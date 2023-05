Krievijas zinātnieki apsūdzēti valsts noslēpumu izpaušanā Ķīnai

Pērnā gada augustā Krievijas varasiestādes arestējušas valsts vadošā zinātnes institūta trīs hiperskaņas raķešu tehnoloģiju pētniekus aizdomās par nodevību, ziņo aģentūra "Reuters". Avoti vēsta, ka apsūdzības izvirzītas par slepenas informācijas sniegšanu Ķīnai.

Anonīmi avoti aģentūru informējuši, ka Sibīrijas Kristianoviča teorētiskās un lietišķās mehānikas institūta (ITAM) vadītājs Aleksandrs Šipļuks apsūdzēts klasificētas informācijas nodošanā Ķīnas zinātniskajā konferencē 2017. gadā.

Apsūdzētais uzstājot, ka nav vainīgs un informācija, par ko ir runa, neesot bijusi slepena un bijusi brīvi pieejama internetā, informējuši avoti, kuri drošības nolūkos izvēlējušies palikt anonīmi: "Viņš ir drošs par faktu, ka informācija nebija slepena un par savu nevainību."

Ķīnas saikne Šipļuku padarītu par jaunāko Krievijas zinātnieku, kas pēdējos gados apsūdzēti par iespējamu noslēpumu izpaušanu Pekinai.

Kad Kremļa pārstāvim Dmitrijam Peskovam jautāja par apsūdzībām pret pētniekiem, kā arī līdzīgām ar Ķīnu saistītām lietām, viņš atbildēja, ka drošības dienesti uzmana iespējamus gadījumus, kas saistīti ar valsts nodevību: "Šis ir ļoti svarīgs darbs. Tas notiek nepārtraukti, un diez vai šeit var runāt par kaut kādām tendencēm."

Trešdien atbildīgā tiesa paziņoja, ka Šipļuka kolēģis nākamajā nedēļā stāsies tiesas priekšā. Savā mājaslapā iestāde paziņoja, ka 1. jūnijā Sanktpēterburgā uzsāks skatīt 76 gadus vecā Anatolija Maslova lietu.

💬 ФСБ 🇷🇺: Our #Kinzhal hypersonic missiles are so effective that we have honoured their developers and scientists with a treason charge ☝️#AnatolyMaslov #AlexanderShiplyuk #ValeryZvegintsev pic.twitter.com/iWiYjYGz3W