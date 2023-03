Krievijas vietējo ofensīvu aktivitāte ir zemākā kopš janvāra, ziņo britu izlūki

Raugoties uz frontes līniju kopumā, aktivitāte, ar kādu Krievija šobrīd veic vietēja mēroga ofensīvas ir viena no zemākajām, kāda novērota vismaz kopš 2023. gada janvāra, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka tas, visdrīzāk, notiek tāpēc, ka Krievija uz laiku ir izsmēlusi dislocēto formējumu kaujas spēkus tiktāl, ka pat vietējās ofensīvas darbības pašlaik nav ilgtspējīgas.

Pēdējo dienu laikā Krievijas un grupējuma "Vagner" spēki ir nostiprinājušies uz rietumiem no Bahmutkas upes karadarbības plosītās Bahmutas pilsētas centrā. Iepriekšējā nedēļā upe bija iezīmējusi frontes līniju. Ukrainas bruņotie spēki turpina aizstāvēt pilsētas rietumus, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievijas līderi, visticamāk, centīsies atjaunot spēku uzbrukuma potenciālu, tiklīdz tiks papildināti personāla un munīcijas krājumi. Tikmēr komandieri būs spiesti izvēlēties starp uzbrukuma operāciju veikšanu vai uzticamas visas līnijas aizsardzības veikšanu, noslēgumā raksta britu izlūki.

