Krievijas valsts televīzijā izskanējuši aicinājumi meklēt aizstājēju Putinam, ziņo Lielbritānija

27. maijā Krievijas opozīcijas politiķis Boriss Nadeždins uzstājās Krievijas kanālā NTV un aicināja 2024. gadā ievēlēt jaunu prezidentu, lai atjaunotu normālas attiecības ar Eiropu, teikts jaunākajā ziņojumā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona raksta, ka Nadeždins ir bijis skaļš kara kritiķis kopš iebrukuma, taču, visticamāk, šis ir pirmais aicinājums aizstāt Putinu, kas izskanējis Krievijas valsts apstiprinātajā televīzijā kopš tā sākuma.

Pēdējo 15 mēnešu laikā Krievija ir ieviesusi vārda brīvības ierobežojumus, kas nav redzēti kopš padomju laikiem, norāda Lielbritānijas ministrija.

Tomēr pastāv reāla iespēja, ka nesenā nacionālistu, tostarp algotņu grupējuma "Vagner" līdera Jevgēņija Prigožina, retorika mudina opozīcijas pārstāvjus runāt par tabu tēmām, noslēgumā ziņo briti.

