Krievijas zemūdene 2020. gadā ieskrējusi britu kuģa radarā

Atlantijas okeāna ziemeļos 2020. gada nogalē Krievijas Jūras spēku Ziemeļu flotes zemūdene ieskrējusi Britu Karalisko Jūras spēku fregates radaru sistēmā, Lielbritānijas Aizsardzības ministrija apstiprinājusi BBC.

Incidentu iemūžinājusi televīzijas kanāla "Channel 5" komanda, kura tobrīd atradusies uz britu karakuģa klāja, uzņemot dokumentālu sižetu par kuģa misiju, novērojot Krievijas zemūdeni. Uzņemtajā materiālā fiksēts brīdis, kad atskan brīdinājuma signāls un kāds no apkalpes sauc "Kas pie velna tas bija?" un dzirdami arī citi necenzēti izteikumi.

Aizsardzības ministrijas pārstāvis tagad atklājis, ka sadūrusies esot fregates "HMS Northumberland" (titulattēlā cita fregate "HMS Kent") tauvā vilkto sonāra iekārta. "Karaliskie Jūras spēki regulāri novēro ārvalstu kuģus un zemūdenes, lai nodrošinātu Apvienotās Karalistes aizsardzību," atzīmēts paziņojumā.

Filmēšanas komanda atklājusi, ka fregates helikoptera piloti pamanījuši zemūdenes periskopu neilgi pirms sadursmes, un tad tā ienirusi, bet jau mirkļus vēlāk sadūrusies ar sonāru. Sonārs ir tauvā un sakaru kabeļos vilkta ierīce, kas ar skaņas palīdzību spēj novērot zemūdeņu pārvietošanos.

Incidenta vietu BBC neatklāj, bet "Daily Mail" vēsta, ka tas noticis aptuveni 200 jūdzes (ap 320 kilometrus) uz ziemeļiem no Skotijas. Zināms, ka ap incidenta laiku fregate "HMS Northumberland" novērojusi arī iznīcinātājkuģi "Viceadmirālis Kulakovs", kas caur ūdeņiem netālu no Skotijas krastiem atgriezies no misijas Vidusjūrā. Nav zināms, vai krievu kuģis un zemūdene ceļā devušies kopā.

Krievija notikušo līdz šim nav komentējusi.