorovs, šis dekrēts esot bijis nelikumīgs, jo to pieņēmusi "nekonstitucionāla institūcija" un tas pārkāpis vairākus PSRS Konstitūcijas pantus. Pēc deputāta vārdiem, Lietuva nav rīkojusi referendumu par izstāšanos no PSRS un nav noteikusi pārejas laiku strīdīgo jautājumu risināšanai.

Fjodorovs jau 2015.gadā tika vērsies Krievijas Ģenerālprokuratūrā, apstrīdot Lietuvas neatkarības likumību.

Toreizējais Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs šo viņa soli vērtēja kā "juridisku, morālu un politisku absurdu".