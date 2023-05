Krievijas valsts kara laikā aizliedz amatpersonām pamest amatus, ziņo Lielbritānija

Krievijas valsts, visticamāk, aizliedz augstām amatpersonām pamest darbu, kamēr turpinās Maskavas iebrukums Ukrainā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka pasākumi, visticamāk, attieksies uz vismaz reģionālajiem vadītājiem, drošības amatpersonām un ietekmīgās prezidenta administrācijas locekļiem.

Privāti daudzas amatpersonas, visticamāk, ir ļoti skeptiski noskaņotas pret karu, kā arī bieži piedzīvo darba stresu disfunkcionālā kara laika birokrātiskajā aparātā. Aizliegums, visticamāk, tiek īstenots ar spēcīgiem mājieniem, ka tiem, kuri aizies no savas darbavietas, tiks izvirzītas izdomātas kriminālapsūdzības, norāda Lielbritānijas ministrija.

Līdzās bažām par spēju nepilnībām, ko atstātu no darba aizejošie, varas iestādes, visticamāk, arī mēģina novērst jebkādu sakāves iespaidu un stiprināt kolektīvās atbildības sajūtu par karu, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 May 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/m2Jer1K5tu

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hCyZxu5xEK